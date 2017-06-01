Бойовики «Ісламської держави» в Мосулі готуються до вирішального бою

Угруповання «Ісламська держава» починає блокувати вулиці навколо Соборної мечеті ан-Нурі в західному районі Мосула, готуючись до вирішальної бою з іракськими збройними силами.

Мешканці району заявили інформаційним агентствам Associated Press та Reuters, що вони бачили десятки ісламістів, які закривали вулиці неподалік мечеті і наказували родинам, які проживали неподалік, залишити свої доми, за всіма ознаками, готуючись до останнього бою.

Мечеть ан-Нурі в старій частині Мосула має символічне значення для бойовиків «Ісламської держави», тому що з цього місця, яке вони тоді контролювали, їхній лідер Абу Бакр аль-Багдаді під час єдиного прилюдного виступу у 2014 році проголосив ісламський «халіфат».

Мечеть має побудований 840 років тому мінарет, тепер похилений, який збережено від знищення після того, які місцеві мешканці міста створили живий ланцюг навколо і унеможливили бойовикам ІДІЛ висадити його в повітря. З того часу на мінареті майорить чорний прапор «Ісламської держави».

«Бойовики ІДІЛ знають, що мініарет найважливішою мішенню і вони готуються до великої битви», сказав агентству Reuters радник кількох близькосхідних країн Гішам аль-Гашемі.

Іракські війська, підтримувані очоленою США коаліцією, витіснили з усіх, за винятком останніх 12 квадратних кілометрів Мосула, де вони готуються до бою.