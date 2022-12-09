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Попри розмови про переговори, Росія готується до наступу – ISW
Американські військові та розвідка розходяться в оцінках щодо того, чи може українська армія продовжити наступ в зимових умовах, пишуть військові експерти.
Як зауважують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що бойові дії в Україні можуть посилитися цієї зими, незважаючи на уповільнення останніх тижнів. Як зазначав американський генерал у розмові зі щоденником Wall Street Journal, лінії фронту в Україні наразі «стабілізуються з наближенням зими», на його думку, є «потенційна можливість для наступальних дій». При цьому генерал зауважив, що взимку наступ може бути як український, так і російський.
Тим часом, згідно з прогнозом розвідки, про який минулого тижня повідомила директорка національної розвідки США Авріл Гейнс, темпи війни в Україні сповільняться протягом зими і відновляться вже навесні 2023 року, кажуть в ISW.
Самі аналітики Інституту вивчення війни більше схиляються до оцінки генерала Міллі, бо вважають, що українські Збройні сили зможуть використати морози вже в кінці грудня, «оскільки зима є сприятливою для механізованої війни в Україні».
Як кажують в ISW, українські сили, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлої місцевості, на якій техніка рухається краще, ніж під час сльоти, а «подальші оперативні успіхи України залежать від здатності її сил продовжувати послідовні операції протягом зими».
Про те, що Росія, попри розмови про переговори, так само готується до наступу, аналітики ISW роблять висновок також на підставі заяв Кремля про те, що він не полишив своїх цілей – щонайменше, захопити повністю території всіх чотирьох областей України, які він оголосив анексованими у вересні, а як максимум – знищити українську державу в її нинішньому вигляді.
Фахівці ISW посилаються на слова прес-секретара Кремля Дмитра Пєскова, який, як наголошують аналітики, вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в повному захопленні чотирьох частково окупованих українських областей.
Як зауважують в ISW, 8 грудня Пєсков уточнював коментарі, які зробив напередодні президент Росії Володимир Путін щодо придбання «нових російських територій». Як наголошують в ISW, Пєсков намагається використати бажання деяких західних політиків вести переговори, коли він каже, що «все це може завершитися завтра», якщо буде бажання президента України Володимира Зеленського.
Але при цьому Пєсков наголосив, що «у низці нових регіонів Російської Федерації є окуповані території, які мають бути звільнені». Відповідаючи на запитання журналіста про те, «чи є серед цілей спеціальної військової операції денацифікація та демілітаризація», Пєсков заявив: "Безумовно", повідомляє російське державне агентство «Інтерфакс».
З того, що Пєсков повторив, що Кремль все ще переслідує свої цілі «демілітаризації» та «денацифікації» в Україні, ISW робить висновок, що Росія далі прагне до зміни режиму в Україні та послабити її настільки, щоб вона не могла протистояти майбутнім нападам або тиску Росії.
Тобто, на думку аналітиків ISW, цілі Кремля залишаються незмінними порівняно з тими, які були поставлені після відходу Росії з Києва. А нібито непослідовність у російських заявах, як кажуть аналітики, є навмисною, і спрямована на те, щоб «ввести Захід в оману та підштовхнути Київ до переговорів і пропонувати превентивні поступки», пишуть аналітики у Twitter.
Тим часом британська розвідка пише про те, що з’явилися підтвердження, що іранські дрони почали знову застосовуватися Росією проти України.
Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному зведенні у Twitter пише, що вперше за три тижні надійшли повідомлення про напади іранських дронів-камікадзе.
Як кажуть британські аналітики, Генштаб України 6 грудня повідомив, що українські сили збили 17 БПЛА, у тому числі 14 Шахед-136, українські чиновники також заявили, що Росія використовує надані Іраном безпілотники у Запорізькій та Дніпровській областях.
Британська розвідка каже, щоо ці дані ще належить перевірити, але «ймовірно, Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень Shahed-131 та 136s і тепер отримала поповнення».
Про останнє збиття іранських Shahed-136 в Україні востаннє повідомлялося 17 листопада 2022 року. Якщо це буде підтверджено, мовиться у повідомленні розвідки, це може означати, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем безпіолтників.
Британське видання Express додає, посилаючись на українських експертів, яких цитує Інститут вивчення війни, що росіянам, мабуть, вдалося модифікувати іранські дрони, які не були розраховані на морозну погоду. Це означає, кажуть фахівці, що слід очікувати нових ударів іранських дронів, на які Росії покладається дедалі більше для нападу на енергосистему України.
