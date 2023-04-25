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Велике будівництво: як відновлюватимуть Ірпінь та Маріуполь
Незважаючи на тривалі бойові дії та постійні обстріли, деякі українські міста вже сміливо мріють про майбутнє відновлення. Разом з американськими архітекторами громади Ірпеня та Маріуполя готують масштабні плани відбудови більш стійких та cучасних міст. Про ці плани мери міст розповіли у Вашингтоні під час форуму локальної дипломатії у центрі Меридіан.
Журналістка Голосу Америки Марія Ульяновська поспілкувалася з мерами міст та архітекторами про пріоритети та вартість відбудови, про те, як повернути інвестиції в Ірпінь, а також про те, як відбудувати Маріуполь, який вже масово заселяють росіянами.
Ірпінь — пілотний проєкт відбудови українських міст
Колись спокійне передмістя столиці стало символом воєнних руйнувань. Під час бойових дій на Київщині у березні 2022 року, росіяни майже місяць обстрілювали Ірпінь. За підрахунками міської ради, 1602 будинків знищено, понад 12 тисяч пошкоджено — без даху над головою залишилися 16 358 жителів.
Незважаючи на це, життя поволі повертається в місто. За словами мера Олександра Маркушина, 85% жителів вже повернулися додому. Крім того, як і у 2014 році, Ірпінь приймає внутрішньо переміщених осіб, які тікають з окупованих Росією територій. У 2022 році місто стало домом ще для 30 тисяч переселенців.
Маркушин говорить, що зараз в місті проживає близько 100 тисяч людей, всім їм треба десь жити, і тому головне завдання, яке стоїть перед містом, — максимально швидко відбудовуватися.
Оскільки Ірпінь був одним із перших звільнених українських міст, він перетворюється на пілотний проєкт із відбудови, який, ймовірно, стане прикладом для реконструкції Харкова, Маріуполя, Миколаєва і Херсона.
Після закінчення бойових дій місто провело експертний аналіз руйнувань, створило інвестиційний паспорт і опрацьовує масштабний план відновлення.
“Найголовніше —не просто відбудувати якийсь квартал міста, а розрахувати на 20 років вперед, скільки місто може прийняти людей, яке житло потрібне, які інфраструктура й транспорт, водопостачання, водовідведення, електропостачання. Розрахувати, як місто себе може утримувати,” — розповідає Маркушин.
Хто фінансує відбудову?
Питання пошуку коштів і справді актуальне. Наразі, каже мер Ірпеня, держава не має бюджету на масштабну відбудову міст. Тому, щоб знайти гроші на відновлення, Маркушин заснував громадську організацію «Фонд відновлення Ірпеня».
Крім мера, фондом також опікуються народний депутат Сергій Тарута та голова Інвестиційної ради Ірпеня, колишній мер міста Володимир Карплюк, якого неодноразово звинувачували у незаконному збагаченні. У лютому 2020 року прокуратура передала в суд звинувачення проти Карплюка у розкраданні грошей під час будівництва парків, але 15 лютого 2023 року справу закрили, бо спливли строки досудового розслідування.
Маркушин та Карплюк також заснували робочу групу «Ірпінь reconstruction summit», до якої входить близько 200 українських та міжнародних проєктних менеджерів, архітекторів та дизайнерів, які розробили 22 проєктно-архітектурних пропозиції з реконструкції та відбудови об’єктів критичної інфраструктури.
Команді двох мерів вже вдалося залучити іноземні кошти — португальське місто Кашкайш перерахувало пів мільйона євро на будівництво садочка в Ірпені. А проєкт ООН “Український гуманітарний фонд” профінансував відбудову чотирьох багатоквартирних будинків. Крім того, благодійні пожертви на реконструкцію Ірпеня збирають на платформі Patreon.
А для того, щоб повернути в місто інвестиції та бізнес, в планах мерів також побудувати найбільший в Київській області технопарк. Для цього міська рада виділить 350 гектарів землі державного значення між Ірпенем та селом Михайлівка-Рубежівка.
“Цей технопарк буде бюджетоутворюючим величезним підприємством не лише нашого міста, а й Київської області. Єдина умова для залучення бізнеса — бути зареєстрованими і сплачувати податки в Ірпені,” — розповідає Маркушин.
