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“Маю честь бути частиною великої боротьби”. Історія американця, який загинув біля Бахмута
Американський доброволець Купер “Гарріс” Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. Із фронту він писав друзям, що хоча за паспортом не є українцем, хоче переплести свою долю з долею українського народу. Він загинув у боях за Бахмут наприкінці квітня, на так званій “дорозі життя”, через яку до міста доставляють боєприпаси, медикаменти та харчі для українських військових. Тіло захисника не вдалося евакуювати, втім його родина та друзі у США роблять усе можливе, щоб вшанувати належним чином пам’ять загиблого воїна.
26-річний морський піхотинець з міста Клівленд, штату Огайо, Купер Ендрюс на прізвисько “Гарріс” на війну в Україну приїхав у листопаді 2022 року. Спочатку долучився до Іноземного легіону, а в березні, коли його контракт із легіоном закінчився, вирішив залишитися і приєднався до групи добровольців під назвою “Комітет спротиву”.
Його друг дитинства Грем Болл переконаний, що Ендрюс був готовий померти за Україну: “Він дійсно усвідомлював, чим ризикував. Після того, як він приєднався до тієї групи, та антифашистська група добровільно поїхала в Бахмут, саме для того, щоб воювати в найнебезпечнішій частині конфлікту. Я думаю, що потрібно бути дійсно відданими, щоб добровільно поїхати туди, щоб захищати ту “дорогу життя”, де, як кажуть, його вбили, через яку евакуйовуються цивільні та постачаються припаси”.
Про усвідомленість та обґрунтованість рішення американця поїхати на війну в Україну свідчать і його повідомлення до друзів. Деякими з них Грем Болл поділився з “Голосом Америки.” В них Ендрюс пояснює своє рішення захищати
Інтернаціоналісти стоять на передовій цього конфлікту разом із нашими співвітчизниками (за кров’ю та зусиллями, якщо не за паспортом), і ми вирішили переплести нашу долю з долею народу цієї землі.
Україну і називає українців співвітчизниками: “Інтернаціоналісти стоять на передовій цього конфлікту разом із нашими співвітчизниками (за кров’ю та зусиллями, якщо не за паспортом), і ми вирішили переплести нашу долю з долею народу цієї землі. Оскільки війна вступає в надзвичайно важливу фазу, зараз, як ніколи, я сподіваюся, що мої друзі вдома пам’ятатимуть, що тут відбувається. Після хвилювання та божевілля у ЗМІ, яке було спочатку, так легко виснажитись і дивитися на цей конфлікт як на ще один минущий випадок у новинах… Перемога у цій війні життєво важлива для свободи не лише українського народу, а й усього регіону та за його межами”, - писав воїн.
У своїх повідомленнях до друзів у США він називав “імперіалізм Путіна великим постачальником фашизму” і бачив одне рішення для його подолання - перемогу України у війні. “У наших руках - світ, якого ми можемо досягти, та боротьба, яка вимагає великих жертв, але альтернативи немає. Для нас усіх, хто стоїть перед тінню путінської агресії, є лише перемога або смерть. Любов та боротьба... Я маю честь бути частиною великої боротьби, і сподіваюся, що наші зусилля дадуть початок вільній Україні”, - писав Ендрюс із фронту.
Я маю честь бути частиною великої боротьби, і сподіваюся, що наші зусилля дадуть початок вільній Україні.
За словами Грема Болла, який був не лише другом, а й сусідом Ендрюса, Купер iз дитинства був небайдужим до всього навколо. У школі належав до орлиних скаутів, найвищої ланки скаутського руху у США. У рідному Клівленді підтримував різні рухи, зокрема за права афроамериканців, а також був членом організації з боротьби з голодом. Ще юнаком він побачив небезпеку того, що відбувається в Росії. “Навіть коли він був дитиною, коли нам було приблизно по 13 років, він розповідав мені про незаконні вибори Путіна в Росії. І він говорив про те, як несправедливо те, що Путін робив у Росії. Він дійсно мав антиавторитарні погляди. І тому, думаю, хотів бути поряд із людьми, які мали ті самі політичні ідеї”, - розповів Грем Болл.
Службу морським піхотинцем у США Купер Ендрюс розпочав після закінчення школи, і відслужив 5 років. Його друг пригадує, як на початку служби він лагодив радіоприймачі, які називалися Harris System, тож так і виник його позивний “Гарріс”. Після служби морпіхом він рік працював пожежником, борючись із лісовими пожежами.
