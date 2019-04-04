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США

Чи переростає криза у Венесуелі в опосередкований конфлікт між США та Росією?

Дональд Трамп

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Москва відправила до Венесуели військових, а Трамп вимагає, щоб Росія "забралась геть" із країни. Чи можливий опосередкований конфлікт між державами? Кореспондент "Голосу Америки" у Білому дому Петсі Відакусвара розбиралася у ситуації.

Протягом кількох місяців адміністрація Трампа висловлювала впевненість в тому, що режим Мадуро в Венесуелі руйнується.

Але через посилення російської військової присутності у цій південноамериканській країні експерти кажуть, що криза може затягнутися і перетворитися на опосередкований конфлікт між Вашингтоном і Москвою, змусивши президента Трампа піти далі дипломатичних і економічних санкцій.

У Венесуелі повний хаос. Я буду говорити про це з багатьма, багатьма людьми. Можливо, з президентом Путіним, можливо з китайським головою Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп

Вертольоти, вироблені російською державною компанією «Роствертол», постачаються до Венесуели.

«Якщо венесуельці попросять більше вертольотів, ми надамо їх», - запевнив представник «Роствертол» Сергій Остапенко.

Як повідомило одне російське інформагентство, минулого тижня за підтримки Росії в Венесуелі відкрився навчальний центр з підготовки пілотів вертольотів.

Москва також спрямувала до країни близько 100 військових, які, за її словами, будуть займатися лише обслуговуванням систем ППО, проданих Венесуелі.

Це починає бути схожим на конфронтацію великих держав
Роджер Норіега, науковий співробітник Американського інституту підприємництва

«Це починає бути схожим на конфронтацію великих держав, враховуючи те, як Росія заходить, незважаючи на попередження США, - зазначив Роджер Норіега, науковий співробітник Американського інституту підприємництва. - Крім того, там починає закріплюватися Китай, хоча раніше вони вважали, що Мадуро потрібно лишити на самоті».

Минулого тижня китайський літак доставив до Каракасу 65 тонн медикаментів та інших матеріалів для уряду Мадуро.

«Ми спостерігаємо за Венесуелою, - повідомив президент США Дональд Трамп. - У Венесуелі повний хаос. Я буду говорити про це з багатьма, багатьма людьми. Можливо, з президентом Путіним, можливо з китайським головою Сі Цзіньпіном».

Президент Трамп закликав Росію «забратись геть з Венесуели», попередивши, що «розглядаються всі можливі варіанти».

Для Росії було б помилкою думати, що вони мають там право вільно вирішувати. Його у них немає

Однак Росія і Китай наполягають на тому, що їхня підтримка венесуельського лідера відповідає законодавству самої країни та міжнародному законодавству.

Між тим американські чиновники загрожують Москві новими санкціями.

«Для Росії було б помилкою думати, що вони мають там право вільно вирішувати. Його у них немає», - підкреслив Елліот Абрамс, спеціальний представник США по Венесуелі.

Росія і Китай позичили Венесуелі мільярди доларів і турбуються з приводу повернення своїх грошей. Але для Москви це більше, ніж фінансовий розрахунок - вона бачить у цьому і геополітичний крок з розширення сфер впливу.

У 2015 році Кремль втрутився у громадянську війну у Сирії, переламавши ситуацію на користь президента Башара Асада.

Експерти припускають, що Росія може спробувати зробити те ж саме в Венесуелі.

Росія розуміла, що ми блефуємо

«Росіяни випробовують нас, - вважає Роджер Норіега. - Ми проводили політику, яка не містить реальних загроз застосування військової сили, і Росія розуміла, що ми блефуємо».

Деякі експерти кажуть, що уникнути переростання ситуації у Венесуелі в опосередкований конфлікт можна, якщо Хуан Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом, переконає Росію і Китай, що якщо вони припинять підтримувати Мадуро, то їхні інвестиції не будуть повністю втрачені.

«Росія і Китай хочуть бути обережними в їхньому підході до Венесуели, вони хочуть - наскільки це можливо - зберегти добрі відносини з обома сторонами конфлікту зі сподіванням, що хто б не опинився при владі, він розплатиться з боргами перед ними», - вважає Джеффрі Герц, науковий співробітник Інституту Брукінгса.

А поки венесуельці страждають від браку продовольства, води й електрики в міру поглиблення кризи.

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