Що потрібно людям у звільненому місті?
Щоб допомогти місту відбудуватися осмислено, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) залучило міжнародне архітектурне бюро Gensler.
З 22 лютого по 2 березня 2023 року дослідники Gensler спілкувалися з жителями Ірпеня, щоб зрозуміти: які в містян пріоритети щодо реконструкції та як перебудувати місто у майбутньому.
Опитування показали, що 91% ірпінців були задоволені якістю життя до повномасштабного вторгнення й 65% хочуть, щоб реконструкція відображала те, як виглядало місто до вторгнення. Головним пріоритетом люди вважають продуману систему безпеки та відновлення економічної спроможності Ірпеня.
“Відновлення починається зі слухання та співчуття, а також із глибокого розуміння того, як люди почуваються, які їхні прагнення, бачення майбутнього,” — розповідає Діан Госкінс, генеральна директорка Gensler. “Тут люди знають, що перемога не є повною, доки не завершиться відбудова, тому що тільки тоді вони зможуть знову жити своїм життям”.
Залишити пам'ять про війну
Опитування показали, що містяни хочуть увічнити памʼять про пережите у вигляді меморіалу, який буде інтегрований у місто. А Ірпінський міст, який ЗСУ підірвали у перший тиждень повномасштабного вторгнення, щоб зупинити просування російської армії до столиці, і який був головним евакуаційним шляхом з окупованих територій Київщини, 41% ірпінців хочуть відбудувати на тому ж самому місці за новим дизайном.
Найбільше дослідників здивувало те, що 8 з 10 ірпінців налаштовані оптимістично щодо майбутнього міста.
“Ніхто б не звинувачував людей, якби вони були сумні, депресивні, не відчували надії. Але ми побачили неймовірну стійкість, гордість цих людей. І прагнення відбудуватися, повернутися до свого минулого життя,” — додала Госкінс.
Маріуполь — Reborn
Архітектори Gensler працюють над відновленням й іншого міста-символа — Маріуполя. Незважаючи на те, що місто досі під окупацією, мерія розробляє план відродження “Маріуполь reborn”, яка має стати частиною стратегії відновлення Донеччини після війни.
Над планом Маріуполь reborn місто працює разом з USAID, міжнародними фінансовими організаціями та українською компанією SCM Ріната Ахметова. Наразі експерти Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) допомагають підрахувати збитки — адже 90% міста зруйновано. Уся робота виконується дистанційно.
“Ми сьогодні маємо певне розуміння — чого вже не існує, що зруйновано: яка школа, яка лікарня, яка будівля. А Світовий банк та ЄБРР мають певні механізми та інструменти, як це обраховувати, – пояснює мер Вадим Бойченко. – Ми хочемо, щоб Маріупольці подивилися на місто очима своїх ще ненароджених дітей – що ми маємо зробити, щоб їм було тут зручно? Я особисто бачу нове місто, яке зберігає історію, це новий Сингапур, який ми маємо побудувати в Україні”.
За попередніми підрахунками, для відбудови Маріуполя треба близько 14,5 мільярдів доларів. Після висновків міжнародних партнерів, місто зможе розрахувати економічне підґрунтя майбутнього Маріуполя через 1-5-10 років
Але головне завдання, яке стоїть перед мером — як повернути життя, у місто, де загинуло щонайменше 22 тисячі людей. За підрахунками міської ради, протягом 86 днів блокади, майже 200 тисяч маріупольців виїхали з міста. Ще 120 тисяч продовжують жити в окупації.
Водночас, місто вже почали заселяти новими “жителями”, повідомляє радник мера Петро Андрющенко. Діяльність окупаційної адміністрації в Маріуполі ставить перед Україною ті самі питання, що й вісім років окупації Криму: як повернути місто ідеологічно? Як знайти порозуміння з тими, хто почав співпрацювати з окупантами?
“Більше не буде так, як було до 2014 року,” — каже Бойченко. “Сьогодні всі маріупольці вже це зрозуміли, що сусід — це держава-агресорка, а головна боротьба нашої держави — за незалежність. Маріуполь був є і буде українським містом, а ті люди, які сьогодні доєдналися до окупантів, ступляться, щойно ми підійдемо до наших кордонів”.
