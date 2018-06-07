Жінки переважатимуть чоловіків у новому уряді Іспанії - становитимуть 61.1% кабінету

У кабінеті нового іспанського прем’єр-міністра Педро Санчеса вперше в історії країни на міністерських посадах переважатимуть жінки.

(Кабінет репрезентує) рівність статей, різні покоління, відкритий для світу, але укорінений в Європейському Союзі.

Лише у небагатьох інших країнах світу жінки становлять принаймні 50% в урядах, зокрема у Франції, Швеції та в Канаді.

Соціалістична партія Санчеса здобула право формувати уряд у коаліції меншими партнерами після того, як кабінет Маріяно Рахоя втратив підтримку через корупційний скандал.

Жінки отримали 11 із 18-ти урядових посад, включно з ключовими міністерствами: оборони, економіки, фінансів та освіти.

Санчес заявив, що уряд виступає за “рівність статей, репрезентує різні покоління, відкритий для світу, але укорінений в Європейському Союзі”.

Одним з найскладніших завдань для нової влади буде відновлення зв’язків з Каталонією - регіоном на північному сході, що провів минулого року референдум про незалежність, який Мадрид не визнав і запровадив пряме правління.

Новий уряд має представників ключових іспанських регіонів: Каталонії, Країни Басків, Валенсії, і багато з міністрів - авторитетні постаті у своїх сферах діяльності, деякі з них позапартійні.

Астронавт і науковець Педро Дуке названий міністром з питань науки. Міністром юстиції стане Долрес Делґадо - прокурор, яка спеціалізувалася на процесах над підозрюваними у тероризмі. Міністром закордонних справ буде колишній президент Європарламенту Джозеп Борелл. Міністром економіки стане Надіа Кальвіньо, яка очолювала бюджетну службу Єврокомісії.

Коментатори вказують, що участь авторитетних фахівців та представницькість уряду може допомогти зміцнити позиції прем’єр-міністра Педро Санчеса, соціалістина партія якого має лише чверть місць у парламенті (84 з 350).

Для усунення уряду Маріано Рахоя Санчес заручився підтримкою шести інших партій.

Теоретично новий уряд Іспанії має термін до 2020 року, але оскільки за ним не стоїть гарантована парламентська більшість, коментатори передбачають, що Санчес може оголосити дострокові вибори з надією збільшити представництво своїх соціалістів у парламенті.

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