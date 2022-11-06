Іран відправив до Росії десятки дронів і персонал цього літа. Спецпосланець США до Ірану спростував заяви Тегерана

Американський телеканал CNN повідомляє, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє мобілізацією росіян, які мають непогашену судимість за вбивства та інші тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом Російської Федерації.

Таким чином, зазначає CNN, до російської армії, що несе великі втрати на полі бою в Україні, дозволяється мобілізувати сотні тисяч осіб, які були засуджені до умовного покарання або були нещодавно звільнені з колоній.

Офіційно Москва заявила про завершення «часткової мобілізації», в результаті якої планувалося відправити на підкріплення російської армії в Україні додаткових 300 000 чоловічого населення Росії. Але у п'ятницю президент Володимир Путін заявив, що Кремль уже мобілізував додаткові 18 000 солдатів.

Як нагадує CNN, наказ Путіна про часткову мобілізацію закінчиться лише тоді, коли президент Росії підпише офіційний указ. До того часу він залишає за собою право в майбутньому призвати на військову службу більше людей.

Тим часом газета New York Times (NYT) повідомляє, що в престижній частині російського Санкт-Петербурга відкрився центр з набору найманців до приватної військової компанії «Вагнера». Її керівник Євген Пригожин, який, згідно з повідомленнями ЗМІ, особисто їздив до російських колоній, щоб набирати новобранців з числа злочинців, що відбували покарання, брав участь у відкритті центру.

Як пише NYT, відкриття офісу сумнозвісної компанії в центральній частині другого за значимістю міста Росії, означає, що «засновник компанії Євген Пригожин, який раніше був тіньовою фігурою в оточенні пана Путіна, стає сміливим гравцем у російському політичному житті, беручи на себе все більшу суспільну роль».

Згідно з заявою Пригожина, вигнута скляна вежа у рідному місті президента Путіна, буде служити «військово-технологічним центром» для винахідників, інженерів і фахівців з інформаційних технологій, які працюватимуть над «підвищенням обороноздатності Росії, в тому числі в інформаційній сфері», пише NYТ.

Газета зауважує, що після багатьох років заперечень минулого місяця Пригожин визнав, що контролює групу Вагнера, яка має розпочала свою діяльність на українському Донбасі та поширила на Близький Схід та Африку.

Оглядачі відзначають, що останніми тижнями Пригожин критикує невдачі російської армії в Україні. Разом із чеченським промосковським лідером Рамзаном Кадировим, він заявляв, що російські генерали повинні «бігти на фронт босоніж з гвинтівками».

Шукати нових призовників змушує низький моральний дух в російчькій армії

Згідно з численними повідомленнями ЗМІ, погано підготовлені російські новобранці втікають з лінії фронту.

У п’ятницю часопис Newsweek з посиланням на проект «Радіо Свобода» «Сибір. Реалії», повідомив, що група новобранців, яких було мобілізовано під час оголошеної Путіним «часткової мобілізації» у вересні, втекли з лінії фронту в Україні та переховувалися в лісі протягом двох тижнів.

Родичі п'ятьох мобілізованих стверджують, згідно з повідомленням, що вони не проходили жодної військової підготовки в Росії, а натомість були відразу відправлені до Луганської області, де їх залишили без боєприпасів і їжі.

Як повідомляв «Голос Америки» з посиланням на британську розвідку, російське командування може почати стріляти у власних солдатів, щоб зупинити їхній відступ чи дезертирство в Україні

Низький моральний дух і небажання воювати російських військових, ймовірно, стали причиною того, що російське командування почало розгортати «загороджувальні війська» або «підрозділи блокування», мовиться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії про війну Росії проти України.