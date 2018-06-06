Долати вкорінені інтереси завжди нелегко - спостерігачі про можливу відставку Данилюка

"Це – недобра новина для України". Так відреагував на інформацію про можливу відставку Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України Білл Томпсон, економіст Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

"Прем’єр-міністр України Гройсман підтвердив сьогодні, що він звернувся з запитом до Ради про відставку міністра фінансів Данилюка. Ситуація вже певний час розвивалась, тому це не дивно, однак, для України це - недобра новина. МВФ та ринки будуть уважно слідкувати, хто стане наступником", - написав Томпсон у Twitter.

"Сподіваюсь, що він залишиться працювати", - наголосив директор американського Центру Байдена Майкл Карпентер, коментуючи можливу відставку Данилюка.

"Міністр фінансів України Данилюк є ключовим реформатором, який виконує надзвичайно важливу роботу. Сподіваюсь, що він залишиться працювати, і що його планам з реформування Державної фіскальної служби дозволять здійснитись. Долати вкорінені інтереси завжди нелегко", - написав дослідник у Twitter.

Тімоті Еш, британський економіст, який спеціалізується у питаннях України, Росії та Туреччини, навів ряд можливих причин, які могли спонукати прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до подання про відставку Данилюка.

"О, Боже! Гройсман вживає кроки, щоб усунути Данилюка. Це а) відображує політичні амбіції Гройсмана; б) є намаганням зупинити прийняття антикорупційного суду; в) гра ПП, щоб створити конституційну кризу, щоб перейти до парламентської республіки, г) все вищезазначене", - написав економіст у Twitter.

Сьогодні Данилюк заявив про "колосальний тиск", який чиниться на нього протягом року, і закликав надати йому слово перед голосуванням щодо можливої відставки.

"Від мене вимагають підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". У перекладі на людську мову це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це – політична корупція, у народі – «гречка». Сьогодні кульмінаційний момент. Мене поставлено перед вибором – піти або стати співучасником. Я країною не торгую", – написав Данилюк у Facebook.

Перед цим прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до Верховної Ради з поданням на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра через «поширення викривленої інформації» серед міжнародних партнерів напередодні перемовин між Україною та ЄС, що, на думку глави уряду, могло поставити під загрозу їхні результати.

Як повідомляли ЗМІ, на засіданні уряду 23 травня між прем’єром і міністром фінансів виникла суперечка. Причиною стало те, що Данилюк намагався домогтися призначення своєї радниці Яни Бугримової заступником міністра. Гройсман відмовив. Згодом з’явилася інформація про те, що голова Мінфіну надіслав листа послам країн «Групи семи», в якому поінформував про свій конфлікт із прем’єром.

Дивіться також: Як запровадження додаткового мита на сталь у США торкнеться України? Інтерв'ю з Наталією Микольською