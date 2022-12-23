Розвідка Ізраїлю попереджає: Іран та Росія розширюють співпрацюю в сфері озброєння

ВАШИНГТОН (AP) — Остаточний звіт комісії Палати представників щодо подій 6 січня стверджує, що Дональд Трамп злочинно брав участь у «змові», прагнучи скасувати законні результати президентських виборів 2020 року, і не вжив заходів, щоб зупинити напад своїх прихильників на Капітолій. Комісія завершила розслідування, що тривало 18 місяців, і стосувалось дій колишнього президента та насильницьких дій натовпу два роки тому у Вашингтоні.

Трамп «розпалив цей вогонь», — пише голова комітету, конгресмен від Міссісіпі Бенні Томпсон.

Звіт на 814 сторінках, опублікований увечері в четвер, комісія видала, після опитування понад 1000 свідків, 10 слухань і дослідження більше мільйона сторінок документів. Свідки — від багатьох найближчих помічників Трампа в правоохоронних органах до деяких учасників заворушень — детально розповіли про «навмисні» дії Трампа за кілька тижнів до нападу та про те, як його масштабні спроби скасувати свою поразку вплинули на тих, хто жорстоко прорвався через кордон поліції 6 січня 2021 року і розбили вікна та двері Капітолію.

Головною причиною була «одна людина», йдеться у звіті: Трамп.

Повстання серйозно загрожувало демократії та «поставило під загрозу життя американських законодавців», – підсумувала двопартійна комісія з дев’яти членів. Звіт детально описує темну главу сучасної американської історії. Це не лише виклад найдраматичніших моментів свідчень із місяців слухань, а й документ для майбутніх поколінь.

У передмові до звіту спікерка Палати представників Ненсі Пелосі каже, що висновки мають стати «рішучим закликом до всіх американців пильно охороняти нашу демократію та віддавати свій голос лише тим, хто сумлінно захищає Конституцію».

У вісьмох розділах звіту викладено події подібно до викладу на слуханнях комітету влітку, наводиться багато деталей плану, який Трамп і його радники розробили, щоб спробувати позбавити перемоги президента Джо Байдена. Законодавці описують тиск з боку колишнього президента на владу штатів, федеральних чиновників, законодавців і віце-президента Майка Пенса, щоб обіграти систему чи порушити закон.

За два місяці між виборами та заворушенням, йдеться у звіті, «президент Трамп або його найближче оточення вчинили щонайменше 200 очевидних актів публічнх чи приватних звернень, тиску чи осудів, спрямованих на законодавців штату, владу штатів або місцевих адміністраторів виборів, щоб скасувати результати виборів на рівні штатів”.

Неодноразові неправдиві заяви Трампа про широкомасштабне шахрайство на виборах викликали резонанс у його прихильників, зазначив комітет, і посилилися в соціальних мережах, спираючись на недовіру до уряду, яку він плекав протягом чотирьох років перебування на посаді. Він практично нічого не зробив, щоб зупинити їх, коли вони вдалися до насильства та штурмували Капітолій, перервавши сертифікацію перемоги Байдена.

Цю масштабну доповідь видано в той час, коли Трамп знову балотується в президенти, а також зіткнувся з численними федеральними розслідуваннями, включаючи розслідування його ролі в повстанні та наявності секретних документів у його маєтку у Флориді. Цей тиждень особливо важкий для нього, оскільки комітет Палати представників заявив, що оприлюднить його податкові декларації після того, як він роками боровся, щоб зберегти їх приватними. Крім того, республіканці звинуватили Трампа в гірших, ніж очікувалося, результатах на проміжних виборах, що залишило його в найбільш політично вразливому стані з моменту обрання в 2016 році.

У серії політичних рекомендацій семеро демократів і двоє республіканців у комітеті пропонують заборонити Трампу займати посаду в майбутньому, зазначивши, що 14-та поправка до Конституції США передбачає, що кожному, хто склав присягу виконувати Конституцію, може бути заборонено займати посаду за участь у заворушенні чи повстанні.

«Він непридатний для будь-якої посади», — пише віце-голова комітету, член Республіканської партії Ліз Чейні з Вайомінгу.

В соцмедійному дописі, Трамп назвав звіт «дуже політизованим» і неправдиво заявив, що в ньому немає його заяви від 6 січня про те, що його прихильники повинні протестувати «мирно та патріотично». Однак комітет включив цю заяву та зазначив, що він супроводжував цей коментар неправдою щодо виборів та агресивними словами, закликаючи натовп «запекло боротися».

