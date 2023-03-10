Іран та Саудівська Аравія погодились, з допомогою Китаю, відновити дипломатичні стосунки

ДУБАЙ, Об’єднані Арабські Емірати (AP) — Іран і Саудівська Аравія в п’ятницю погодилися відновити дипломатичні відносини та відкрити посольства, після напруги у відносинах, що тривала сім років. Прорив у переговорах за посередництва Китаю, знижує ймовірність збройного конфлікту між суперниками на Близькому Сході — як напряму, так і в конфліктах в регіоні.

Угода, укладена цього тижня в Пекіні під час урочистого засідання Всекитайських зборів народних представників, є великою дипломатичною перемогою Китаю, оскільки арабські країни Перської затоки вважають, що Сполучені Штати виходять із Близького Сходу. Це також відбувається в той момент, коли дипломати намагаються покласти край довготривалій війні в Ємені, в якій залучені Іран і Саудівська Аравія.

Країни опублікували спільне комюніке щодо угоди з Китаєм, який був посередником. Раніше в п’ятницю президент Китаю Сі Цзіньпін отримав третій п'ятирічний термін на посаді.

Державні ЗМІ Ірану показали Алі Шамхані, секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану, з радником з питань національної безпеки Саудівської Аравії Мусаадом бін Мохаммедом аль-Айбаном і Ван Ї, найвищим дипломатом Китаю.

Спільна заява закликає відновити зв’язки та відкрити посольства «протягом максимум двох місяців». Також запланована зустріч міністрів закордонних справ.

На відео можна почути, як Ван «від щирого серця вітає» з «мудрістю» двох країн.

"Обидві сторони продемонстрували щирість", - сказав він. «Китай повністю підтримує цю угоду».

Організація Об'єднаних Націй привітала саудівсько-іранське зближення і подякувала Китаю за його роль. «Добросусідські відносини між Іраном і Саудівською Аравією мають важливе значення для стабільності в регіоні Перської затоки», — заявив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік журналістам у штаб-квартирі ООН.

Китай, який минулого місяця приймав президента Ірану Ебрагіма Раїсі, також є найбільшим покупцем саудівської нафти. Сі відвідав Ер-Ріяд у грудні для зустрічей із багатими на нафту арабськими країнами Перської затоки, які мають вирішальне значення для енергопостачання Китаю.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA цитує Шамхані, який назвав переговори «чіткими, прозорими, всеосяжними та конструктивними».

«Усунення непорозумінь і орієнтація на майбутнє у відносинах між Тегераном і Ер-Ріядом безперечно призведе до покращення регіональної стабільності та безпеки, а також до посилення співпраці між країнами Перської затоки та світом ісламу для вирішення поточних викликів», — сказав Шамхані.

Аль-Айбан подякував Іраку та Оману за посередництво між Іраном і королівством, згідно з його коментарями, переданими державним Саудівським агентством преси.

“Хоча ми цінуємо те, що ми досягли, ми сподіваємося, що ми продовжуватимемо конструктивний діалог”, - сказав саудівський чиновник.

Між Іраном і Саудівською Аравією довгий час була висока напруга. Королівство розірвало відносини з Іраном у 2016 році після того, як протестувальники вторглися до дипломатичних установ Саудівської Аравії. Днями раніше Саудівська Аравія стратила відомого шиїтського священнослужителя разом із 46 іншими, що спровокувало демонстрації.

Це сталося, коли наслідний принц Мухаммед бін Салман, який тоді був депутатом, почав свій підхід до влади. Син короля Салмана, принц Мухаммед раніше порівнював верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї з Гітлером і погрожував ударом по Ірану.

З того часу США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди Ірану зі світовими державами в 2018 році. Після цього Іран звинувачують у серії атак, зокрема, у 2019 році в центрі нафтової промисловості Саудівської Аравії, тимчасове скорочення виробництва сирої нафти в королівстві вдвічі.

Хоча єменські повстанці-хусити, яких підтримує Іран, спочатку взяли на себе відповідальність за напад, західні країни та експерти звинуватили Тегеран. Іран заперечував напад, а також заперечував здійснення інших нападів, які пізніше приписали Ісламській Республіці.

Релігія також відіграє роль у цих відносинах. Саудівська Аравія, де знаходиться Кааба, перед якою мусульмани моляться п’ять разів на день, довгий час брала на себе роль провідної сунітської країни світу. Тим часом іранська теократія вважає себе захисником ісламської шиїтської меншини.

