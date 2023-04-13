Президент Байден відзначив внесок Ірландії у допомогу Україні під час виступу в парламенті країни

Президент США Джо Байден відзначив внесок Ірландії у допомогу Україні та українцям, яких ця країна прийняла на своїй території, а також ірландський внесок у світову боротьбу з голодом.

У своїй промові перед парламентом країни Байден відзначив, що Ірландія виділила понад 170 мільйонів євро нелетальної допомоги Україні, включаючи медичне обладнання, гуманітарну підтримку та допомогу для мінімізації впливу війни.

Байден сказав, що його вразив той рівень співпраці, який США та Ірландія мали в ООН та на рівні Європейського Союзу.

За словами Байдена, як член Європейського Союзу Ірландія співпрацювала зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії, включно зі значними санкціями та обмеженням експорту.

«Я знаю Путіна понад 25 років. Він думав, що світ повернеться в інший бік, він був упевнений, що роз’єднає НАТО і Європейський Союз. Єдність західних націй розірветься. Він помилявся. Сьогодні ми більше об’єднані, щоб захистити наші цінності», – наголосив Байден.

Байден особливо відзначив, що Ірландія, яка пережила у своїй історії руйнівний голод, надає допомогу країнам, які страждають від голоду, переживають брак харчування та стикаються з проблемою недоїдання дітей.

«Сьогодні ви також є світовим лідером у сфері харчової безпеки. Ірландія виділила 20% вашого бюджету на допомогу в боротьбі з глобальним голодом. І в той момент, коли люди в усьому світі борються з економічними наслідками пандемії, війни Росії в Україні, Ірландія збільшує свій бюджет допомоги та розширює свої зобов’язання допомагати вразливим людям, особливо країнам-партнерам по всій Африці», – сказав Байден.

Раніше у четвер президент Байден зустрівся з керівництвом Ірландії, де він говорив, серед іншого, про партнерство США з країною, звідки походять предки американського президента, про спільні цінності між двома народами та про майбутні можливості.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Ліо Варадкаром Байден сказав, що Ірландія демонструє лідерство у світі, допомагаючи Україні та українцям.

«Те, як ви прийняли – і я знаю, що це нелегко – привітали українців тут, це лідерство, яке ви продемонстрували», – сказав Байден на зустрічі з головою уряду Ірландії.

Ірландія прийняла майже 80 тисяч біженців з України після вторгнення Росії, вона підтримує зусилля міжнародної коаліції на підтримку України під проводом США.

Ліо Варадкар наголосив, що ніколи не думав, що така війна можлива в Європі. Він наголосив на лідерстві США у тому, що авторитарний режим у Росії дістав відсіч в Україні.

«Демократія, свобода і все те, у що ми віримо, відступають у багатьох частинах світу. Якби не американське лідерство і якби не співпраця Америки та Європи, я не знаю, у якому світі ми б жили», – сказав ірландський прем'єр.

Байден прибув до Республіки Ірландія в середу після візиту до Північної Ірландії.

За даними Ірландського центру сімейної історії, Байден є одним із найбільш "ірландських" президентів США. Десять із 16-ти його прапрадідів були вихідцями з Ірландії.