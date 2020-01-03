Іран обіцяє “жорстку відповідь” на загибель іранського генерала внаслідок удару США

Сполучені Штати завдали важливого і потенційно ризикованого удару Іранові, убивши в результаті повітряного удару в Іраку командувача елітних іранських сил спеціального призначення Кудс.

Пентагон пізно у четвер підтвердив смерть командувача сил Кудс генерала Кассема Сулеймані, наголосивши у спеціальній заяві, що удар був здійснений “під керівництвом” президента США Дональда Трампа.

Там також сказано, що операція була “рішучою оборонною акцією для захисту американського персоналу за кордоном”.

Гра змінилася. Ми готові робити те, що треба.

“Генерал Солеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів та працівників в Іраку і повсюди в регіоні”, - йдеться в заяві.

“Удар має стати застереженням від подальших іранських нападницьких планів. Сполучені Штати і надалі вдаватимуться до необхідних дій для захисту наших людей та інтересів, де б вони не були у світі”.

Міністерство оборони подало мало деталей операції, але іракські посадовці повідомили, що зранку у п’ятницю ракета вразила автоколону, що рухалася біля багдадського міжнародного аеропорту.

Згідно з іракськими повідомленнями там також загинув заступник командувача підтримуваного Іраном іракського воєнізованого угруповання Народні мобілізаційні сили Абу Махді Аль-Мухандіс та інші чільні представники.

Ще до того як міністерство оборони США підтвердило удар спрямований проти Солеймані, в соціальних медіа вже були поширені світлини з тілом, як стверджувалося, убитого генерала.

Підтримувані Іраном сили в Іраку, а також Іранська революційна гвардія одразу підтвердили загибель Солеймані та Аль-Мухандіса та поклали відповідальність на Сполучені Штати.

Іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф назвав удар США “актом тероризму”, написавши у Twitter, що це “надзвичайно небезпечна й нерозумна ескалація”.

Іранський верховний правитель Аятола Алі Хаменеї оголосив триденний національний траур і застеріг: “Усі вороги повинні знати, що джихад опору триватиме з подвоєною мотивацією, і бійців священної війни очікує повна перемога”.

Президент Трамп негайних коментарів не оприлюднив, але у четвер увечері поширив у Twitter зображення американського прапора.

Кількома днями раніше Трамп застеріг, що вважає Іран та іранських керівників відповідальними за низку нападів на посольство США в Багдаді, вчинених про-іранськими силами.

“Вони заплатять дуже дорого. Це не попередження. Це погроза”, - написав він у Twitter. Але у вівторок він сказав журналістам, що не передбачає можливості війни США з Іраном.

“Я не думаю, що Іран хоче, щоб таке сталося. Це було б дуже коротко”, - сказав він.

Зміна ситуації

США вже відрядили в Кувейт 750 солдатів 82-го повітряного дивізіону, щоб посилити охорону баз США та персоналу в регіоні.

У четвер представники оборонного відомства повідомили, що у разі потреби будуть надіслані додаткові війська.

Фахівці та спостерігачі кажуть, що незалежно від подальших подій ситуація у протистоянні США та Ірану змінилася.

“Удар став чітким сигналом з боку США, що параметри нашого протистояння з Іраном засадничо змістилися”, - сказав перській службі Голосу Америки віце-президент Американської ради з питань закордонної політики Ілан Берман .

“Сполучені Штати просто показали, що більше не готові стримуватися перед лицем неодноразових іранських провокацій, як це було у минулому”.

“Ризик тут значний”, - сказав старший співробітник вашингтонської Фундації захисту демократії і назвав удар, в результаті якого загинув Солеймані, “найважливішим” відтоді як США убили засновника Аль Каїди Осаму Бін Ладена.

“Іранські воєнізовані шиїтські угруповання обожнювали Солеймані та Мухандіса. Вони захочуть відплати кров’ю. Не відомо, чи іранські служби безпеки зможуть чи захочуть запобігати цьому”.

Війська в регіоні

Сполучені Штати мають близько 5000 солдатів в Іраку та ще приблизно 55000 в інших країнах Близького сходу, і вони можуть стати потенційними об'єктами нападів з боку Ірану.

“Головне питання полягає в тому, чи це призведе до тривалого військового протистояння, навіть війни, між США та Іраном, а також між Іраном та Ізраїлем”, - написав у Twitter колишній учасник переговорів щодо Близького сходу та фахівець з питань регіону Аарон Дейвід Міллер.

Посадовці США неодноразово висловлювали стурбованість військовими потужностями Тегерану, здатними діяти в різних частинах Близького сходу.

Частко ця стурбованість зосереджена на іранських балістичних ракетах та можливостях іранського флоту.

У липні минулого року Іран зупинив мореплавство в протоці Ормуз, захопивши кілька танкерів.

Але зараз висловлюється стурбованість також тим, на що здатні підтримувані Іраном формування на зразок воєнізованих груп в Іраку та Сирії.

“Коли маєте справу з такими групами, то загроза від них набагато більша і вони набагато організованіші у порівнянні з сунітськими джихадистськими угрупованнями”, - каже Філіп Сміт, аналітик з вашингтонського Інституту з питань Близького сходу.

“Вони діють не так як, наприклад, “Ісламська держава”. Тут йдеться про набагато організованіший апарат”.

Попри ризик деякі республіканські законодавці підтримали удари США проти Солеймані.

“Президент США завжди чітко заявляв, що Америка не терпітиме проливання Іраном американської крові, і сьогодні ми побачили ці слова в дії”, - сказав у четвер голова сенатського Комітету збройних сил Джим Інгофф.

Колишній віце-президент США і претендент на президентську посаду від Демократичної партії Джозеф Байден був більш обережним.

Визнаючи, що Солеймані “заслужив на те, щоб його притягти до відповідальності за злочини проти американських військових та тисяч невинних людей в регіоні”, Байден у спеціальній заяві сказав, що президент Трамп повинен пояснити американському народові свою стратегію і план стосовно того, як гарантувати безпеку американських військовослужбовців та дипломатів вдома і за кордоном.

“Я сподіваюся, що адміністрація продумала другу і третю стадію наслідків обраного курсу. Але побоююся, що ця адміністрація жодного разу не виявила необхідної дисципліни чи далекогляності, а ціна питання дуже висока”, - сказав він.

Хоча Корпуси революційної гвардії Ірану та підрозділи Кудс є частинами збройних сил Ірану, Державний департамент США офіційно вважає їх терористичними організаціями, пов’язаними з такими групами на Близькому сході як Хезболла та Хамас.

США покладають на іранських гвардійців та на сили Кудс відповідальність за загибель понад 600 американських військовослужбовців в Іраку за період з 2003 до 2011 року.

У четвер представник Пентагону сказав, що Іран поновив дії проти американців.

“Ці постійні дії тривають принаймні з жовтня”, - сказав журналістам генерал Марк Міллей.

“Ми знаємо, що останній напад (на базу в Кіркуку) мав наметі убити американських солдатів”, - додав він. “Тридцять одна ракета - це не попереджувальний постріл”.

Міністр оборони Марк Еспер застеріг, що Сполучені Штати також готові до дій на випередження проти Ірану.

“Гра змінилася. Ми готові робити те, що треба”, - сказав він.

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