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Чому Німеччина проти передачі системи ППО Patriot Україні – ексклюзив від держміністра МЗС Німеччини
Німеччина не має на складах ракет Patriot, які вона могла б просто відправити в Україну; вони є частиною системи колективної оборони НАТО. Так державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер пояснив позицію уряду країни в ексклюзивному інтерв’ю Українській службі Голосу Америки.
Цього тижня міністри оборони Польщі та Німеччини оголосили про відновлення переговорів щодо розміщення ракет протиповітряної оборони системи Patriot на території Польщі. Раніше Варшава запропонувала розмістити їх на території західної України, але Німеччина відмовилася.
«Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО. Два дні тому ми домовилися з Польщею, що відправляємо групу військових Німеччини до Польщі для вивчення локації, де можуть бути розміщені системи Patriot. Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО», - сказав Лінднер.
Про відновлення переговорів повідомив й міністр оборони Польщі Маріуш Блащчак у твіті.
«Після розмови з міністром оборони Німеччини я із розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України. Розгортання Patriot на західній Україні посилило б безпеку поляків та українців. Тож ми працюємо із робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі та підключення її до нашої командної системи», - написав він.
В інтерв'ю, записаному під час Аспенського безпекового форуму у Вашингтоні німецький міністр також сказав, що Німеччина не готова обговорювати питання вступу України в НАТО до закінчення війни з Росією, але буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
«Питання вступу України до НАТО – це питання, яке потрібно обговорювати після війни, а не тоді, коли Україна воює. Щоб уточнити, не йдеться про те, що Росія, наприклад, може накласти вето на будь-що. Отже, абсолютно ясно, що країни мають незалежне та суверенне право вирішувати, до яких альянсів вони хочуть приєднатися. І це незалежне та суверенне право альянсу вирішувати, приймати певні країни чи ні», - наголосив він.
У той же час, сказав він, Німеччина готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
«Німецька громадськість надзвичайно добре підтримує нашу політику, коли йдеться про підтримку України, але також існує широкий консенсус щодо загальних питань у парламенті, який найбільша опозиційна партія, партія колишньої канцлерки Меркель, також підтримує. Тому я абсолютно переконаний, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - гуманітарною допомогою, у відбудові, а також - військовою допомогою».
Серед військової допомоги, яку Німеччина вже надала Україні, - ракети для систем ППО IRIS-T SLM, 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з боєприпасами, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (спільний проект з Нідерландами), тощо, повідомляється на сайті посольства Німеччини в Україні.
В інтерв’ю Голосу Америки Лінднер також наголосив, що німецький уряд вважає, що Україна має право завдавати ударів по військових цілях за межами країни. На початку тижня, було здійснено атаки, ймовірно дронами, по летовищу в Дягілєві Рязанської області та авіабазі в місті Енгельс Саратовської області, під час яких були ушкоджені російські літаки. Уряд України не підтвердив, що атаки було здійснено українськими Збройними силами.
«Я не можу робити жодних припущень щодо того, що саме сталося і хто це був, але речник нашого уряду вчора, з юридичної точки зору, пояснив, що під час війни також існують законні військові цілі, і я повинен наголосити на військових цілях за межами української території, а значить, в Росії», - сказав державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер.
Коментуючи заяву Еммануеля Макрона про те що Росії необхідно дати «гарантії власної безпеки в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів», німецький міністр вказав, що Москва вже мала усі гарантії, від яких вона сама ж і відмовилася.
«По-перше, на даний момент я не бачу жодних ознак з боку Росії, жодних ознак від Путіна, що він справді готовий вести переговори. Те, що він називає переговорами, є чимось на зразок продиктованого миру. Якщо ви подивитеся на Установчий договір НАТО-Росія, там роз’яснено, що країни можуть стати членами НАТО, але НАТО не буде розміщувати війська значного розміру на постійній основі в цих країнах. Тож це вже були певні гарантії безпеки Росії», - сказав він.
В інтерв’ю телеканалу TF1 3 грудня Макрон сказав, що це питання могло б обговорюватися в контексті нової архітектури безпеки в Європі після завершення війни.
Лінднер перебував у Вашингтоні із поїздкою, під час якої взяв участь у Аспенському безпековому форумі. Там він разом із міністрами закордонних справ Польщі, Швеції та Фінляндії обговорював вплив російської війни проти України на європейську безпеку.
