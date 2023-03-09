Україна стає майданчиком для випробувань іранської зброї, а співпраця Ірану та Росії посилюється - Пентагон

Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї за межами Близького Сходу, про це високопосадовець Міноборони США заявив журналістам під час подорожі із главою Пентагону Ллойдом Остіном до Ізраїлю.

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"Всі мають бути готові до того, який вигляд матимуть сценарії загрози, коли Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких країна навчилася в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут", - сказав представник Пентагону, маючи на увазі Близький Схід, пише журналістка Fox News.

Американський високопосадовець додав, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську "летальну допомогу", - пише CNN. "Розширення ірано-російської військової співпраці буде головним питанням порядку денного міністра Остіна з керівництвом Ізраїлю", - додав представник оборонного відомства США.

Нині глава литовської військової розвідки Елегіюс Паулавічус заявив, що Росія має достатньо ресурсів для продовження війни в Україні "з нинішньою інтенсивністю" протягом двох років. Він додав: "Як довго Росія зможе вести війну, також буде залежати від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея".

Як нагадує Радіо Свобода, з осені 2022 року Росія використовує для ударів по військових та енергетичних об'єктах України дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, які російські військові перейменовують на "Герань-1" та "Герань-2".

Днями видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Росія відмовилася купувати балістичні ракети в Ірану, адже Захід погрожував Москві, що в такому разі передасть Україні далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Sky News заявляє, що Іран все ж поставив Росії близько 100 мільйонів куль і близько 300 тисяч снарядів, а за даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малого радіусу дії Fateh-110 та Zolfagha. У лютому 2023 року газета The Guardian писала, що Іран передав Росії партію далекобійних ударних безпілотників багаторазового використання.

У статті використано матеріали Reuters