Попередні опитування Gensler та маріупольської міськради показали, що 90% маріупольців готові повернутися, щойно Україна звільнить місто. У міського голови — амбітний план: він збирається повернутися в український Маріуполь до кінця цього року.
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- Голос Америки
Ім'я футбольного клубу Маріуполя тимчасово носитиме команда у Бразилії
Футбольний клуб Batel, що на півдні Бразилії у штаті Парана, де проживає велика українська громада, перейменували на ФК “Маріуполь”. Таким чином місцеві українці вирішили проявити солідарність зі своєю історичною батьківщиною, що бореться проти російської агресії.
У понеділок, 24 квітня, представники клубу "Батель" повідомили, що візьмуть собі форму, герб і логотип футбольної команди з Маріуполя, яку розформували у 2022 році через повномасштабне вторгнення. Приміщення та стадіон українського клубу були знищені російськими військами. Футбольний клуб у м. Маріуполь проіснував 86 років.
Видання Reuters цитує президента клубу "Батель" Алекса Лопеса: “Цей клуб представляє ідентичність нашої спільноти, а наша громада складається з понад 70% українців та українських нащадків. Україна завжди неймовірно підтримувала таланти бразильського футболу та стала важливими воротами для виходу гравців на європейський ринок. Це найменше, що ми можемо зробити, аби зберегти пам’ять про їхній клуб і дати надію українцям в усьому світі”.
Віце-президент українського футбольного клубу Маріуполя Андрій Санін у вівторок, 25 квітня, подякував бразильським колегам за підтримку на своїй сторінці Фейсбук.
“На допомогу найбільш постраждалому клубу Української Прем’єр Ліги прийшла найбільш футбольна країна світу - Бразилія! Футбольний клуб AA Batel, команда з найбільшої української спільноти у Південній Америці, тимчасово перетворюється на ФК «Маріуполь», – написав Санін.
«Хлопці з регіону Прудентополіс, де 70% місцевих мешканців є етнічні українці та їхні нащадки, деякий час будуть грати у померанчово-синіх кольорах та з нашим лоґо на грудях, на знак підтримки українського Маріуполя та його команди, чекаючи на повернення нашої команди та місцевих вболівальників на стадіон імені Володимира Бойка», – каже Санін у своєму дописі.
Клуб Batel базується у місті Гуарапуава, штат Парана, де живе найбільша українська спільнота в Латинській Америці. 75% населення в цьому регіоні мають українське коріння.
Як повідомляв Голос Америки, за даними української влади, близько 90% Маріуполя було зруйновано під час захоплення міста російськими військами.
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- Голос Америки
Українці «тролять Путіна» дронами над Кремлем – ЗМІ
Британське видання Newsweek пише, що українці «тролять Путіна» тим, що запускають шпигунські дрони прямо у центрі Москви – на Червоній площі.
Видання наводить понеділковий твіт радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, який оприлюднив відео з висоти пташиного польоту над Червоною площею в Москві.
«Цього року в країні-агресорі не буде жодних демонстрацій чи мітингів до 1 травня. Російська влада також не буде проводити традиційний марш "Безсмертний полк" 9 травня», – написав Геращенко у твіті і додав запитання про те, чи в Москві не планують «надзвичайні» посадки дронів на 9-те травня.
Часопис Newsweek додав, що не зміг самостійно перевірити достовірність кадрів і зв’язався з МЗС України електронною поштою, щоб отримати коментар.
На другий день, у вівторок, Геращенко продовжив публікувати твіти про те, що росіяни вирішили закрити центр своєї столиці в дні травневих свят.
«Червона площа буде закрита для відвідування з 27 квітня по 10 травня у зв'язку з підготовкою і проведенням параду. Якщо я правий, такого в історії Москви не було - навіть у 1941 році. Кремлівська влада чогось боїться?» – запитує у Twitter Геращенко.
Він додав: «Ще одна річ, дрони падають з неба. Фізичне закриття площі від цього не захищає».
Щоправда, деякі користувачі інтернету зауважують, що кадри з нібито «українського дрона» нагадують відео, зняте російськими фотографами з команди AirPano, які роблять панорамні відео за допомогою дронів. Відео з Москви було зроблено вісім років тому за підтримки Російського географічного товариства, і оприлюднене у Youtube.
