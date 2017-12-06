Сполучені Штати визнали Єрусалим столицею Ізраїлю

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати офіційно визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і розпочинають процес переведення туди свого посольства з Тель-Авіва:

«Єрусалим є і має залишатись місцем, де євреї моляться біля Західної стіни, де християни йдуть Хресною дорогою, і де мусульмани моляться в мечеті Аль-Акса. Проте протягом усіх цих років президенти, які представляли США, відмовлялися офіційно визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. Фактично, ми відмовлялися визнавати будь-яку ізраїльську столицю. Сьогодні ми нарешті визнаємо очевидне: що Єрусалим – столиця Ізраїлю. Це не більше і не менше, але визнання реальності. Це правильна річ, це те, що треба зробити. Саме тому у відповідності до закону про єрусалимську столицю, я наказую Державному департаменту почати приготування, щоб перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима».

Водночас президент підкреслив, що Сполучені Штати «глибоко віддані справі допомоги в досягненні мирної угоди, яка прийнятна як для євреїв, так і палестинців. «Я маю намір зробити все можливе, щоб допомогти закріпити таку угоду», сказав президент.

Проте цей крок уже викликав занепокоєння у світі. Палестинці закликали до триденного протесту. Папа римський Франциск висловив глибоку стурбованість з приводу цього кроку, тоді як Туреччина закликала до проведення нарад Організації ісламського співробітництва. Іран назвав рішення президента Трампа «поганим, незаконним, провокативним і дуже небезпечним».

Адміністрація Трампа рішуче захищає своє рішення, кажучи, що президент лише визнав те, що названо історичною і теперішньою дійсністю.

Державний секретар Рекс Тіллерсон заявив у середу, що, на думку США, є «дуже добра нагода для миру» між Ізраїлем і палестинцями.

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