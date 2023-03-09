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Україна стає майданчиком для випробувань іранської зброї, а співпраця Ірану та Росії посилюється - Пентагон
Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї за межами Близького Сходу, про це високопосадовець Міноборони США заявив журналістам під час подорожі із главою Пентагону Ллойдом Остіном до Ізраїлю.
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"Всі мають бути готові до того, який вигляд матимуть сценарії загрози, коли Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких країна навчилася в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут", - сказав представник Пентагону, маючи на увазі Близький Схід, пише журналістка Fox News.
Американський високопосадовець додав, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську "летальну допомогу", - пише CNN. "Розширення ірано-російської військової співпраці буде головним питанням порядку денного міністра Остіна з керівництвом Ізраїлю", - додав представник оборонного відомства США.
Нині глава литовської військової розвідки Елегіюс Паулавічус заявив, що Росія має достатньо ресурсів для продовження війни в Україні "з нинішньою інтенсивністю" протягом двох років. Він додав: "Як довго Росія зможе вести війну, також буде залежати від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея".
Як нагадує Радіо Свобода, з осені 2022 року Росія використовує для ударів по військових та енергетичних об'єктах України дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, які російські військові перейменовують на "Герань-1" та "Герань-2".
Днями видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Росія відмовилася купувати балістичні ракети в Ірану, адже Захід погрожував Москві, що в такому разі передасть Україні далекобійні ракети ATACMS.
При цьому Sky News заявляє, що Іран все ж поставив Росії близько 100 мільйонів куль і близько 300 тисяч снарядів, а за даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малого радіусу дії Fateh-110 та Zolfagha. У лютому 2023 року газета The Guardian писала, що Іран передав Росії партію далекобійних ударних безпілотників багаторазового використання.
У статті використано матеріали Reuters
Всі новини дня
«Так тривати не може», – гендиректор МАГАТЕ. Відео
«Це вже вшосте, коли ЗАЕС повністю знеструмлена і змушена працювати в аварійному режимі. Нагадаю, це найбільша атомна електростанція в Європі, яка вже вшосте працює на аварійних дизель-генераторах. Що ми робимо?», – гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
- Голос Америки
ЦРУ співпрацює з розвідками інших країн, щоб протидіяти "Групі Вагнера" у світі – директор ЦРУ Бернс
Американська розвідка співпрацює з Францією та іншими партнерами та союзниками у світі, щоб протидіяти приватній російській військовій компанії «Вагнера», яка воює проти українських військ на сході України, сказав під час свідчень в Комітеті з розвідки Сенату США директор ЦРУ Вільям Бернс.
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«За нашою оцінкою, «Група Вагнера» - злісна агресивна організація, яка становить загрозу не лише для народу України, і ми бачимо це щодня, особливо в інтенсивних боях навколо міста Бахмут, яке зараз в основному здійснюється з російської сторони «Групою Вагнера», яка несе неймовірні втрати, – сказав Бернс. – Але під час моїх подорожей до Західної Африки та району Сахель, глибоко дестабілізуючий вплив «Групи Вагнера» можна побачити у багатьох вразливих суспільствах».
Виступаючи на слуханнях в Комітеті з розвідки Сенату США, Бернс сказав, що ЦРУ співпрацює з партнерами – урядами та спецслужбами інших країн, щоб протидіяти «Групі Вагнера».
«Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу, яку створює «Вагнер», і робимо все, що в наших силах, щоб протистояти та руйнувати її», – сказав Бернс, відповідаючи на запитання сенатора-демократа зі штату Нью-Мексико Мартіна Гейнріха про терористичну загрозу з боку «Групи Вагнера».
Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань у Сенаті назвав лідера «Групи Вагнер» Євгена Пригожина «воєнним злочинцем».
На питання сенатора Ліндсі Грема, чи США повинні визнати угруповання «Вагнер» закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання є в компетенції Держдепу США.
У грудні держсекретар Ентоні Блінкен назвав групу «організацією, що викликає особливе занепокоєння».
У січні Міністерство фінансів США назвало її транснаціональною злочинною організацією. Це рішення дозволяє уряду США вилучати та блокувати її активи.
«Групою Вагнера», заснованою в 2014 році для приховування участі Росії у війні проти України, керує Євген Пригожин, який має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.
США наклали санкції на Пригожина у грудні 2016 року, а протягом останніх місяців уряд США посилив санкції проти «Групи Вагнера».
