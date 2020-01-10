Іран заперечує, що український авіалайнер був збитий

Іран відкидає твердження, що український авіалайнер, який впав біля Тегерана 8 січня, міг бути збитий іранською ракетою.

Жертвами катастрофи рейсу PS752 з Тегерана до Києва стали 82 громадяни Ірану, 63 громадян Канади, 11 українців, а також громадяни Швеції, Великої Британії, Афганістану та Німеччини.

Напередодні західні лідери заявили, що є підстави вважати, що літак компанії Міжнародні авіалінії України, можливо помилково, уразила ракета іранської протиповітряної оборони.

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Ми впевнені, що літак не був уражений ракетою.

Голова державної служби цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде на прес-конференції у п'ятницю в Тегерані відкинув звинувачення.

Офіційна іранська агенція новин ІРНА подає зокрема таку цитату Абедзаде: “Ми впевнені, що літак не був уражений ракетою. Літак був у польоті понад півтори хвилини, і місце падіння показує, що пілот намагався повернутися”.

Український президент Володимир Зеленський в дописі у Facebook у п'ятницю зранку вказав, що “версія про влучення ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою”.

“Враховуючи останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин” - повідомив Зеленський.

Трагедія сталася кількома годинами після того, як Іран запустив балістичні ракети по двох американських базах в Іраку, намагаючись помститися за вбивство іранського генерала в Багдаді.

Голова державної служби цивільної авіації Ірану сказав, що на опрацювання інформації з бортових записувачів літака може піти від одного до двох місяців.

Він також припустив, що повне розслідування забере від одного до двох років.

Іран спочатку заявляв, що не передаватиме компанії Боїнґ автоматичні записувачі з літака, але у п'ятницю голова іранської державної служби цивільної авіації заявив, що американські представники будуть долучені до розслідування.

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