“Купер також завжди говорив про бажання приєднатися до Іноземного легіону. Коли він був дитиною, він казав, що збирається приєднатися до Французького іноземного легіону. І він дуже любив Орсона Уеллса, а також людей, які пішли добровольцями в бригаду Лінкольна під час Громадянської війни в Іспанії 1930-х років. Йому дуже подобалися їхні антифашистські цілі в 1930-х роках. І коли пішов заклик, що Україна набирає добровольців до Іноземного легіону, гадаю, що Купер не роздумував. Він знав, що треба йти”, - розповів Грем Болл.
Коли пішов заклик, що Україна набирає добровольців до Іноземного легіону, гадаю, Купер не роздумував. Він знав, що треба йти
Болл розповів, що його друг, зважаючи на правила безпеки, не розповідав про місця, де саме воює. Востаннє Купер Ендрюс зателефонував Боллу за кілька тижнів до смерті, і розповів про один зі своїх буднів на фронті: “Він надіслав мені відео, де він палить в окопі. І розповів, що одразу після того, як зняли це відео, з’явився російський танк, це було у січні. Вони вистрілили по танку з автоматичного гранатомета, зробили кілька пострілів, але танк не пошкодили, а лише видали себе. І ось танк розвернувся і вистрілив у них. І в нього були б проблеми, якби позаду не під’їхав український танк і не відлякав російський. Тож він був на передовій... Це було в січні. І кілька місяців він був у такому режимі”.
За даними Комітету спротиву, Купер Ендрюс загинув 19 квітня 2023 р. Родині повідомили, що це сталося на “дорозі життя” до Бахмута від пострілу міномета. Він був убитий разом із двома іншими іноземними воїнами-антифашистами. Його тіло поки не вдалося евакуювати, втім родина не наполягає на цьому. “Вони (побратими Купера Ендрюса, - ред.) були зосереджені на евакуації поранених. Вони сказали, що розмовляли з його матір’ю, і сказали їй, що Купер був їхнім братом по зброї, і вони роблять усе можливе, щоб повернути його тіло. Але їхнім пріоритетом, звичайно, були поранені. І мама Купера, Віллоу Ендрюс, сама сказала, що не хоче, щоб будь-яка інша мати втратила свого сина, намагаючись повернути його тіло. Вона сказала, що можливо краще залишити його лежати і не наражати нікого на небезпеку", - розповів друг Ендрюса.
Оскільки родина та друзі поки не мають змоги поховати воїна, вони організували збір коштів на його пам’ять, аби вшанувати загиблого. "Не для того, щоб оплатити похорони, а на підтримку справ, які робив Купер у своєму житті. Вони підтримують українців, іноземних бійців в Україні, голодних дітей у Клівленді, як це робив Купер. Його мама сказала, що ми просто продовжуємо справи, які Купер більше не може робити", - розповів Грем Болл.
В одному з листувань з американськими друзями Купер Ендрюс надіслав їм своє фото з України, яке зробив під час ротації з передової. І попросив запам'ятати його із молотом у руці.
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- Голос Америки
"Аналогів немає"? Заяви Росії про швидкість ракет "Кинджал" можуть не відповідати дійсності - експерти
Збиття Україною ракети Х-47 "Кинджал" американською системою Patriot доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, зауважують ЗМІ.
"Кинджал" може бути грізною зброєю, але це далеко не той нестримний виклик, як заявляла Росія, тож ймовірно, не слід далі характеризувати його як гіперзвукову зброю, пише Jerusalem Post.
Раніше джерела у Пентагоні висловили впевненість у правдивості заяв України про те, що вона використала американську систему ППО Patriot для перехоплення ракети "Кинджал". Також там привітали той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, й назвали це великим поверненням інвестицій.
Відповідно до січневого звіту Конгресу США, гіперзвукова зброя – це снаряди та транспортні засоби, які здатні подорожувати та маневрувати в атмосфері зі швидкістю 5 Махів (вп'ятеро швидше швидкості звуку) протягом тривалого періоду, й висока швидкість маневрів теоретично ускладнює їхнє відстеження та перехоплення засобами ППО. Такі швидкості не є рідкістю, і балістичні ракети регулярно досягають їх на певних відрізках своєї траєкторії, тож для класифікації гіперзвукової зброї однієї лише швидкості недостатньо.
