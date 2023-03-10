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Іран та Саудівська Аравія погодились, з допомогою Китаю, відновити дипломатичні стосунки
ДУБАЙ, Об’єднані Арабські Емірати (AP) — Іран і Саудівська Аравія в п’ятницю погодилися відновити дипломатичні відносини та відкрити посольства, після напруги у відносинах, що тривала сім років. Прорив у переговорах за посередництва Китаю, знижує ймовірність збройного конфлікту між суперниками на Близькому Сході — як напряму, так і в конфліктах в регіоні.
Угода, укладена цього тижня в Пекіні під час урочистого засідання Всекитайських зборів народних представників, є великою дипломатичною перемогою Китаю, оскільки арабські країни Перської затоки вважають, що Сполучені Штати виходять із Близького Сходу. Це також відбувається в той момент, коли дипломати намагаються покласти край довготривалій війні в Ємені, в якій залучені Іран і Саудівська Аравія.
Країни опублікували спільне комюніке щодо угоди з Китаєм, який був посередником. Раніше в п’ятницю президент Китаю Сі Цзіньпін отримав третій п'ятирічний термін на посаді.
Державні ЗМІ Ірану показали Алі Шамхані, секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану, з радником з питань національної безпеки Саудівської Аравії Мусаадом бін Мохаммедом аль-Айбаном і Ван Ї, найвищим дипломатом Китаю.
Спільна заява закликає відновити зв’язки та відкрити посольства «протягом максимум двох місяців». Також запланована зустріч міністрів закордонних справ.
На відео можна почути, як Ван «від щирого серця вітає» з «мудрістю» двох країн.
"Обидві сторони продемонстрували щирість", - сказав він. «Китай повністю підтримує цю угоду».
Організація Об'єднаних Націй привітала саудівсько-іранське зближення і подякувала Китаю за його роль. «Добросусідські відносини між Іраном і Саудівською Аравією мають важливе значення для стабільності в регіоні Перської затоки», — заявив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік журналістам у штаб-квартирі ООН.
Китай, який минулого місяця приймав президента Ірану Ебрагіма Раїсі, також є найбільшим покупцем саудівської нафти. Сі відвідав Ер-Ріяд у грудні для зустрічей із багатими на нафту арабськими країнами Перської затоки, які мають вирішальне значення для енергопостачання Китаю.
Іранське державне інформаційне агентство IRNA цитує Шамхані, який назвав переговори «чіткими, прозорими, всеосяжними та конструктивними».
«Усунення непорозумінь і орієнтація на майбутнє у відносинах між Тегераном і Ер-Ріядом безперечно призведе до покращення регіональної стабільності та безпеки, а також до посилення співпраці між країнами Перської затоки та світом ісламу для вирішення поточних викликів», — сказав Шамхані.
Аль-Айбан подякував Іраку та Оману за посередництво між Іраном і королівством, згідно з його коментарями, переданими державним Саудівським агентством преси.
“Хоча ми цінуємо те, що ми досягли, ми сподіваємося, що ми продовжуватимемо конструктивний діалог”, - сказав саудівський чиновник.
Між Іраном і Саудівською Аравією довгий час була висока напруга. Королівство розірвало відносини з Іраном у 2016 році після того, як протестувальники вторглися до дипломатичних установ Саудівської Аравії. Днями раніше Саудівська Аравія стратила відомого шиїтського священнослужителя разом із 46 іншими, що спровокувало демонстрації.
Це сталося, коли наслідний принц Мухаммед бін Салман, який тоді був депутатом, почав свій підхід до влади. Син короля Салмана, принц Мухаммед раніше порівнював верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї з Гітлером і погрожував ударом по Ірану.
З того часу США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди Ірану зі світовими державами в 2018 році. Після цього Іран звинувачують у серії атак, зокрема, у 2019 році в центрі нафтової промисловості Саудівської Аравії, тимчасове скорочення виробництва сирої нафти в королівстві вдвічі.
