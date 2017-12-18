У центрі уваги візиту Пенса на Близький Схід буде загроза з боку Ірану

Ізраїльтяни з нетерпінням очікують цього тижня прибуття віце-президента Майка Пенса до Ізраїлю. Немає сумніву, пише автор статті у виданні The Hill, голова єрусалимського Інституту стратегічних дослідів Ефраїм Інбар, що його там тепло вітатимуть, зокрема після того, як Дональд Трамп виніс рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і планів перенести туди своє посольство, яке дотепер знаходиться в Тель-Авіві.

Ізраїльський уряд хотів би знати деталі оптимістичної пропозиції адміністрації Трампа в щодо «остаточної угоди» між Ізраїлем і палестинцями.

Ізраїльтяни здивовані оцінкою Трампа щодо перспектив закінчення конфлікту на Близькому Сході і вони назагал згодні, що палестинці не готові піти на компроміс, висуваючи нереалістичні цілі.

Хоча багато арабських лідерів на словах підтримують палестинську справу, вони вважають, що серйознішим питанням є зростання впливів Ірану в регіоні.

Підписана аміністрацією Обами угода про відмову Ірану від виготовлення ядерної зброї – це лише гра, яка не змінила поведінки Тегерана в регіоні.

Після збільшення своїх впливів в Сирії, черговим завданням Тегерана є усунення впливів США з регіону Перської затоки. Для цього Сполучені Штати, серед іншого, намагаються виконувати посередницьку роль між Саудівською Аравією і Катаром, який втримує дружні відносини з Тегераном.

Як пише голова єрусалимського Інституту стратегічних дослідів Ефраїм Інбар, віце-президент Пенс, мабуть, краще розуміє політику Ірану, ніж Державний депаратмент чи президент Трамп. В Єрусалимі та Каїрі намагатимуться пояснити Пенсу близькосхідну дійсність і скористатися американською допомогою для стримання впливів Ірану. Вони також переконати США, щоб вони прийняли реалістичніший підхід до питань Близького Сходу.

Якщо Сполучені Штати хочуть залишитися впливовою світовою державою, вони мусять вирішити, чи і які великі сили залишити в регіоні і продемонструвати рішучу силу проти іранської ядерної програми та відстрочити небезпеку поширення ядерної зброї.

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