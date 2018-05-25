Ірландія вирішує, чи дозволяти аборти, на тлі зменшення ролі церкви в країні

Ірландія у п’ятницю проводить референдум щодо законів про аборти, які досі були одними з найсуворіших у Європі.

Опитування напередодні давали підстави прогнозувати, що виборці невеликою більшість можуть висловитися за скасування заборон, які містяться у конституції.

Агітаційна кампанія була дуже емоційною та активною в інтернеті, і чимало американців ірландського походження та ірландці з інших країн спеціально приїхали на батьківщину, щоб віддати свій голос.

Компанія Ґуґл цього місяця оголосила заборону на рекламу стосовно референдуму, а Фейсбук заявив про блокування такої реклами, що походила з поза-меж Ірландії.

Ірландія - донедавна країна з укоріненими католицькими традиціями лише 1995 року узаконила розлучення, але на пришвидшення суспільних змін вказує також схвалення на референдумі три роки тому одностатевих шлюбів.

Зараз в ірландській конституції міститься положення про захист права ненароджених дітей на життя на рівні з правами вагітних жінок.

Положення, впроваджене 1983 року, стало основою для майже повної заборони абортів в Ірландії навіть у випадках зґвалтування, кровозмішення, або вад зародка.

Лише 2013 року запровадили положення по виняток у разі загрози життю матері.

Здійснення аборту досі могло бути покаране ув'язненням на термін до 14 років, що змушувало тисячі тисячі жінок на рік їхати для переривання вагітності з Ірландії у Велику Британію та живило підпільний ринок спеціальних медикаментів і процедур.

Ірландський уряд оголосив, що у разі рішення референдуму про скасування конституційного положення до парламенту буде подано законопроект, який зніматиме усі обмеження на аборти упродовж перших 12-ти тижнів вагітності.

Опитування 2016 року виявило, що 78% ірландців пов’язують себе з католицькою церквою, але серед молоді цей показник становив лише 35%.

Між 1972 і 2011 роками щотижневе відвідування церкви в Ірландії впало з 91% до 30%.

Результатів референдуму очікують у суботу.

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