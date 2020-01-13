На протестах через збиття українського літака поліція в Тегерані заперечує застосування зброї 

Поширювані в інтернеті відеозаписи свідчать про можливе застосування вогнепальної зброї у Тегерані, де люди протестували, вимагаючи покарання посадовців Ірану винних у збитті українського авіалайнера.

Демонстранти в іранський столиці та інших містах країни у суботу і в неділю висловлювали обурення діями владних органів, які спочатку твердили про технічні проблеми з літаком і не визнали одразу, що літак збили іранські військові.

Більшість 176 людей загиблих в літаку у середу були іранцями, або іноземцями іранського походження.

“Вони брешуть, що наш ворог - Америка. Наш ворог тут”, - чутно з поширеного в Twitter відеозапису скандування однієї групи демонстрантів біля тегеранського університету.



Агентство Reuters посилається на розповіді мешканців іранської столиці, повідомляючи, що у неділю на вулицях було багато поліції

Демонcтранти закликали поліцію долучитися да них, а потім вигукували антиурядові гасла і зокрема кричали “Геть диктатора”, маючи на увазі верховного правителя країни аятолу Алі Хаменеї.

Напівофіційна іранська служба новин ILNA повідомляє, що поліція розганяла тритисячний натовп демонстрантів.

Керівник поліції в Тегерані заперечив, що його підлеглі застосовували силу до демонстрантів, в той час як інтернетом ширяться відеозаписи використання поліцією слізного газу.

...Столична служба отримала наказ виявляти стриманість.

Агентство Associated Press повідомляє про відео, на якому люди несуть жінку, і за неї на землі видно кривавий слід.

Згідно з тим повідомлення люди у натовпі вигукують, що жінка була поранена кулею в ногу.

У повідомленні державного телебачення Ірану керівник тегеранської поліції Госсейн Рагімі заявив, що його підлеглі отримали наказ виявляти стриманість.

“На протестах поліція не стріляла, бо столична служба отримала наказ виявляти стриманість”, - сказав Рагімі.

Протест у Тегерані спалахнув у суботу, коли сотні люди вийшли зі свічками, щоб вшанувати загиблих, а потім почали вигукувати гасла проти керівників країни.

Про протести повідомляли також Ісфахана на інших міст.

Затримання британського посла

У суботі іранська поліція не короткий час затримала британського посла в Тегерані Роба Макера, який сказав, що брав участь у вшануванні загиблих і не знав, що подія перетвориться на протест.”

“Можу підтвердити, що я не брав участі у жодних демонстраціях. Я пішов на подію, яка була названа вшануванням жертв трагедії рейсу #PS752. Це нормально - вшановувати пам'ять. Деякі жертви були британцями. Я пішов звідти через 5 хвилин після того, як почалися скандування”.

Він стверджує, що був заарештований тридцятьма хвилинами по тому, як покинув те місце.

Британія оголосила офіційний протест заявивши, що посол був затриманий “безпідставно і без пояснень”, що є “грубим порушенням міжнародних законів”.

Заступник іранського міністра закордонних справ згодом написав у Twitter, що Макер був заарештований “як невідомий іноземець під час нелегального зібрання”.

Аббас Арраґчі стверджує, що коли поліція повідомила про арешт чоловіка, який назвався британським посом, то він спочатку не повірив.

Але він каже, що згодом розмовляв з Макером по телефону і зрозумів, що то був справді британський посол, якого відпустили через 15 хвилин.

Канада вимагає справедливості

Канадський прем'єр-міністр заявив, що домагатиметься “справедливості і відповідальності” за загибель людей у збитому українському авіалайнері.

Джастін Трюдо взяв у неділю участь у траурній церемонії в Едмонтоні, де мешкали 13 загиблих пасажирів літака.

“Ви напевне почуваєтеся нестерпно самотніми, але ви не одні. Ціла країна з вами сьогодні і так буде сьогодні, завтра і в прийдешні роки”, - сказав Трюдо.

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