У звіті НАТО про гіперзвукову зброю за 2020 рік говориться, що "Кинджал" "загалом не характеризується як гіперзвукова зброя", але її було включено до переліку через його здатність маневрувати по своїй балістичній траєкторії. Х-47 діє за квазібалістичною траєкторією з коротшою дугою. І хоча Кремль заявляє, що ця ракета може розвивати швидкість 10 Махів, у звіті НАТО зазначено, що її швидкість може бути набагато меншою.
Як пише також MSN, схоже, що "сильно роздмухана бульбашка галасу навколо російської гіперзвукової чудо-ракети, можливо, принаймні трохи здулася". Видання пише, що раніше "Кинджал" виявився здатним пробивати загалом міцну протиповітряну оборону України, однак 4 травня завдяки системі Patriot все змінилось.
Як зазначає видання, судячи зі світлин і відео про передачу Patriot Україні, Німеччина могла надати ракети більшого радіусу дії PAC-2, яка використовує осколкову боєголовку з неконтактним запалом, а не оптимізовану для протиракетної оборони PAC-3, яка призначена для знищення ракет шляхом кінетичного удару.
Інші повідомлення свідчать про те, що Німеччина та США також надсилають нові ракети PAC-3, які вважаються потенційно ефективними проти балістичних ракет у радіусі 20 миль. Попри те, що деякі коментатори припускають, що збиття було результатом дії удару "лоб в лоб" "Кинджала" та ракети з Patriot, якби перехоплювач безпосередньо вразив ракету на надзвуковій швидкості, ймовірно, носовий конус не залишився б таким цілим, як видно на знімках із Києва.
Водночас воєнний кореспондент BBC Павло Аксьонов зазначає: "В те, що українська ППО змогла збити "Кинджал", правда складно повірити - заявлені тактико-технічні характеристики цієї зброї, здається, залишають дуже мало шансів для зенітних систем". Він пояснює, що ця ракета може летіти зі швидкістю до 14000 кілометрів на годину, й шанс на збиття системою Patriot міг бути вищий хіба за умов інформації у Києва про планований пуск або зліт МіГ-31К.
Однак він каже, що анонімні офіційні джерела New York Times у США все ж підтверджують заяву Києва, інше непряме підтвердження цього факту – відсутність реакції з боку Росії. Росія зазвичай повідомляє про застосування таких ракет одразу, адже пуски такої сучасної високотехнологічної зброї активно використовує російська пропаганда, оголошуючи про її перевагу над зброєю інших країн.
Голос Америки повідомляв, що експерти ставлять питання про доцільність використання цих ракет, які хоч і завдають шкоди українським цивільним об’єктам і вбивають людей, але не є ефективними у військовому плані і є дуже дорогими, а також складними у виробництві.
- Голос Америки
Міжнародна легкоатлетична асоціація допоможе українцям із підготовкою до світової першості
Міжнародна легкоатлетична асоціація допоможе українським спортсменам підготуватись до змагань світової першості із легкої атлетики у серпні.
Організація "Світова легка атлетика" World Athletics інвестує 190 тисяч доларів у відновлення знищеної російською війною інфраструктури, а також на покриття витрат на подорож для українських атлетів на змагання у Будапешт і Ригу.
Серед знищених спортивних об'єктів, де українські спортсмени могли тренуватись за будь-якої погоди, - великий спортивний комплекс та Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю імені Сергія Бубки у Бахмуті, а також стадіони у Харкові та Чернігів, кажуть в асоціації.
World Athletics має намір співпрацювати з виробниками, щоб замінити пошкоджене або втрачене обладнання та відправити його в тренувальні табори поблизу західного кордону України, йдеться у прес-релізі організації.
Президент асоціації Себастьян Коу заявив: "Минулого року Український фонд (в організації) дав змогу Українській федерації відправити сильну команду на Чемпіонат світу з легкої атлетики Oregon23, де Ярослава Магучіх та Андрій Проценко виграли медалі, і ми хочемо, щоб українські спортсмени мали такі ж можливості змагатись і досягти успіху цього року".
Як зазначає ESPN, після початку повномасштабної війни Росії в Україні "Світова легка атлетика" виключила зі свого складу спортсменів і офіційних осіб з Росії та Білорусі, очікується, що обидві країни пропустять майбутні чемпіонати світу.
Позиція легкоатлетичної асоціації була найсильнішою серед інших олімпійських організацій, тоді як Міжнародний олімпійський комітет допускає допуск росіян і білорусів в якості "нейтральних" спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.
