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Трамп: ВМС США збили іранський дрон

  • Голос Америки

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що американський військовий корабель збив іранський безпілотник , через те, що дрон становив загрозу для корабля США в Ормузькій протоці, повідомляє Голос Америки.

Трамп заявив журналістам, що дрон наблизився на 900 метрів до корабля і ігнорував "численні заклики відступити".

"Це остання з багатьох провокаційних та ворожих дій Ірану проти кораблів, які діють у міжнародних водах. Сполучені Штати залишають за собою право захищати наш персонал, об'єкти та інтереси". Трамп закликав всі країни засудити "спробу Ірану зашкодити свободі мореплавства та світовій торгівлі".

Іранська сторона заявила, що не має інформації про збиття дрона.

Інцидент є ще одним елементом зростання напруги між США та Іраном.

/**/ /**/ /**/ Британський військовий корабель HMS Montrose. Фото 3 лютого 2014 р.
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Іран збив американський дрон минулого місяця, заявивши, що він пролітав над територією Ірану. США заявили, що дрон перебував над міжнародними водами. Трамп в останню хвилину відкликав удари у відповідь, зазначивши, що він хоче уникнути жертв серед іранців.

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Прем’єр-міністр Нідерландів у Вашингтоні: Дякую за підтримку, але думаю, що ми можемо зробити більше. Відео
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Прем’єр-міністр Нідерландів у Вашингтоні: Дякую за підтримку, але думаю, що ми можемо зробити більше. Відео

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