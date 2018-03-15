Якщо Іран виготовить ядерну зброю – те саме зробить Саудівська Аравія

В інтерв’ю телевізійній станції CBS, яке буде передано в неділю, саудівський престолонаслідник Мохаммед бін Салман заявив:

«Саудівська Аравія не бажає виготовляти ядерної бомби, але, без сумніву, якщо Іран зробить це першим, ми підемо цим же шляхом якнайшвидше».

Саудівське Королівство, яке причетне до змагання з Іраном як на Близькому Сході, так і поза ним, докладає зусиль для розвитку своєї ядерної енергетики в рамках частини плану реформ, очолених принцом Мохаммедом, для зменшення залежності економіки від нафти.

За право побудувати перші два ядерні реактори в Саудівській Аравії, які коштуватимуть багато мільярдів доларів, змагаються Сполучені Штати, Південна Корея, Росія, Франція і Китай.

Як повідомляє агентство Reuters, один з провідних експортерів нафти у світі раніше заявив, що ядерна технологія потрібна йому для мирного використання, але залишив без відповіді питання, чи хоче також збагачувати уран для виготовлення ядерного палива. Як відомо, цей процес може також бути використаний для виготовлення ядерної зброї.

У вівторок саудівський уряд прийняв національну політику розвитку своєї атомної енергетики, включно з обмеженням всієї ядерної енергетики до мирних цілей у рамках обмежень, встановлених міжнародними угодами.

У реакторах використовується уран, збагачений приблизно до п’яти відсотків, але ця сама технологія може бути використана також для збагачення його до вищого, збройового рівня. Саме це питання є в центрі уваги західних і регіональних країн з приводу розвитку ядерної програми Ірану, який виготовляє обмежену кількість збагаченого урану. Іран вважають найбільшим суперником Саудівської Аравії на Близькому Сході.

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