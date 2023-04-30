Ірландія відповіла на закид Кремля у нібито "просуванні антиросійської пропаганди"

Офіційний Дублін висловив свою "непохитну підтримку" України після того, як російське посольство в Дубліні виступило проти того, що ірландський урядовець віддав данину пам’яті ірландцю, який загинув у боях, захищаючи Україну, пише CNN.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін висловив співчуття родині Фінбара Кефферкі, який загинув у боротьбі проти російських військ в Україні, сказавши, що він був "очевидно молодою людиною із чіткими принципами".

У відповідь посольство Росії в Ірландії заявило, що ірландський уряд і медіа нібито "несуть відповідальність за смерть" добровольця і звинуватили їх у начебто "просуванні антиросійської пропаганди".

Голова комітету із закордонних справ ірландського парламенту Чарлі Фланаган назвав це "загрозливою, лякаючою та огидною заявою", а Міністерство закордонних справ Ірландії підкреслило, що "позиція ірландського уряду щодо жорстокої та незаконної агресії Росії проти України є дуже чіткою", адже "Україна має право захищатися від цього нападу на її суверенітет і територіальну цілісність, відповідно до статті 51 Статуту ООН".

Раніше Голос Америки повідомляв, що під час свого візиту до Дубліна президент США Джо Байден відзначив внесок Ірландії у допомогу Україні та українцям, яких ця країна прийняла на своїй території, а також ірландський внесок у світову боротьбу з голодом.

У своїй промові перед парламентом країни Байден відзначив, що Ірландія виділила понад 170 мільйонів євро нелетальної допомоги Україні, включаючи медичне обладнання, гуманітарну підтримку та допомогу для мінімізації впливу війни.