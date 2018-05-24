Ось чому зірки та звичайні американці одягнули червоні носи

24 травня – День червоного носа в США. Це кампанія збору коштів, спрямована на боротьбу з дитячою бідністю в США, Пуерто-Ріко та бідних громадах в Африці, Азії та Латинській Америці. Національне громадське радіо (NPR) розповідає історію та традиції цього дня.

Британська благодійна організація Comic Relief започаткувала День червоного носа в Англії у 1985 році як спосіб залучення грошей для боротьби з дитячою бідністю. Чому організатори обрали таку назву? Схоже, вони хотіли підібрати символ, який змушував би людей сміятися. Багато знаменитостей, такі як Джастін Тімберлейк та Мінді Кейлінг, одягали червоні носи, щоб сприяти збору коштів, повідомляє NPR.

День червоного носа проходить кожні два роки у Великобританії та зібрав уже 1,4 мільярда доларів. Ці кошти поширюються серед благодійних організацій, які борються з дитячою бідністю.

Чотири роки тому ця подія поширилась на територію США, де вона стала щорічною. У тижні напередодні Дня червоного носа і в самий день кошти збираються різними способами. З кожного долара, який люди платять за червоний ніс у мережах роздрібної торгівлі Walgreens та Duane Reade, 50 центів ідуть на благодійність (інша половина покриває витрати на виготовлення носа).

З 2 квітня благодійна організація продала 9 мільйонів червоних носів, у результаті чого на благодійність пішло 4,5 мільйона доларів. Але існує безліч інших способів пожертвувати. На сайті з залучення коштів Omaze люди можуть пожертвувати до 5000 доларів, щоб виграти пікнік з актором Г'ю Ґрантом у парку, розміщеному в Ноттінґ-Гіллі, або приєднатися до акторів The Crown у чайній вечірці для саду. Вісімдесят відсотків пожертвувань, отриманих від цих речей, йде американському Дню червоного носа.

У тижні, що передують великому дню, благодійна організація випускає короткі онлайн-фільми для заохочення пожертвувань. В одному відео, Вікторія Бекхем зі Spice Girls, давня прихильниця Дня червоного носа, відвідує Коро Кочо, один із найбідніших районів Найробі, і розмовляє з організаторами та студентами BoxGirls, програми, яку підтримує День червоного носа, що використовує бокс, щоб навчити дівчат самооборони і допомогти набути впевненості.

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