У звіті детально описується безліч помилок правоохоронних і розвідувальних органів, зазначається, що багато учасників штурму мали зброю та відкрито онлайн планували насильство. «Неспроможність належним чином поділитися цією розвідувальною інформацією та діяти відповідно до неї поставила під загрозу життя поліцейських, які захищали Капітолій, і кожного в ньому», — йдеться у звіті.

У той же час комітет підкреслює, що збої в безпеці не є основною причиною повстання.

«Президент Сполучених Штатів підбурює натовп йти до Капітолію та перешкоджає роботі Конгресу — це не сценарій, який наша розвідка та правоохоронні органи передбачили для цієї країни», — написав Томпсон.

"Дональд Трамп запалив цей вогонь, - пише Томпсон. - Але за кілька тижнів до цього було очевидно, що це назріває».

У звіті детально описано бездіяльність Трампа, коли його прихильники штурмували будівлю, а також докладно описано години, коли він спостерігав за насильством по телевізору, але нічого не зробив, щоб його зупинити.

Фотограф Білого дому сфотографував Трампа о 13:21, коли той дізнався про заворушення, після того, як повернувся до Білого дому після своєї промови — і після того, як його власні служби безпеки відмовили йому в спробах піти до Капітолію. "На той час, якщо не раніше, його поінформували про жорстоке заворушення", - йдеться у звіті.

Загалом минуло 187 хвилин між тим, як Трамп закінчив свою промову поблизу Білого дому, і його першою спробою змусити бунтівників розійтися, опублікувавши відеозвернення, у якому він попросив своїх прихильників піти додому, але казав: "Ми любимо вас, ви дуже особливі".

Ця бездіяльність була "невиконанням обов'язку", - йдеться у звіті, зазначаючи, що Трамп мав більше влади, ніж будь-яка інша особа як головнокомандувач нації. «Він свідомо залишався бездіяльним, навіть якщо діяли інші, включаючи віце-президента».

У ті години Пенс був у Капітолії, благаючи співробітників служби безпеки швидко залучити Національну гвардію, оскільки штурмовики закликали його повісити, оскільки він не буде незаконно намагатися перешкодити перемозі Байдена. А всередині Білого дому десятки співробітників і партнерів благали Трампа зробити рішучу заяву.

Але він цього не зробив.

"Зараз ми всі схожі на внутрішніх терористів", - написала після цього помічник Хоуп Хікс Джулі Редфорд, яка працювала керівником штабу Іванки Трамп.

У звіті йдеться, що «практично всі співробітники Білого дому», опитані комітетом, засудили твіт Трампа о 14:24. Того дня — саме тоді, коли бунтівники вперше увірвалися до Капітолію — у віце-президента Майка Пенса «не вистачило сміливості зробити те, що слід було зробити, щоб захистити нашу країну та нашу Конституцію».

"Нападаєш на віце-президента? Щось з ним не так", - написала того вечора Хікс іншому колезі.

Демократи Палати представників віддають контроль над палатою республіканцям. Демократи двічі оголошували імпічмент Трампу, другий раз через тиждень після повстання. Обидва рази він був виправданий Сенатом. Інші розслідування під керівництвом Демократичної партії досліджували його фінанси, бізнес, закордонні зв’язки та його сім’ю.

У понеділок комісія офіційно передала своє розслідування Міністерству юстиції, рекомендувавши департаменту розслідувати чотири звинувачення проти колишнього президента, зокрема сприяння повстанню. Хоча ці звинувачення не мають правової сили, вони є остаточною заявою комітету після його масштабного півторарічного розслідування.

Комітет також почав оприлюднювати сотні розшифровок опитувань. У четвер оприлюднено стенограми двох інтерв’ю з колишнім помічником Білого дому Кессіді Хатчінсон, яка свідчила особисто на одному зі слухань, що транслювалися влітку, і в яскравих подробицях описала дії та бездіяльність Трампа в Білому домі. .

У двох інтерв’ю, проведених після її червневої появи на слуханнях, Хатчінсон розповіла, як багато союзників Трампа, включаючи її адвоката, тиснули на неї, щоб вона не говорила занадто багато під час інтерв’ю в комітеті.