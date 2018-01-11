Європейські дипломати закликають дотримуватись ядерної угоди з Іраном

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Федеріка Моґеріні заявила, що міжнародна угода з Іраном про його ядерну програму спрацьовує. І хоча висловлюються деякі застереження щодо розвитку Тегераном балістичних ракет та іншу діяльність на Близькому Сході, ці питання слід розглядати окремо.

Таку заяву Моґеріні зробила в четвер в Брюсселі після зустрічі з міністрами закордонних справ Великобританії, Франції, Німеччини та Ірану для обміркування угоди від 2015 року про обмеження іранської ядерної програми в заміну на скасування фінансових санкцій.

Іран наполягає, що його ядерна програма лише мирного призначення. Міністр закордонних справ Мохаммад Заріф не з’явився з іншими дипломатами, коли вони розмовляли з репортерами, але в середу він висловив підтримку угоді і водночас звинуватив Сполучені Штати у веденні деструктивної політики.

Моґеріні заявила, що угода дозволила глибшу співпрацю і діалог з Іраном у всіх питаннях, підкреслюючи при цьому потребу її продовження для досягнення успіху.

«Єдність міжнародної громадськості необхідна для збереження угоди для того, щоб вона працювала, щоб світ був безпечнішим… і ми надіємось, що всі сторони продовжуватимуть повністю виконувати положення угоди», сказала вона.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив, що всі сторони мусять дотримуватись угоди, включно із Сполученими Штатами.

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