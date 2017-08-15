Роугані: Якщо США продовжуватимуть погрози, Іран швидко відновить свою ядерну програму

Президент Ірану Гассан Роугані заявив у вівторок, що його країна віддає перевагу дотриманню умов міжнародної угоди від 2015 року про свою ядерну програму, але якщо Сполучені Штати продовжуватимуть «погрози і санкції», тоді Іран може швидко відновити свою діяльність у ядерній сфері й навіть на вищому рівні, ніж перед тим, як угода стала чинною.

У зверненні до членів парламенту, в промові, яка передавалася по телебаченню, Роугані заявив, що Сполучені Штати не є «добрим партнером».

«Ті, хто намагається повертатися до мови погроз і санкцій, є в’язнями своїх минулих галюцинацій, сказав Роугані. – Вони позбавляють себе корстей миру».

Іран виступає проти нових санкцій, які президент Дональд Трамп підписав на початку цього місяця проти осіб, причетних до іранської програми балістичних ракет, та Революційної гвардії, які були відповіддю на випробування Іраном балістичних ракет.

Обидві країни звинувачують одна одну в тому, що їх дії порушують дух ядерної угоди.

Ядерну угоду було підписано після довгих переговорів між Іраном і групою впливових світових держав, яка включала Сполучені Штати, Великобританію, Китай, Францію, Росію і Німеччину. Іран було звільнено з раніших санкцій, які деякі країни і ООН наклали на нього у відповідь на іранську ядерну діяльність серед звинувачень, що Іран вів досліди над розробкою ядерної зброї. Іран повторно заперечував, що в нього такі плани, кажучи, що його ядерна програма лише мирного призначення.

Угода вимагала від Ірану обмеження ядерної програми, обмеження кількості центрифуг для збагачення урану, рівня збагачення і зберігання збагачених запасів.

Сполучені Штати висунули застереження до випробування ракет, яле про це сказано у ядерній угоді. Резолюція ООН, яка підтримує угоду, має розділ, у якому закликається Іран, щоб він уникав випробувань, але без їх заборони.

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