Реакція світу на іранські протести: США підтримують, Європа обережна, Москва стурбована втручанням

На тлі найбільших з 2009 року антиурядових протестів в Ірані повідомляють про загибель принаймні 22 людей. У відеозаписах, поширюваних через інтернетні медія, видно запеклі сутички демонстрантів з поліцією.

Протести почалися минулого тижня у четвер у місті Машгад під гаслами проти зростання цін та корупції, до яких додалися антиурядові заклики.

Президент США Дональд Трамп у дописі на Twitter висловив підтримку іранцям і скористався нагодою, щоб знову засудити міжнародну домовленість за участю США, яка послабила санкції щодо режиму в Тегерані.

“Іран зазнає невдач попри жахливу домовленість, яку з ним уклала адміністрація Обами. Великий іранський народ потерпає під утисками вже багато років. Вони прагнуть їжі і свободи. Разом з багатствами Ірану розкрадаються і людські права. Час для змін!”, - написав американський президент.

Іранський президент Гассан Роугані у понеділок звинуватив країни світу включно зі США, Ізраїлем та Саудівською Аравією, заявивши, що вони підштовхнули заворушення в країні.

“Наші досягнення та успіхи у світовій політиці проти США та сіоністського режиму нестерпні для них”, - стверджував Роугані у виступі перед парламентськими лідерами.

Раніше у заяві Білого дому було наголошено, що іранцям набридли “корупція режиму та марнування національного багатства на фінансування тероризму”.

Німецький міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель закликав “усі сторони стримуватися від насильницьких дій”.

У Лондоні владу в Тегерані закликали серйозно вислухати проблеми, про які заявляють учасники протестів.

Ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу у відео зверненні на Facebook також підтримав демонстрантів і критикував Європу за брак виявів підтримки іранському народу.

Тим часом у Москві наголосили, що інші країни не повинні втручатися у справи Ірану.

Іранський президент Роугані у неділю звернувся до країн і сказав, що іранці мають право критикувати, але застеріг від заворушень та насильства.

Перед тим державне телебачення Ірану повідомило, що група озброєних демонстрантів у неділю намагалася захопити дільниці поліції й військові об’єкти.

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