Іспанська поліція вбила 5 підозрюваних терористів під час спроби нового нападу

Поліція в Іспанії повідомила зранку у п’ятницю, що у курортному місті Камбрілс під час спроби другого за два дні в країні нападу вбили 5 підозрюваних терористів.

Чоловіки, які, за даними поліції, мали на тілах муляжі вибухівки, можуть бути пов’язані з нападом у четвер у Барселоні, в результаті якого загинули 13 людей і десятки зазнали поранень.

В Камбрілс, що за 110 кілометрів на південному заході від Барселони, поранень зазнали 6 цивільних і один службовець поліції, коли автомобіль з нападниками в'їхав у людей, але поліція застрелила чоловіків усередині.

Серед жертв нападів у Іспанії нараховують громадян 24 країн.

Іспанський прем’єр-міністр Маріано Рахой оголосив триденний траур на вшанування жертв, як він сказав “джихадистського нападу”.

Досі шукають водія автофургона, який у четвер проїхав по людях на центральній ринковій вулиці Барселони Ла Рамблас, а потім утік.

В Іспанії здійснено низку арештів у кількох містах.

Поліція вважає, що ісламістські терористи планували хвилю нападів, за які відповідальність взяла організація “Ісламська держава”.

Агенція Reuters цитує заяву організації, в якій сказано, що нападники у Барселоні були “солдатами «Ісламської держави» і здійснили операцію у відповідь на заклик атакувати країни коаліції”.

Reuters пояснює, що йдеться про очолювану США міжнародну коаліцію, яка діє проти бойовиків.

Проте агенція застерігає, що не може підтвердити справжнє джерело тієї заяви.

Якщо буде підтверджено причетність так званої “Ісламської держави”, то напади в Іспанії стануть у ряд з іншими подібними терористичними нападами у містах Європи, в результаті яких за останні 13 місяців загинули понад 100 людей.

Напади у Барселоні, а перед тим у Ніцці, Берліні, Лондоні та Стокгольмі були скоєні з використання автомобілів, холодної зброї та інших примітивних засобів, а тому їм важко запобігати.

Попередній великий теракт в Іспанії стався у березні 2004 року, коли ісламістські терористи підклали вибухівку у приміських потягах у Мадриді, вбивши 191 людину і поранивши понад 1 800.

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