Президент Дуда заявив, що підпише закон, що стосується відповідальності поляків за Голокост

Президент Польщі Анджей Дуда заявив у вівторок, що він підпише закон, що передбачає покарання людей, які натякають на те, що Польща несе відповідальність за нацистські злочини під час Другої світової війни.

Закон передбачає термін ув’язнення для кожного, хто називає вбивства нацистами під час війни «польськими злочинами», а нацистські табори смерті «польськими таборами смерті». Одні з найбільших в історії злочини були вчинені на території окупованої нацистами Польщі.

Президент Дуда також заявив, що в цьому питанні він проведе наради з конституційним судом.

Раніше Дуда назвав Польщу жертвою нацистського терору, кажучи, що німецькі окупанти вбили шість мільйонів поляків і три мільйони євреїв. Він визнав, що деякі «неморальні» поляки співпрацювали з нацистами, але інші, включно з польським урядом на вигнанні, виступали проти гітлерівського терору.

Однак ізраїльські офіційні особи висловили рішуче застереження щодо закону, кажучи, що це спроба переписати історію.

Польща скасувала візит міністра освіти Ізраїлю Нафталі Беннетта цього тижня з приводу його реакції на польський закон.

«Кров польских євреїв волає з могили, і жоден закон не змусить замовчати цього, сказав Беннетт у понеділок. Польський уряд скасував мій візит тому, що я згадав злочини її народу. Я сказав своє».

Беннетт, який мав відвідати Польщу у середу і мав бути першою високопоставленою ізраїльською посадовою особою, що мала зустрітися з польскими офіційними особами з часу, коли минулого тижня спалахнула суперечка з приводу нового закону.

Беннетт сказав, що лише невелика кількість поляків ризикувала своїм життям, щоб рятувати євреїв під час Другої світової війни.

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