Російські фотографи не робили заяв щодо приналежності кадрів, поширених українським чиновником.
Як пише Newsweek, у Росії зростає напруженість перед очікуваним контрнаступом Києва. Видання зауважує, що 9 травня військовий парад на Червоній площі у Москві все-таки пройде, але ходу «Безсмертного полку», яка вже стала традиційною за останні кілька років, відколи Кремль перехопив приватну ініціативу і поширив її на всю країну, скасували з міркувань безпеки.
При цьому також з міркувань безпеки паради до 9-го травня скасовані в Криму, а також у прикордонних з Україною містах Бєлгороді та Курську.
У вівторок російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що три дрони з камерами були виявлені в різних районах Московської області, в тому числі один неподалік від дрона, який був знайдений з вибухівкою в районі Богородського днем раніше.
Дрони знаходять під Москвою, дедалі ближче до російської столиці
Як повідомив телеканал Al Jazeera, під Москвою місцевий житель знайшов у лісі «український» дрон.
Про це повідомив чиновник, який додав, що цей факт змусив місцеву владу скасувати парад до Дня перемоги.
«Це не перший безпілотник, який з’явився в Московській області», — повідомив у месенджері Telegram у понеділок глава Богородського району Ігор Сухін.
Катарський телеканал нагадує, що подібний безпілотник був знайдений у лютому в місті Коломна приблизно в 100 км на південний схід від Москви. А також у понеділок російські ЗМІ повідомляли, що було знайдено ще один дрон приблизно за 30 км на схід від Москви.
Західні ЗМІ пишуть, що Україна не бере на себе відповідальність за запуск безпілотників, хоча Москва звинувачує Україну в причетності до низки атак безпілотників на військову інфраструктуру в глибині російської території.
Як повідомляв Голос Америки, британська розвідка вважає, що є ще одна причина, чому Кремль міг скасувати ходу «Безсмертний полк» – Москва побоюється, що росіяни вийдуть з портретами не тих родичів, які загинули у Другій світовій війні, а тих, що загинули під час війни проти України. За американськими і британськими оцінками, російські сили могли втратити в Україні до 200 тисяч бійців лише за останній рік.
В Україні змагаються, чий дрон долетить до Кремля
Раніше цього місяця британське спеціалізоване видання Forces.net повідомило, що в Україні стартував конкурс розробників безпілотників на посадку дрона на Червоній площі в Москві під час параду 9-го травня.
Як повідомило британське видання, співзасновник українського інтернет-банку Monobank і виробник розвідувальних безпілотників «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв приз виробнику безпілотників, який посадить безпілотник в центрі Москви, де має проходити військовий парад.
«Сподіваюся, що ця сума буде справедливо розподілена між виробником і військовими операторами, які успішно виконають завдання, і буде спрямована на вдосконалення БПЛА», – написав Яценко.
Він зазначив, що безпілотник «Довбуш» також здійснить політ до російської столиці, але буде виключений з конкурсу.
- Голос Америки
Міністри оборони і розвідки Туреччини, Росії, Ірану та Сирії провели зустріч у Москві
Виведення турецьких військ з Сирії та нормалізацію відносин між країнами обговорили міністри оборони, а також представники розвідки 4 країн у Москві – йдеться про Росію, Іран, Сирію та Туреччину, повідомили учасники зустрічі.
У офіційних повідомленнях країн перемовини називають конструктивними, а їхню мету – зусиллями з відновлення турецько-сирійських зв’язків після років ворожнечі під час сирійської війни, інформує Reuters.
За інформацією Agence France Presse, Кремль намагається отримати реноме успішного дипломатичного посередника між Сирією і Туреччиною в умовах міжнародної ізоляції Росії через вторгнення в Україну.
"Конструктивна атмосфера"
Міноборони Туреччини також вказує на "конструктивну атмосферу" зустрічі, під час якої сторони обговорили "питання активізації зусиль для повернення сирійських біженців на їхні землі", - пише Agence France Presse.
Як нагадує Reuters, Сирія вимагає повного виведення дислокованих на північному заході країни турецьких військ з країни, що підтримує і її союзниця Росія
Усі чотири країни, йдеться у публікації інформагентств, підтвердили своє бажання зберегти територіальну цілісність Сирії.
