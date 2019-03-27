Трамп: Російські військові повинні "забратись геть з Венесуели"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "повинна забратись геть" з Венесуели після нещодавнього прибуття російських військових до цієї країни.

"Всі варіанти відкриті", - декілька разів повторив Трамп у середу, відповідаючи на запитання, чи готові Сполучені Штати відправити військових до Венесуели, щоб прибрати з країни росіян.

"Росія має забратись геть", - коротко заявив Трамп і попросив журналістів про наступне питання до нього.

Трамп додав, що Москва добре знає позицію США.Трамп виступив перед журналістами у Білому домі разом з Фабіаною Розалес, дружиною лідера опозиції Венесуели і самопроголошеного тимчасового президентома Хуана Ґуайдо.

Відео: Трамп закликає Росії "забратись геть" з Венесуели

Раніше ЗМІ повідомили, що до аеропорту Каракаса у Венесуелі прибули 2 військових літаки Росії із майже 100 військових. До групи також входить представник Міноборони Росії.

Росіє є провідним міжнародним кредитором та опрорую режиму Мадуро у Венесуелі.

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