Аспенський безпековий форум – одна із провідних конференцій з національної безпеки та зовнішньої політики в Сполучених Штатах, в якому беруть участь члени кабінету міністрів США та інших країн, урядовці, керівники компаній, провідні науковці та відомі журналісти. Вже 14 років форум відбувається влітку у Колорадо та вже другий рік – у Вашингтоні взимку.
- Голос Америки
Більше грошей та нагляд за допомогою Україні. Палата представників США затвердила проект оборонного бюджету
Більше оборонної допомоги Україні та Тайваню закладено в проекті оборонного бюджету США на 2022 рік. Проект бюджету в четвер схвалила Палата представників американського Конгресу. Голосування в Сенаті, за очікуваннями, відбудеться наступного тижня.
Загалом оборонні видатки США в 2023 році плануються на рівні 858 мільярдів доларів, що на 8% більше цьогорічного бюджету. На допомогу Україні в рамках Безпекової ініціативи закладено 800 мільйонів доларів, повідомили ЗМІ. Також Пентагон отримує повноваження розміщувати замовлення на виготовлення та поставки зброї для України.
Відповідаючи на критику в Конгресі стосовно буцімто нестачі нагляду за допомогою Україні, до проекту було включено вимогу регулярних перевірок допомоги Україні з боку інспекторів Пентагону, Державного департаменту США та Агентства міжнародного розвитку.
Законопроект вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена надавати плани щодо безпекової допомоги Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективі.
Про збільшення нагляду за оборонною допомогою, що надається Україні, зокрема сказав конгресмен від Республіканської партії Девід Валадао, який голосував за законопроект.
Він також відзначив, що законопроект передбачає облаштування військових баз США в Європі енергостанціями, щоб зменшити і, згодом усунути використання російських енергоресурсів.
Ми маємо не тільки моральну, але й практичну відповідальність підтримувати наші українські ініціативиНенсі Пелосі
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі привітала затвердження законопроекту і, зокрема, надання безпекової допомоги Україні.
"Я хочу привітати народ України за його мужність. Висловити повагу президенту Зеленському та народу України за те, що вони борються не лише за свою демократію, але й за нашу демократію, демократії своїх сусідів у Європі та насправді в усьому світі. Тому ми маємо не тільки моральну, але й практичну відповідальність підтримувати наші українські ініціативи", - заявила Пелосі після голосування.
"Сьогодні ми протистоїмо загрозам демократії тут і в усьому світі. Ще раз хочу привітати президента Зеленського та народ України, – додала спікерка, яка представляє Демократичну партію США. – Їхня боротьба за демократію також є нашою. Ми маємо не лише моральну, а й стратегічну відповідальність продовжувати підтримувати їх безстрашну боротьбу, - і саме це ми робимо в нишньому оборонному бюджеті".
Інший конгресмен-демократ Раджа Крішнамурті, який голосував за підтримку законопроекту, заявив, що "цей оборонний бюджет розвиває підтримку Америки народу України, який захищає власну демократію".
Крішнамурті також відзначив, що законопроект покращить військовий нагляд за допомогою Україні.
- Голос Америки
Ракети для HIMARS та артилерійські боєприпаси: США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні
Білий дім оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні, вартістю у 275 мільйонів доларів. Про це під час брифінгу із журналістами в п'ятницю повідомив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки у Білому домі.
"Сьогодні я в гордістю оголошую, що новий пакет безпекової допомоги Україні вартістю у 275 мільйонів доларів скоро буде в дорозі. Він забезпечить Україну новими можливостями із посилення протиповітряної оборони та протистояння загрозам, з якими зіштовхнулась Україна з боку дронів. Він також включає критичне обладнання, яке Україна дуже ефективно використовує для оборони на полі бою, як то більше боєприпасів для HIMARS та української артилерії", - сказав Джон Кірбі.
Раніше видання Reuters повідомляло, що новий пакет безпекової допомоги Україні включатиме обладнання, яке допомагає протистояти дронам, а також нові можливості для зміцнення протиповітряної оборони України.
У Пентагоні повідомили, що до нового пакету безпекової допомоги входять:
• додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
• 80 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
• Обладнання для дронів;
• Спроможності протиповітряної оборони;
• Високомобільні багатоцільові транспортні засоби Humvees, машини швидкої допомоги, медичне обладнання;
• Приблизно 150 генераторів;
• Польове обладнання
Новий пакет допомоги у 275 мільйонів доларів виділений в рамках повноважень президента США (PDA), які дозволяють Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари та послуги зі запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, яке Москва називає «спеціальною військовою операцією», Сполучені Штати надіслали Києву безпекову допомогу на суму близько 19,1 мільярда доларів.