Міністерство оборони Сирії також висловило сподівання на відкриття стратегічної магістралі М4 для відновлення торгівлі з сусідніми країнами.
Agence France Presse додає, що президент Туреччини Реджеп Ердоган і сирійський лідер Башар Асад мали дружні стосунки в 2000-х роках після років напруженості між їхніми країнами з часу розпаду Османської імперії. Але громадянська війна в Сирії, в результаті якої загинуло 500 000 людей і мільйони стали біженцями, напружила відносини між Дамаском і Анкарою, котра тривалий час підтримує повстанські групи, опозиційні Асаду.
Натомість Дамаск є вірним союзником Москви, яка втрутилася у війну в 2015 році, завдавши авіаударів, щоб підтримати війська уряду.
За підтримки Росії та Ірану Дамаск повернув значну частину території, яку втратив на ранніх стадіях конфлікту.
"Віроломний трикутник"
Тим часом, "віроломним трикутником" називає співпрацю Сирії, Ірану та Росії дослідниця Анна Борщевська, старша наукова співробітниця Вашингтонського інституту, яка досліджує політику Росії щодо Близького Сходу. Днями у своїй статті аналітикиня проаналізувала глобальний аспект стосунків між країнами, що зібралися 25 квітня у Москві, а також можливі перспективи "підважування" ними міжнародних стосунків, у тому числі із США.
Борщевська наголошує, що вторгнення в Україну зробило Москву залежною від військової підтримки Тегерана замість того, щоб спонукати до відходу від Сирії, а також, що стратегічна реконфігурація активізувала ірано-російську співпрацю в галузі безпеки загалом і в Сирії зокрема. Це неминуче матиме далекосяжні наслідки не лише для десятирічної ізраїльсько-іранської «тихої війни» в Сирії, але й для всього Близького Сходу, - вважає науковиця.
Вона також переконана, що Захід повинен збільшити підтримку України для перемоги Києва у війні, що, своєю чергою, вплине на стратегічну позицію Москви в Сирії та її партнерство з Тегераном.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден минулого місяця заявив, що Сполучені Штати дадуть «потужну» відповідь, щоб захистити американців. Заява прозвучала після того, як американські військові сказали, що завдали авіаударів у східній Сирії у відповідь на атаку, ймовірно проведену за підтримки Ірану.
Байден додав, що Сполучені Штати «не прагнуть конфлікту з Іраном, але готові діяти рішуче, щоб захистити наших людей».
- Голос Америки
Виробники танка Leopard-2 судяться через права на бренд
Дві німецькі компанії, що виробляють важкі танки Leopard-2, судяться черед права інтелектуальної власності на бренд.
Як повідомляє видання The Guardian, компанія з Мюнхена Krauss-Maffei Wegmann (KMW), яка виробляє шасі до танків Леопард-2, подала до суду на компанію Rheinmetall AG з Дюссельдорфа, що виготовляє гармати для цих важких танків.
Причиною позову стали заяви головного виконавчого директора Rheinmetall Арміна Паппергера в інтерв’ю газеті Neue Zuercher Zeitung у березні. Серед іншого, він сказав, що Rheinmetall володіє правами на модель Leopard 2A4.
В KMW вважають такі заяви «неправдивими, оманливими фактичними твердженнями, які порушують їх права», відтак шукають правового захисту в суді. Судове засідання у Мюнхені призначене на 2 травня.
Як пише видання The Guardian, обидві компанії переживають бум в оборонному виробництві через війну Росії проти України. На запит журналістів, KMW та Rheinmetall відмовились від коментарів.
“Наразі не зрозуміло, який вплив на співпрацю між двома компаніями може мати цей спір”, - мовиться у статті The Guardian. Втім минулого тижня німецький уряд зробив замовлення цим компаніям на 770 мільйонів євро на модернізацію бойових машин Puma.
Низка оглядачів вважають танки Leopard-2 найбільш придатними до бойових умов в Україні. У березні Німеччина передала Україні 18 своїх важких танків Leopard-2.
Загалом, як повідомляв глава Пентагону, західні країни передали Україні 230 важких танків від різних країн-союзників.
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