Хоча єменські повстанці-хусити, яких підтримує Іран, спочатку взяли на себе відповідальність за напад, західні країни та експерти звинуватили Тегеран. Іран заперечував напад, а також заперечував здійснення інших нападів, які пізніше приписали Ісламській Республіці.
Релігія також відіграє роль у цих відносинах. Саудівська Аравія, де знаходиться Кааба, перед якою мусульмани моляться п’ять разів на день, довгий час брала на себе роль провідної сунітської країни світу. Тим часом іранська теократія вважає себе захисником ісламської шиїтської меншини.
Обидві сили конкурують з інших питань, наприклад у заворушеннях і Лівані, у відбудові Іраку.
Лідер підтримуваного Іраном ліванського ополчення та політичної групи Хезболла Хасан Насралла назвав угоду «важливою подією», яка може «відкрити нові горизонти» в Лівані, Сирії та Ємені. Ірак, Оман і Об’єднані Арабські Емірати також високо оцінили угоду.
Крістіан Коутс Ульріксен, науковий співробітник Інституту Бейкера Університету Райса, який давно вивчає регіон, сказав, що Саудівська Аравія уклала угоду з Іраном після того, як Об’єднані Арабські Емірати досягли подібної домовленості з Тегераном.
«Зменшення напруженості та деескалація тривають протягом трьох років, і це було викликано визнанням Саудівською Аравією того, що без безумовної підтримки США вони не змогли продемонструвати свою владу проти Ірану та решти країн регіону", - сказав він.
Принц Мухаммед, який зараз зосереджений на масштабних будівельних проектах у себе вдома, ймовірно, також хоче нарешті вийти з війни в Ємені, додав Ульріксен.
"Нестабільність може завдати великої шкоди його планам", - сказав він.
Хусити захопили столицю Ємену, Сану, у 2014 році та змусили міжнародно визнаний уряд покинути Саудівську Аравію. У 2015 році очолювана Саудівською Аравією коаліція, озброєна американською зброєю та розвідувальними даними, вступила у війну на боці уряду Ємену у вигнанні. Роки безрезультатних боїв призвели до гуманітарної катастрофи та поставили найбіднішу країну арабського світу на межу голоду.
Шестимісячне припинення вогню, найдовше за час конфлікту в Ємені, закінчилося в жовтні, незважаючи на дипломатичні зусилля.
Перемовини розпочались, зокрема в Омані, який є давнім перемовником для Ірану і США. Дехто сподівався на угоду напередодні священного для мусульман місяця Рамадан, який починається пізніше в березні. Іран і Саудівська Аравія протягом останніх років проводили періодичні переговори, але не було зрозуміло, чи став Ємен поштовхом для цієї нової розрядки.
Речник єменських повстанців Мохамед Абдулсалам, здається, привітав угоду в заяві, яка також критикувала США та Ізраїль. «Регіон потребує повернення нормальних відносин між своїми країнами, за допомогою яких ісламське суспільство зможе відновити свою безпеку, втрачену в результаті іноземного втручання на чолі з сіоністами та американцями», — написав він в мережі.
Для Ізраїлю, який хотів нормалізувати відносини з Саудівською Аравією, незважаючи на те, що палестинці залишаються без власної держави, послаблення Ер-Ріядом напруженості з Іраном може ускладнити його власні регіональні розрахунки.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під внутрішнім політичним тиском пригрозив військовими діями проти іранської ядерної програми, оскільки вона наближається до рівня збройового рівня. Ер-Ріяд, який прагне миру з Тегераном, знімає з переговорів одного потенційного союзника для удару. У п'ятницю уряд Нетаньяху не прокоментував цю новину.
Однак залишається незрозумілим, що це означає для Америки. Хоча регіональні лідери довгий час розглядалися як гаранти енергетичної безпеки Близького Сходу, після хаотичного виведення з Афганістану в 2021 році регіональні лідери стали дедалі обережнішими щодо намірів Вашингтона. Державний департамент США не відразу відповів на запит про коментар.
Однак Білий дім непокоїть те, що саудівсько-іранська угода в Пекіні свідчить про зростання китайського впливу на Близькому Сході.
