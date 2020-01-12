Трамп закликав уряд Ірану не вбивати протестувальників, які вийшли на вулиці через збиття літака МАУ

"(Звертаюсь) до лідерів Ірану - не вбивайте ваших протестувальників. Тисячі вже вбиті, або ув'язнені вами, і світ спостерігає за тим, що відбувається

Президент США Дональд Трамп у неділю через Twitter закликав лідерів Ірану не вбивати протестувальників. У Ірані відбуваються велелюдні протести після того, як влада країни заявила про збиття літака української авіакомпанії МАУ внаслідок помилки. На борту літака, за повідомленнями ЗМІ, перебували 82 іранці, 63 громадянина Канади, та 11 українців.

Визнавши відповідальність за збиття літака МАУ, влада Ірану також вказала на те, що "людьска помилка", яка призвела до трагедії відбулась "під час кризи, яка була викликана авантюрною поведінкою США". Про це заяви міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

"(Звертаюсь) до лідерів Ірану - не вбивайте ваших протестувальників. Тисячі вже вбиті, або ув'язнені вами, і світ спостерігає за тим, що відбувається. І що ще важливіше, США за вами спостерігають. Увімкніть Інтернет і дозвольте репортерам безперешкодно працювати! Припиніть вбивати іранський народ!", - заявив Трамп.

Раніше, у суботу, президент США заявив про підтримку протестувальників, які вийшли на вулиці Ірану після того, як іранська влада визнала свою провину у випадковому збитті українського літака рейсу МАУ.

«Хороброму, багатостраждальному народу Ірану: я був на вашому боці від початку свого президентства, і моя адміністрація продовжуватиме виступати за вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами, й ми надихаємось вашою відважністю», — написав президент США.

Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам вести спостереження та повідомляти факти з місця подій про триваючі протести іранців. Не має повторитись вбивство мирних протестувальників, не має бути відключення Інтернету», - також заявив президент Трамп у суботу.

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