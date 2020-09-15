Трамп провів церемонію підписання договору між Ізраїлем, ОАЕ і Бахрейном

Президент США Дональд Трамп у вівторок провів у Білому домі церемонію підписання документа про нормалізацію відносин між Ізраїлем і двома арабськими державами - Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном.

Президент заявив, що США і їх партнери за короткий час зробили для близькосхідного врегулювання більше, ніж їх попередники за багато років.

За словами президента, три близькосхідні країни, які підписують угоду, будуть відтепер співпрацювати, як личить друзям.

«Як мінімум, п'ять або шість арабських країн, які дуже скоро приєднаються», - сказав президент.

"Сьогодні ми змінимо хід історії», - підкреслив він.

У церемонії на південній галявині Білого дому брали участь прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, міністр закордонних справ ОАЕ Абдулла бен Заїд і міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид Альзаяні.

"Цей мир зрештою розшириться і включатиме інші арабські країни, і у кінцевому підсумку може прокласти кінець арабсько-ізраїльському конфлікту назавжди”, - заявив у Вашингтоні Біньямін Нетаньяху.

Домовленість між Ізраїлем і ОАЕ була досягнута 13-го серпня, а у минулу п'ятницю Бахрейн оголосив, що він також офіційно визнає єврейську державу.

Відповідно до договору, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху погодився згорнути плани анексії територій на Західному березі. При цьому деякі спостерігачі називають угоду черговою ознакою зсуву в динаміці на Близькому Сході, коли все більше і більше арабських країн йдуть на зближення з Ізраїлем, залишаючи палестинців в ізоляції.

Адміністрація Трампа називає домовленість одним зі своїх головних зовнішньополітичних досягнень.

"ОАЕ та Бахрейн офіційно підписали угоди про історичну нормалізацію з Ізраїлем. Вперше за чверть століття президент США прийняв у Білому домі церемонію підписання між ізраїльтянами на арабами", - твітує американський політолог Ян Бреммер.

"Я радію з приводу угод між Ізраїлем та ОАЕ, Ізраїлем та Бахрейном, але ні Дональд Трамп, ні Біньямін Нетаньяху не згадали палестинців", - твітує Венді Шерман, директорка Гарвадрського центру лідерства.

Подію високо оцінили прихильники президента США, політики-республіканці.

"Ця історична угода задає новий тон для миру на Близькому Сході", - твітує конгресмен-республіканець Ден Креншоу.

"Ця історична угода нормалізує відносини між Ізраїлем, ОАЕ та Бахрейном". - заявив сенатор-республіканець Тед Круз.

Кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден у відповідь на недавнє запитання «Голосу Америки» сказав, що підтримує нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, але також висловив думку, що «Ізраїль повинен бути готовий працювати в напрямку справжнього дводержавного рішення».

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі відзначила, що це важливий день в історії, але підкреслила, що необхідно чітко розуміти всі деталі домовленостей.

«У той час як ми отримуємо додаткову інформацію про деталі обох угод, залишаються питання - зокрема, з приводу отриманих ОАЕ гарантій щодо закупівлі літаків F-35 американського виробництва. Конгрес США на двопартійної основі буде спостерігати і контролювати, щоб гарантувати, що Ізраїль збереже своє якісну військову перевагу в регіоні », - зазначила вона.

«Також вкрай важливо, щоб ми повністю розуміли деталі угод щодо оголошеного Ізраїлем припинення зусиль по анексії територій на Західному березі. Палата представників продовжує підтримувати реальний і міцний мир між Ізраїлем і палестинцями», - підкреслила Пелосі.

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