У четвер законодавці США проголосували за те, щоб наступного року надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги.
В статті використано інформацію Reuters
"Я просто хотіла допомогти дітям" - 7-річна американка Лілі надихнула тата на великий проект із допомоги Україні
У штаті Іллінойс маленька американська дівчинка Лілі надихнула тата на великий проект із допомоги Україні. Донька попросила батьків допомогти українським дітям. У відповідь її тато зайнявся пошуком та відправкою в Україну автомобілів швидкої допомоги. Він вже відправив понад 20 швидких і кілька пожежних машин. Кореспонденти "Голосу Америки" зустрілись з родиною і розпитали про цей сімейний благодійний проект.
Маленька Лілі Менсон разом з татом вчаться говорити українською. У свої 7 років вона знає, як сказати українською “привіт”, “дякую”, "добрий вечір".
Ще рік тому Лілі не знала про існування України. Наприкінці лютого вона дізналась, що десь далеко за океаном почалась велика війна.
"Я дивилась новини з татом, і там в новинах була війна. Тато хотів змінити канал, щоб я не бачила поганих речей.
Я знала, що такі дітки, яким стільки ж років як мені, страждали, змушені були евакуюватись зі свого дому, може, втрачали батьків. І я насправді просто хотіла допомогти, будь-яким чином.Лілі Менсон, мешканка штату Іллінойс, 7 років
Але я хотіла допомогти і почала молитися за них перед сном", - згадує Лілі Менсон.
Її тато Крис згадує, що дізнавшись про війну Лілі кілька днів не знаходила собі місця, вона розпитувала батьків про українських дітей і часто сумувала.
“Це її настільки турбувало, що якось за вечерею ми молились і вона попросила: "А давайте помолимось за народ України". Це нас з дружиною здивувало, заскочило мене зненацька. Ми тоді сказали: "Звісно, давай і за Україну". Так тривало кілька днів. Ми бачили, що її це хвилює. І потім, в якийсь момент, вона мені сказала: тату, а ми якось можемо їм допомогти?” - згадує Крис Менсен, батько Лілі.
Основне, що Лілі знає про війну в Україні, що там страждають багато дітей.
Лілі Менсон: "Я знала, що такі дітки, яким стільки ж років як мені, страждали, змушені були евакуюватись зі свого дому, може, втрачали батьків. І я насправді просто хотіла допомогти, будь-яким чином".
Її тато Крис Менсен - колишній військовий. Наразі працює у відділі комунікацій в медичній компанії. Саме тому після прохання доньки в нього виникла ідея - спробувати знайти для українських потреб автомобілі швидкої допомоги. Так стартував його проект “Швидкі зі США для України”.
Крис Менсон: "Я - звичайний пересічний американець. Я подзвонив другові, з яким працював, розповів йому про свою ідею, а він такий: це божевілля. Але запропонував подзвонити у місцевий медичний центр і спитати, чи в них немає швидкої, яку можна віддати на благодійність. Я туди подзвонив, розповів ситуацію, і єдине їхнє питання було до мене: яке авто треба - на бензині чи дизель? Так ми відправили першу машину швидкої в Україну".
Всі ці американські швидкі мають всередині інвентери. Коли працює двигун, виробляється тепло та електрика. Фактично, це генератори на колесах.Крис Менсон, ініціатор проекту "Швидкі зі США для України"
Кожен автомобіль швидкої, який надсилає Крис за підтримки небайдужих, обладнаний необхідним медичним спорядженням.
Там є “кардіомонітори, дефібрилятори, різні типи медичного транспортування поранених", - розповідає Крис.
"Коли ми домовляємось про швидкі, завжди просимо людей наповнити машини якомога більшою кількістю обладнання. Щоб машина була готова їхати на виклик", - ділиться ініціатор благодійного проекту.
Ці автомобілі під час руху спроможні самостійно виробляти тепло та електрику для забезпечення медичних потреб.
"Всі ці американські швидкі мають всередині інвентери. Коли працює двигун, виробляється тепло та електрика. Фактично, це генератори на колесах. А нещодавно ми отримали швидку, яка має сонячні панелі. То ж на цій машині ніколи не турбуватимуться, що там можуть сісти батареї", - зазначив Крис Менсон.
