У Білому домі назвали "заслуженою" номінацію Трампа на Нобелівську премію миру, критики заперечують

Норвезький парламентар Крістіан Тібрінг-Джедде номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2021-го року за його роль в укладенні мирної угоди між Ізраїлем та ОАЕ. Про це повідомляє американський канал Fox news.

“Я вважаю, що він зробив більше для миру між країнами ніж більшість інших номінатів на Премію миру", - наводить слова політика канал Fox news. Тібрінг-Джедде також очолює делегацію Норвегії до Парламентської асамблеї НАТО. Він також заявив, що у разі, якщо інші країни Близького Сходу наслідуватимуть приклад ОАЕ, їх угода з Ізраїлем, "ця угода може докорінно змінити ситуацію та перетворити Близький Схід на регіон співпраці та процвітання". Американський канал PBS повідомляє, що Тібрінг-Джедде дотримується антиіммігрантських поглядів. "Крайнім правим" Тібрінга-Джедде назвав і канал CBS News.

У 2018-му Тібрінг-Джедде та інший законодавець Пер-Віллі Амундсен номінували Трампа на Нобелівську премію миру за мирну угоду із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Як повідомлялось, за посередництва США 13-го серпня було оголошено домовленість, і Ізраїль та ОАЕ встановили дипломатичні відносини. ОАЕ стали третьою арабською країною після Єгипту та Йорданії, яка нормалізувала відносини з Ізраїлем. ОАЕ скасували закон про бойкот Ізраїлю, що діяв з 1972 року.

Номінацію привітали у Республіканській партії США. "Заслужена номінація. Вітаємо, пане президент", - твітує офіційна сторінка Республіканської партії у Twitter. Речниця Білого дому також назвала номінацію "заслуженою".

Водночас подія викликала негативну реакцію у його критиків.

"Трамп ніколи не виграє Нобелівську премію миру, хіба що буде створено її варіант для найгіршої людини на планеті", - твітує демократичний політичний організатор Скотт Дворкін.

"Номінація Трампа на Нобелівську премію миру крайнім правим, налаштованим проти іммігрантів божевільним Тібрінг-Джедде це все одно, що рекомендаційний лист на посаду пожежника він підпалювача, або офіційна підтримка кандидата у президенти від племінниці Осами бін Ладена, Нуур Бін Ладен", - йдеться у іншому твіті, який набув популярності в соцмережі.

"Twitter вибухнув через номінацію Трампа на Нобелівську премію миру", - пише видання The Hill, резюмуючи різні реакції на номінацію президента США.

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