Після першого влучання іранської ракети в літак МАУ пасажири ще були живі - дані "чорних скриньок"

Дані бортових самописців зі збитого українського літака рейсу PS752 Тегеран-Київ компанії МАУ свідчать, що друга ракета поцілила через 25 секунд після першої, і що пасажири все ще були живі якийсь час після першого вибуху, повідомила іранська влада.

Reuters пише, що Організація цивільної авіації Ірану заявила про це, спираючись на запис голосів екіпажу у кабіні пілотів Boeing 737-800 і даних приборів літака.

Запис завершився через 19 секунд після першого вибуху через руйнування, але друга ракета досягла літака щонайменше за 25 секунд після першої. Тож проаналізувати вплив другої ракети на літак неможливо.

Однак, голоси двох пілотів та інструктора на записі свідчать, що вони до останнього намагались утримати керування літака.

"Чорні скриньки" у липні відправили на розшифровку до Франції. Україна й Іран також проводять переговори про компенсації родинам загиблих.

Тегеран визнав, що 8 січня припустився "катастрофічної помилки" й збив український авіалайнер ракетою земля-повітря після його злету в аеропорті Тегерана на тлі загострення відносин зі США. Всі 176 людей на борті загинули.

Понад 20 іранців були ув'язнені на термін до 20 років за участь у мирних протестах через дії влади Тегерана після трагедії.

Дивіться також: Російського опозиціонера траспортують на лікування до Німеччини. Відео