Європа переконує США зберегти угоду щодо Ірану - ціни на нафту сягли рівня 2014р.

Світові ціни на нафту зростають на тлі намірів президента Трампа відмовитися від міжнародної ядерної угоди щодо Ірану, а також у зв’язку із загостренням економічної кризи у Венесуелі та намагань країн ОПЕК і Росії скоротити обсяги пропозиції нафти на ринках.

Вперше з листопада 2014 року американська сира нафта піднялася у ціні вище 70 доларів. Нафтові ціни також зростали у понеділок на біржах Азії. При цьому американський видобуток нафти збілюшується і цього року може досягти, або навіть перевищити рівень Росії - 11 мільйонів барелів на день.

Reuters цитує біржевого фахівця з компанії AxiTrader, Ґреґа Макену, який каже, що для економістів “цього тижня ключовою новиною буде ціна нафти й іранська ядерна угода”.

Після підписання угоди 2015 року, яка зняла більшість санкцій щодо Тегерану в обмін на гарантії про припинення розробки ядерної зброї, Іран знову став провідним нафтовим експортером.

Президент Дональд Трамп висловлює сумніви, що Іран виконує обіцянки і заявляв, що 12 травня може не підписати розпорядження про продовження участі США угоді.

Європейці переконують Трампа

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон перебуває у понеділок у Вашингтоні, де закликає американський уряд зберегти міжнародну угоду Ірану.

Лондон, Париж та Берлін упродовж останніх тижнів намагаються скоординовано переконати Дональда Трампа у потрібності угоди, яку ті європейські країни підписали разом зі США, а також Росією і Китаєм.

У статті в The New York Times Борис Джонсон визнає, що угода має недоліки, але зауважує, що їх можна виправити і стверджує, що розвал угоди був би на користь тим в Ірані, хто хоче ядерної зброї.

У британського міністра у Вашингтоні не заплановано зустрічі з президентом. Натомість він розмовлятиме з віце-президентом Майком Пенсом, з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном та з ключовими закондавцями у Конгресі.

Державний секретар США Майк Помпео сказав, що іранська угода “побудована на брехні” після того, як Ізраїль оприлюднив те, що було названо таємними даними про подальші намагання іранців розробити ядерну зброю.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттереш закликали президента Трампа не відмовлятися від угоди.

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