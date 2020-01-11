Іран визнав, що випадково збив український літак, і назвав причину авіакатастрофи "людською помилкою". Про це повідомляє CNN із посиланням на іранські медіа.

"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування збройних сил: людська помилка у час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до трагедії", - заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф. "Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народові, родинам загиблих та народів, які постраждали".

Раніше у п'ятницю офіційний Тегеран відкидав заяви міжнародних слідчих про те, що український літак поцілила ракета російського виробництва, випущена іранськими військовими. Тоді голова державної служби цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде на прес-конференції заявив: “Ми впевнені, що літак не був уражений ракетою. Літак був у польоті понад півтори хвилини, і місце падіння показує, що пілот намагався повернутися”.

Трагедія сталася кількома годинами після того, як Іран запустив балістичні ракети по двох американських базах в Іраку, намагаючись помститися за вбивство іранського генерала в Багдаді.

Жертвами катастрофи рейсу PS752 з Тегерана до Києва стали 82 громадяни Ірану, 63 громадян Канади, 11 українців, а також громадяни Швеції, Великої Британії, Афганістану та Німеччини.

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