«Я б рішуче відкинув цю ідею, що ми відступаємо на Близькому Сході — далеко не так», — сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
Він додав: «Насправді ще невідомо, чи збираються іранці дотримуватися своєї сторони угоди. Це не режим, який зазвичай шанує своє слово».
Марк Дубовіц, голова Фонду захисту демократій, який виступає проти ядерної угоди з Іраном, сказав, що відновлення ірано-саудівських зв’язків за посередництва Китаю «це програш, програш, програш для американських інтересів», зазначивши: "Пекін обожнює вакуум".
Але Тріта Парсі з Інституту Квінсі, яка виступає за взаємодію з Іраном і підтримує ядерну угоду, назвала це «хорошою новиною для Близького Сходу, оскільки саудівсько-іранська напруженість є рушієм нестабільності». Вона додала, що «Китай став гравцем, який може вирішувати суперечки, а не просто продавати зброю конфліктуючим сторонам», зазначивши, що більш стабільний Близький Схід також вигідний США.
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"Якоїсь прямо радості я не відчула" - Тайра про нагороду. Інтерв'ю
“Надзвичайної радості не відчула через великі втрати на полі бою”, - так Юлія Паєвська прокоментувала в інтерв'ю Голосу Америки отримання міжнародної премії Держдепу США “Відважні жінки”. Водночас лауреатка наголошує, що ця нагорода важлива для визнання вкладу кожної української жінки у нинішню боротьбу за незалежність.
Життя так змінюється. Рік тому ти була на підвалах, під катуваннями, і раптом опиняєшся у Білому домі із Держсекретарем та першою леді США.Юлія Паєвська (Тайра), лауреатка премії “Відважні жінки”
Церемонія вручення премії відбулась цієї середи, 8-го березня, у Білому Домі. Відзнаку вручали особисто перша леді США Джилл Байден та очільник Держдепартаменту Ентоні Блінкен.
Про нагороду, рік війни та спілкування з американськими посадовцями парамедикиня із позивним Тайра розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій.
Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки: Що ця нагорода означає для тебе та для українських жінок загалом в період повномасштабної російської війни?
Загинув Да Вінчі, Яра та інші хлопці та дівчата, я не можу про всіх говорити. Мені дуже важко і дуже боляче. Через це якоїсь прямо радості я не відчуваю, чесно. Але я дуже пишаюся тим, що можу прийняти цю нагороду для жінок всієї України.Юлія Паєвська (Тайра), лауреатка премії “Відважні жінки”
Юлія Паєвська (Тайра), лауреатка премії “Відважні жінки”: Мене це здивувало насправді. Життя так змінюється. Рік тому ти була на підвалах, під катуваннями, і раптом опиняєшся у Білому домі із Держсекретарем та першою леді США. І ти така думаєш: “Та годі, такого бути не може!”
Але це такі емоції, які не дуже мене пробивають через велику кількість втрат моїх близьких друзів за останній час. Загинув Да Вінчі, Яра та інші хлопці та дівчата, я не можу про всіх говорити. Мені дуже важко і дуже боляче. Через це якоїсь прямо радості я не відчуваю, чесно.
Але я дуже пишаюся тим, що можу прийняти цю нагороду для жінок всієї України. Я не сприймаю цю нагороду як відзнаку мене особисто, тому що практично усі, кого я знаю, роблять щось для перемоги. Або вони в лавах ЗСУ боронять країну на фронті, або вони в тилу допомагають, волонтерять, ганяють автівки, забезпечують медичний супровід поранених, опікуються батьками та сім’ями тих, хто воює. Тобто вся країна об’єдналася, але демографічно жінок у нас більше, і жінки у нас дуже потужні. І ця перемога, звичайно, буде здобута, зокрема, й жінками.
К.Л.: Чи вдалося вже тобі поспілкуватись з американськими посадовцями у Вашингтоні, що ти намагалася донести під час цих зустрічей?
Ю.П.: Уже були зустрічі, будуть іще. Що я намагалась донести і що я донесла? Деякі речі не варто озвучувати назагал, але в першу чергу, це подяка за допомогу, звичайно. Бо ми завжди дякуємо, ми не якісь свині, які не розуміють, що відбувається. Ми дякуємо, дякуємо, дякуємо і просимо іще. Не тому, що ми жадібні, а тому, що ми потребуємо, у першу чергу, зброї, літаків F-16.