Обидві сили конкурують з інших питань, наприклад у заворушеннях і Лівані, у відбудові Іраку.

Лідер підтримуваного Іраном ліванського ополчення та політичної групи Хезболла Хасан Насралла назвав угоду «важливою подією», яка може «відкрити нові горизонти» в Лівані, Сирії та Ємені. Ірак, Оман і Об’єднані Арабські Емірати також високо оцінили угоду.

Крістіан Коутс Ульріксен, науковий співробітник Інституту Бейкера Університету Райса, який давно вивчає регіон, сказав, що Саудівська Аравія уклала угоду з Іраном після того, як Об’єднані Арабські Емірати досягли подібної домовленості з Тегераном.

«Зменшення напруженості та деескалація тривають протягом трьох років, і це було викликано визнанням Саудівською Аравією того, що без безумовної підтримки США вони не змогли продемонструвати свою владу проти Ірану та решти країн регіону", - сказав він.

Принц Мухаммед, який зараз зосереджений на масштабних будівельних проектах у себе вдома, ймовірно, також хоче нарешті вийти з війни в Ємені, додав Ульріксен.

"Нестабільність може завдати великої шкоди його планам", - сказав він.

Хусити захопили столицю Ємену, Сану, у 2014 році та змусили міжнародно визнаний уряд покинути Саудівську Аравію. У 2015 році очолювана Саудівською Аравією коаліція, озброєна американською зброєю та розвідувальними даними, вступила у війну на боці уряду Ємену у вигнанні. Роки безрезультатних боїв призвели до гуманітарної катастрофи та поставили найбіднішу країну арабського світу на межу голоду.

Шестимісячне припинення вогню, найдовше за час конфлікту в Ємені, закінчилося в жовтні, незважаючи на дипломатичні зусилля.

Перемовини розпочались, зокрема в Омані, який є давнім перемовником для Ірану і США. Дехто сподівався на угоду напередодні священного для мусульман місяця Рамадан, який починається пізніше в березні. Іран і Саудівська Аравія протягом останніх років проводили періодичні переговори, але не було зрозуміло, чи став Ємен поштовхом для цієї нової розрядки.

Речник єменських повстанців Мохамед Абдулсалам, здається, привітав угоду в заяві, яка також критикувала США та Ізраїль. «Регіон потребує повернення нормальних відносин між своїми країнами, за допомогою яких ісламське суспільство зможе відновити свою безпеку, втрачену в результаті іноземного втручання на чолі з сіоністами та американцями», — написав він в мережі.

Для Ізраїлю, який хотів нормалізувати відносини з Саудівською Аравією, незважаючи на те, що палестинці залишаються без власної держави, послаблення Ер-Ріядом напруженості з Іраном може ускладнити його власні регіональні розрахунки.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під внутрішнім політичним тиском пригрозив військовими діями проти іранської ядерної програми, оскільки вона наближається до рівня збройового рівня. Ер-Ріяд, який прагне миру з Тегераном, знімає з переговорів одного потенційного союзника для удару. У п'ятницю уряд Нетаньяху не прокоментував цю новину.

Однак залишається незрозумілим, що це означає для Америки. Хоча регіональні лідери довгий час розглядалися як гаранти енергетичної безпеки Близького Сходу, після хаотичного виведення з Афганістану в 2021 році регіональні лідери стали дедалі обережнішими щодо намірів Вашингтона. Державний департамент США не відразу відповів на запит про коментар.

Однак Білий дім непокоїть те, що саудівсько-іранська угода в Пекіні свідчить про зростання китайського впливу на Близькому Сході.

«Я б рішуче відкинув цю ідею, що ми відступаємо на Близькому Сході — далеко не так», — сказав представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Він додав: «Насправді ще невідомо, чи збираються іранці дотримуватися своєї сторони угоди. Це не режим, який зазвичай шанує своє слово».

Марк Дубовіц, голова Фонду захисту демократій, який виступає проти ядерної угоди з Іраном, сказав, що відновлення ірано-саудівських зв’язків за посередництва Китаю «це програш, програш, програш для американських інтересів», зазначивши: "Пекін обожнює вакуум".

Але Тріта Парсі з Інституту Квінсі, яка виступає за взаємодію з Іраном і підтримує ядерну угоду, назвала це «хорошою новиною для Близького Сходу, оскільки саудівсько-іранська напруженість є рушієм нестабільності». Вона додала, що «Китай став гравцем, який може вирішувати суперечки, а не просто продавати зброю конфліктуючим сторонам», зазначивши, що більш стабільний Близький Схід також вигідний США.