Щоб привабити увагу потенційних благодійників, Крис влаштовує урочистості із офіційної передачі автомобілів. Під час цих заходів політики, бізнесмени та місцеві урядовці підписують машини, які поїдуть в Україну.
“Швидка допомога - сам цей автомобіль вже є доказом нашої підтримки, - каже Крис. - Але підписати швидку чи пожежну є свого роду повідомленням до українців, що вони не одні. У нас сенатори підписували автомобілі, люди в Україні це бачитимуть і відчуватимуть підтримку".
Майже кожен автомобіль має один особливий підпис - від маленької Лілі.
Я б хотіла сказати українським дітям, що ця війна скоро закінчиться, і що мій тато, і моя мама, і я також - ми дуже пишаємось, що вони такі сміливі і пройшли через так багато випробувань.Лілі Менсон, мешканка штату Іллінойс, 7 років
На пожежній Лілі намалювала серце і цифру 19, бо це був їхній 19-тий автомобіль для України.
"Тату, а тут я намалювала соняшник, тому що соняшники - це національна квітка України", - гордо вигукує дівчинка.
Після війни Лілі мріє відвідати Україну і побачити соняшникові поля, про які розповідав їй тато. Вона також знає від тата, що в Україні смачна їжа і чудові люди.
Лілі Менсон у розмові з журналістами передає послання українським дітям: "Я б хотіла сказати українським дітям, що ця війна скоро закінчиться, і що мій тато, і моя мама, і я також - ми дуже пишаємось, що вони такі сміливі і пройшли через так багато випробувань".
Вона розмірковує, якою американською їжею буде пригощати колись українських дітей: "думаю, українські діти любили б наші бургери. Мій тато робить дуже смачні бургери. А ще багато дітей любили б нашу кукурудзу і барбекю".
До війни в Україні Крис ніколи не був за кордоном. Втім з початком благодійного проекту, каже, відчув потребу поїхати в Україну і на власні очі переконатись, куди потрапляють ці медичні авто.
Згадує, як після першої поїздки в Україну зрозумів для себе, що Україна ніколи не програє цю війну: "Я говорив з людьми, я бачив їх, і вони мене дуже надихнули. Коли я повернувся, то сказав собі: треба подвоїти зусилля і знайти більше автомобілів швидкої допомоги, щоб допомогти людям в Україні. Моя дружина це сприймає як моє покликання від Бога".
Під час подорожей Україною Крису Менсону доводиться інколи ховатись від обстрілів або змінювати маршрути. Втім, він каже, завжди намагається привезти доньці українських смаколиків.
"Я йому сказала: окей, якщо ти їдеш в Україну, принаймні, привези мені трохи українського шоколаду. І це було круто, він привіз дві чи три коробки українського шоколаду", - розповідає Лілі.
Минулої весни Лілі пообіцяла татові торт, якщо Крис доставить в Україну 20 автомобілів. Переможну двадцятку святкували наприкінці жовтня.
Лілі Менсон: "Він отримав шоколадний торт із ванільним кремом і на ньому було написана цифра 20”.
До кінця 2022 року Крис Менсон сповідається подвоїти "переможну двадцятку". Крім того, каже, почав отримувати для України американські пожежні машини.
За 7 місяців роботи, Крис запевняє, жодного разу не сумнівався у правильності того, що він робить для України.
"У мене було кілька разів, коли навертались сльози. Якось в Україні мені дали мені список речей, що їм потрібно для обладнання автомобілів швидкої, і в тому списку були педіатричні мішки Амбу - це така пластикова річ, схожа на пляшку, яку ви інколи бачите у фільмах. Її здушують, щоб допомогти людині дихати, і воно має маску. Я домовився, мені їх багато прислали. Коли я відкрив коробку і побачив ці мішки Амбу - маска біля цих мішків була дуже маленька. Це означає, що там в Україні є немовлята, які не можуть дихати.
І життя цих новонароджених дітей залежить від того, хто стискає цей мішок. Коли я їх побачив, мене дуже пробрало, я заплакав”, - каже американський благодійник.
Під час інтерв'ю у Криса постійно дзвонить телефон. Він домовляється про черговий автомобіль швидкої. Наступне авто, каже, буде фіолетового кольору.
Крис Менсон: "Лілі, я зараз вже домовився про 29 швидких. Як буде тридцять, може скажемо мамі, і ще один тортик?"
"Окей, тату, тортик буде готовий для тебе!" - відповідає Лілі і з гордістю обіймає свого тата.
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