Вони були б дуже доречні, аби прискорити перемогу та мінімізувати втрати. Щоб війна завершилась якомога скоріше і якомога більше наших людей лишилися живі. Аби звільнити території та зупинити знущання над цивільними та над військовими, які утримуються в полоні. І звичайно ж нам потрібні фінанси, щоб платити пенсії, відновлювати те, що Росія руйнує обстрілами цивільної інфраструктури. Останнім часом я навіть більше наголошую на тому, що усьому світу потрібно боротися проти російської інформаційної агресії. Бо це не просто інформація, це пропагандистська війна. І те, що робите ви (журналісти, Голос Америки) це надзвичайно важливо. Ти є теж солдатом цієї війни, тож дякую і тобі за службу!
К.Л.: Ти була у Вашингтоні минулого року. Тоді ти давала свідчення в Комітеті Гельсінської комісії Конгресу США. Як ти можеш порівняти свій візит сьогодні та минулого року? Чи змінилися твої меседжі? Чи змінилися питання, які ти намагаєшся донести до американських посадовців?
Вони краще розбираються у нашій ситуації. Іноді мені навіть здавалося, що вони вже краще за мене розбираються. Я здивувалася. Тобто, є такі моменти в яких американські законодавці дуже потужно розібралися.Юлія Паєвська (Тайра), лауреатка премії “Відважні жінки”
Ю.П.: Мої меседжі так, вони змінилися. Тепер я прошу не просто зброю, я тепер прошу літаки. А також деякі інші речі, про які ми зараз не будемо говорити. Як і раніше, я прошу підтримки й дякую народу Сполучених Штатів і всім народам вільного світу.
Бо ми усі усвідомлюємо наскільки великою є загроза для наших спільних цінностей. І ця загроза не просто для нашої землі та для нашого народу, попри те що ми переживаємо справжній геноцид української нації. Ми дуже вдячні, що нормальні люди це розуміють.
Я прошу про суд над злочинцями, військовими і над тими, хто організував цю агресію. Я прошу про незалежне розслідування, щоб ніхто не сказав, що щось там було неправильно зроблено. Я закликаю до міжнародного трибуналу. Бо якщо злочин не буде покараний, хтось обов'язково вирішить, що от “їм нічого не сталося, тож і ми будемо так робити”. Щоб більше ніхто не нападав на свого сусіда, ми мусимо зупинити це зараз. Бо закон - це те, що робить з нас людей, що робить із нас цивілізацію.
К.Л.: Якщо повертатися до порівняння твого нинішнього та торічного візиту, чи помітила ти якусь зміну в сприйнятті законодавцями США тої інформації, яку ти доносиш?
Мені легше на душі, бо я розумію, що усі ці втрати, усі ці смерті та страждання немарні, ми доб'ємося свого і звільнимо нашу землю.Юлія Паєвська (Тайра), лауреатка премії “Відважні жінки”
Ю.П.: Так, я помітила зміну, і це мене надзвичайно втішило. Вони краще розбираються у нашій ситуації. Іноді мені навіть здавалося, що в якихось питаннях вони навіть вже краще за мене розбираються. Я здивувалася.
Тобто є такі моменти, в яких американські законодавці дуже потужно розібралися. І я бачу, що це поступова, стабільна робота. Це не одноразова імпульсивна допомога. Це спланована, чітко продумана система, яка триває в просторі та в часі. Я впевнена, що ми переможемо, і це буде наша спільна перемога.
К.Л.: Загалом як ти можеш порівняти свій минулий візит та цьогорічний?
Ю.П.: Минулого року мій стан тоді був іще дуже подавлений. Авжеж, усе залежить від того, з чим порівнювати, але на той час мені було дуже важко, і ситуація на фронті була не настільки надихаюча, як зараз. Бо зараз, попри втрати, увесь цей тягар, усі ці біди та усі ці страждання, ми впевнено рухаємось до перемоги. Я також тепер почуваюся значно краще фізично. І мені легше на душі, бо я розумію, що усі ці втрати, усі ці смерті та страждання немарні, ми доб'ємося свого і звільнимо нашу землю.
