Іранська підтримка російського війська зросте у найближчі місяці, очікують в Білому домі  

Військова співпраця Росії та Ірану перетворилась на “повноцінне оборонне партнерство” і лише зростатиме найближчим часом, - про це під час розмови з журналістами у п'ятницю, 9 грудня,заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі.

“Ми очікуємо, що іранська підтримка російського війська лише зростатиме у найближчі місяці. Ми навіть вважаємо, що Іран розглядає питання продажу сотень балістичних ракет з Ірану в Росію. Ми також бачили повідомлення про те, що Москва та Тегеран розглядають можливість створення лінії спільного виробництва смертоносних дронів у Росії. Ми закликаємо Іран змінити курс, і не вдаватись до цих дій”, - заявив Кірбі.

За його словами, Росія зі свого боку пропонує Ірану “безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки”, зокрема із розробки зброї та тренування військових.

Джон Кірбі: “В рамках цієї співпраці нас турбує, що Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти. Москва може надавати Тегерану таке обладнання, як вертольоти та системи ППО. Є повідомлення, що цієї весни іранські пілоти тренувалися в Росії, щоб навчитися управляти Су-35. Це свідчить про те, що Іран може почати отримувати літаки протягом наступного року. Ці винищувачі значно посилили б військово-повітряні сили Ірану, порівняно з їхніми регіональними сусідами”.

Сполучені Штати вважають російсько-іранське партнерство таким, що несе загрозу “не лише Україні, але й для сусідів Ірану в регіоні”.

“Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході по всьому світі, - заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки у Білому домі. - І ми збираємося використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викрити та перешкодити цій діяльності”.

Представник Білого дому оголосив, що Сполучені Штати 9 грудня запровадили санкції щодо трьох російських організацій, причетні до придбання та використання іранських безпілотників.

“До цих суб'єктів належать Повітряно-космічні сили Росії, які, як вважається, є бенефіціаром угоди між Росією і Іраном про передачу дронів, російський 924-тий державний центр дронної авіації, який відправляв персонал до Ірану для навчання на іранських безпілотниках”, - розповів Джон Кірбі.

За його словами, США мають намір створити групу із країн-однодумців, щоб обговорити загрози від російсько-іранської співпраці.

“Ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками та партнерами, а також з ООН, щоб притягнути їх до відповідальності. Ми працюємо з іншими країнами, аби гарантувати, що їхня юрисдикція не буде експлуатована Росією чи Іраном, і щоб запобігти оборонним транзакціям для підтримки цієї діяльності”, - повідомив Джон Кірбі.

Кірбі запевнив, що США продовжуватимуть співпрацювати з союзниками та партнерами, аби Україна мала все, що їй потрібно для захисту та відновлення, зокрема, обладнання протиповітряної оборони та підтримку для захисту електромереж.