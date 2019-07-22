Брехня та пропаганда, - Трамп заперечив заяви Ірану про затримання агентів ЦРУ

Президент США Дональд Трамп відкинув заяви влади Ірану про викриття американського шпигунського осередку в країні.

"Повідомлення, що Іран захопив шпигунів ЦРУ – повністю неправдиві. Більше брехні та пропаганди (як про їх збитий дрон) видає релігійний режим, який провалюється і не має гадки що робити. Економіка мертва і погіршиться. В Ірані – повний безлад!" – написав президент США у Twitter.

Раніше держcекретар США Майк Помпео заявляв в інтерв'ю Fox, що "Іранський режим має довгу історію брехні … Я би з великим скепсисом сприймав будь-які заяви Ірану стосовно їхніх дій".

В червні в інтерв'ю Голосу Америки посадовці США відкидали подібні заяви Тегерана про викриття шпигунської мережі. Іран місяцями поширював заяви про руйнування осередку американських шпигунів, нагадує кореспондент Голосу Америки.

В понеділок високопосадовець іранських спецслужба заявив, що Іран затримав осіб, які проходили навчання в ЦРУ. Декількох з них буде страчено, повідомив посадовець.

Останнім часом ситуація в близькосхідному регіоні загострилась. Іран повідомив про захоплення британського нафтового танкера в Ормузькій протоці. ВМС США повідомили, що збили іранський безпілотник, що наближався до корабля ВМС США. Минулого місяця США заявили, що Іран збив американський дрон, заявивши, що він пролітав над територією Ірану. США заявили, що дрон перебував над міжнародними водами. Трамп в останню хвилину відкликав удари у відповідь, зазначивши, що він хоче уникнути жертв серед іранців.

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