К.Л.: Скільки часу ти будеш у США цього разу і який у тебе план візиту?
Ю.П.: Нинішній візит дуже гарно та продумано організований, але я не хотіла б розголошувати деталі наперед. Загалом я тут буду іще десь два тижні.
К.Л.: Які головні меседжі ти хотіла б донести під час своїх нинішніх зустрічей? Можливо, у тебе є якісь думки, які ти не встигнеш озвучити, тож можеш сказати їх зараз.
У певному сенсі, я вдячна війні за друзів, яких я здобула на фронті, та друзів, яких ми отримали в усьому світі.Юлія Паєвська (Тайра), лауреатка премії “Відважні жінки”
ЮП: Це така делікатна тема насправді. Але коли загинув Да Вінчі, я була у розпачі, в шоці. Особливо мене засмучувало, що він не мав навіть дітей. І я згадала, що росіяни на державному рівні підтримують банки генетичного матеріалу. Чому Україна досі цього не створила?
Я б хотіла звернутися до людей, які можуть допомогти у цьому плані. Щоб розробити державну систему таких банків генетичного матеріалу. Так, щоб у разі загибелі військового або цивільного на війні, могли все одно з’явитися нащадки. Бо, на жаль, ми зараз втрачаємо найкращих. На відміну від росіян, які женуть на забій не найкращий контингент.
К.Л.: Дякую тобі дуже, насправді у мене все. Хіба, можливо ти хочеш додати іще щось до цього інтерв'ю?
Ю.П.: Хочу знову подякувати за допомогу, яку нам надають. Війна - така штука, вона жорстка і важка, але водночас є одним із рушіїв прогресу. І я бачу, як змінюється суспільство, як неочікувано знаходяться друзі. Наприклад, у нас з американцями дуже багато спільного. Прагнення до свободи, нескореність. Ти лише спробуй забрати в американця зброю. Нехай лише хтось спробує вдертися на його ранчо. Так само й українці, ми такі самі. У нас стільки спільних цінностей. Тож у певному сенсі, я вдячна війні за друзів, яких я здобула на фронті, та друзів яких ми отримали в усьому світі.
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Норвегія передасть Україні два комплекси NASAMS для захисту міст та критичної інфраструктури
Норвегія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS норвезько-американського виробництва, призначені для збивання цілей, які маневрують, на малих та середніх висотах, як то дронів, гелікоптерів, балістичних та крилатих ракет, літаків.
“Постачання ще двох вогневих одиниць значно покращить здатність України захищати свої міста та критичну інфраструктуру від російських ракетних атак. Норвегія також навчатиме український персонал обслуговуванню та експлуатації цих систем”, - мовиться на сайті норвезького уряду.
“Україна має критичну потребу захистити себе від ракетних атак, і Норвегія допоможе”, - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, який відвідав Київ у п'ятницю, 10 березня.
Один комплекс NASAMS має три пускові установи, кожна з яких містить до шести ракет. NASAMS мають американський радар і можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.
З початку повномасштабного вторгнення США передали Україні вісім зенітно-ракетних систем NASAMS та боєприпаси до них. Ці комплекси розробили спільно норвезька компанія Kongsberg Defence and Aerospace та американська Raytheon Technologies.
Як пише видання Defence News, ці зенітно-ракетні комплекси в Україні мають замінити системи ППО російського виробництва, такі як С-300, які використовує Україна.
16 лютого цього року парламент Норвегії ухвалив багаторічну програму підтримки України імені Фрітьофа Нансена. Програма передбачає щорічне виділення на українські потреби впродовж 2023-2027 років допомоги на суму близько 1,6 мільярда доларів.
Фрітьоф Нансен - норвезький дипломат, вчений та полярний дослідник, який отримав Нобелівську премію миру за його гуманітарну допомогу Україні та Росії, аби запобігти голоду після Першої світової війни.
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