За даними Білого дому на середину лютого 2023 року, в Україні воювало приблизно 50 000 бійців, більшість яких набрані з російських в'язниць. Загальні втрати групи складають понад 30 000, з них 9000 вбитими і практично половина вбитих загинули з в боях середини грудня.
- Голос Америки
"Колись наше везіння вичерпається" - голова МАГАТЕ про обстріл ЗАЕС
Через обстріли Запорізька атомна електростанція мала переключитись на резервне джерело струму. Вперше з 23 лютого 2022 року станція втратила весь зв'язок з енергомережею і мусила переключити живлення на резервні дизельні генератори, заявили в МАГАТЕ.
"Так не може тривати, - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. - Кожного разу ми кидаємо гральний кубик. Якщо ми дозволимо цьому тривати, то одного дня наше везіння вичерпається".
"Я шокований самозаспокоєнням, - додав посадовець. Що ми робимо, щоб цьому запобігти? В МАГАТЕ ми мусимо дбати про ядерну безпеку".
ЗАЕС вже вшосте страждає від обстрілів з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Від обстрілів в четвер, заявили в МАГАТЕ, постраждали і Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська АЕС, однак ситуація на ЗАЕС - найсерйозніша.
В агентстві вказують - на ЗАЕС активовано 20 дизельних генераторів. Дизельного пального на об'єкті достатньо на 15 днів, оцінили в МАГАТЕ.
В Енергоатомі оголосили ще більш невтішні цифри - за оцінками державної компанії України, пального для роботи дизельних генераторів на ЗАЕС залишається на десять днів.
Через кілька годин в Укренерго повідомили, що живлення ЗАЕС від енергомережі відновлено.
В Енергоатомі застерегли про загрозу витоку радіації. "В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - написала компанія у Facebook.
Загарбницька війна Росії призвела до нищівних порушень прав людини в Україні – Freedom House
Рівень свободи у світі знижується 17-й рік поспіль, повідомляє у своєму щорічному звіті за 2022 рік міжнародна правозахисна організація Freedom House. Її аналітики кажуть: загарбницька війна Росії призвела до нищівних порушень прав людини в Україні.
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«Найбільш серйозні перешкоди для свободи та демократії були результатом воєн, переворотів та нападів на демократичні інститути з боку неліберальної влади. Авторитарний режим у Росії розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись підірвати здобутий із зусиллями демократичний прогрес у цій країні», – йдеться у звіті Freedom House-2023.
Правозахисники кажуть: «які б неправдиві виправдання цієї агресивної війни не оприлюднювалися контрольованими Кремлем державними ЗМІ, її чітка мета – повалити обране керівництво у Києві та позбавити українців їхнього фундаментального права на вільне самоврядування».
Росія у звіті названа «невільною» країною і має 16 балів зі ста за рівнем свободи.
«У своєму прагненні зруйнувати демократію в Україні та позбавити українців їхніх політичних прав та громадянських свобод Путін став причиною загибелі та поранень тисяч українських мирних жителів, а також військових з обох сторін, руйнування життєво важливої інфраструктури, переміщення мільйонів людей з їхніх будинків, поширення тортур та сексуального насильства, а також розширення і без того жорстких репресій в Росії», – йдеться в повідомленні.
Занепад свобод у Росії, торкнувся і її сусідів, йдеться в доповіді.
Через три десятиліття після розпаду Радянського Союзу «авторитаризм домінує в Євразії», кажуть аналітики.
Загалом кількість країн, які набрали нуль балів за свободу вираження думок, зросла за рік з 14 до 33, при цьому свобода ЗМІ зазнала тиску на не менше ніж у 157-ми країнах та територіях.
Звіт показав, що скандинавські країни Швеція, Норвегія та Фінляндія – найвільніші у світі зі 100 балами, тоді як Тибет, Сирія та Південний Судан – у цьому списку мають лише 1 бал. Туркменистан посів передостаннє місце із двома балами.
Freedom House каже, що жодна з колишніх радянських країн не позначена як «вільна», за винятком трьох балтійських держав – Естонії, Литви та Латвії, які є членами Європейського союзу та НАТО.
«Відсутність демократичного управління дестабілізувала регіон, оскільки сильні правителі використовують військову силу, щоб накинутися на своїх сусідів та придушити внутрішнє інакомислення», – йдеться у доповіді.
Білорусь за свободами зрівнялася із Афганістаном – 8 балів.
Україна у списку розташувалася між Гватемалою та Нігером із загальною оцінкою свободи у 50 балів як «частково вільна» країна. Політичні права оцінено у 22 бали, рівень оцінки громадянської свободи – 28.
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