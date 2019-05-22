Думки американських законодавців щодо загрози з боку Ірану розділились

Американські законодавці висловили різку розбіжність у думках щодо рівня загрози, яку представляє Іран, після того, як у вівторок членам Палати та Сенату були представлені брифінги команди з питань національної безпеки президента Дональда Трампа.

"Вони пояснили нам, як іранська загроза відрізняється від минулих ... і що загроза нападів на американські інтереси та персонал є неминучою", - заявив журналістам сенатор Республіканської Республіки Ліндсі Ґрем після зустрічі за закритими дверима з держсекретарем Майком Помпео, виконуючим обов'язки міністра оборони Петом Шенегеном, а також головою Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генералом Джозефом Данфордом.

"Іран та його представники посилили ескалацію", - сказав конгресмен-республіканець Майкл Маккол. "Ми, безумовно, стурбовані щодо наших військових, яким загрожує Іран, зокрема, потенційним нападом на них в Іраку".

«Стратегія президента – чітка. Нейтралізувати дестабілізуючий вплив, перекрити канали допомоги терору та бойовикам, перекрити фінансування зловмисної діяльності Революційної гвардії Ірану, протидіяти загрозі, яку представляють балістичні ракети та асиметрична зброя, перекрити всі шляхи до ядерної зброї», - захищає політику президента у питанні Ірану сенатор-республіканець Марко Рубіо.

Демократи мали інший погляд на брифінги, а також розсудливість кампанії тиску з боку адміністрації Трампа на іранський уряд та його представників на Близькому Сході.

"Я не почув нічого, окрім повторення позиції попередньої адміністрації в іранському питанні. Поки що ми не почули жодних доказів, виправдати ескалацію напруженості в регіоні", - сказав конгресмен-демократ Джеррі Конноллі.

"Цей брифінг був все про тактику, а не про стратегію. І це було наше занепокоєння з самого початку - що це сліпа ескалація", сказав сенатор-демократів Кріс Мерфі

Мова йде про стримування, а не про війну. Ми не збираємося йти на війну

Після розмови з законодавцями, виконуючий обовязки міністра оборони США Шенеген заявив, що адміністрація не хоче, щоб ситуація загострилася і що саме її дії на сьогоднішній день стримували Іран від нападу на об’єкти США.

"Мова йде про стримування, а не про війну. Ми не збираємося йти на війну", - сказав Шенеген журналістам.

Разом з тим, деякі оглядачі звинувачують команду з нацбезпеки, зокрема радника президента Майкла Болтона у підштовхуванні США до війни з Іраном.

«Жахлива іракська війна нічому не навчила мілітаристичного Болтона. Він знову штовхає США у конфлікт з Іраном. Настав час позбутися Болтона та подібних до нього небезпечних осіб», - пише у себе в Твіттері професор Університету Джонса Гопкінса Стів Генкі.

Інші зауважують – при Обамі Іран поводився краще.

«Адміністрація Трампа стверджує – вона відновлює «політику стримування», яку Обама облишив. Втім, у проміжку, коли у середині 2013 року США та Іран почали переговори і до кінця президентства Обами, Іран не здійснив жодного серйозного нападу на американські об’єкти. То що ж таке відновлює Трамп?» - пише директор з питань близькосхідної безпеки Центру за нову американську безпеку Ілан Ґолденберг.

Минулого року Трамп вивів США з ядерного договору з Іраном від 2015 року. Він відновив санкції проти Тегерану і загрожував іншими штрафами країнам, які досі ведуть бізнес з Іраном.

Дивіться також: Кампaнія прикордонників США: загрози нелегального перетину кордону