Як Кадиров використовує нагороди, щоб посилити вплив за межами регіону
На початку квітня в столиці Чечні, Грозному, коли голова федерального Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін відвідав регіон на Північному Кавказі, відбувся дивний обмін відзнаками.
Призначений Кремлем лідер Чечні Рамзан Кадиров нагородив високопосадовця країни орденом Ахмада Кадирова, найвищою відзнакою регіону, за «заслуги перед Чеченською Республікою». А Бастиркін нагородив Кадирова медаллю Слідчого комітету «За доблесть і відвагу».
Медаль Бастрикіна була однією з багатьох, які Кадиров роздав цими місяцями федеральним чиновникам та іншим видатним діячам політичної системи, створеної за президента Росії Путіна.
Аналітики кажуть, що цими нагородами Кадиров, який керує Чечнею з моменту призначення Путіним у 2007 році та зазнає широкої критики за авторитаризм і якого звинувачують у масштабних порушеннях прав людини, намагається підвищити свій престиж і посилити вплив за межами регіону -- головним чином в Москві.
«Роздача медалей — це «королівська прерогатива», — сказав Еміль Аслан, професор політики Карлового університету в Празі. — Чим вища посада людини, яка отримує нагороду, тим вищий статус того, хто її нагороджує – в даному випадку Рамзана Кадирова».
Діаманти, сапфіри та рубіни
Орден Ахмада Кадирова — названий на честь батька Рамзана Кадирова, колишнього президента Чечні, який був убитий на параді до Дня перемоги в 2004 році — це золота медаль, інкрустована 36 діамантами, сапфірами та рубінами.
Кожна медаль коштує 315 тисяч російських рублів ($4125). Наприкінці 2022 року обласна влада замовила 43 з них загальною вартістю 13,5 млн рублів ($177 тис.).
Протягом багатьох років Кадиров нагороджував такими медалями федеральних діячів, у тому числі керівника Нацгвардії Росії та соратника Путіна Віктора Золотова та депутата Держдуми Леоніда Слуцького, голову фракції ЛДПР у нижній палаті національного законодавчого органу.
У 2018 році він присудив нагороду Олександру Залдостанову, голові націоналістичного мотоциклетного угруповання «Нічні вовки», яке служило російським інструментом впливу в Європі та колишньому Радянському Союзі.
Минулого року Кадиров нагородив медалями призначених Москвою керівників окупаційної влади у двох частково контрольованих Росією областях України, Леоніду Пасечнику в Луганську та Денису Пушиліну в Донецьку.
«Вручення орденів і медалей дозволяє Кадирову ще раз стверджувати, що він є впливовою особистістю, яка може нагороджувати і карати за своєю царською примхою», — каже Аслан.
Чеський експерт з Кавказу Томаш Баранец сказав Радіо Свобода, що практика, коли регіональний лідер вручає нагороди національним діячам, є «незвичайною».
«Кадиров не вважав і ніколи не вважав себе лише главою якогось крихітного суб’єкта [Російської] Федерації, — сказав Баранець. — І справді не був, оскільки Чечня — не звичайний регіон за нинішньої [російської] структури влади. Плюс у Кадирова є велике бажання налагодити хороші зв'язки на федеральному рівні. Вручення медалі Бастрикіну – один із способів зміцнення таких зв’язків».
Північнокавказький правозахисник Станіслав Дмитрієвський описує цю практику як «форму домінування» з боку Кадирова.
«Адже зазвичай нагородженням займається старша та авторитетніша особа, – сказав Дмитрієвський. - Принаймні, коли йдеться про внутрішньодержавні відносини».
«Слабкість до таких ігор»
Крім нагород для впливових людей на федеральному рівні, Кадиров також дотримується більш традиційної авторитарної практики нагородження своїх родичів і політичних соратників, а також місцевих знаменитостей, таких як спортсмени, артисти та блогери.
«У всіх диктаторів є слабкість до таких ігор», – сказав Дмитрієвський.
У березні він дав відзнаку регіону за захист прав людини собі, своїй матері і, посмертно, своєму батьку.
Того ж місяця він нагородив медалями «За відзнаку в боротьбі з тероризмом» свого 15-річного сина Адама та 17-річного сина Ахмата. У червні 2022 року він нагородив орденом Ахмада Кадирова свою 23-річну доньку Айшат, яка є міністром культури Чечні. Нагорода була надана нібито за «величезний внесок» у сферу культури.
Серед інших лауреатів – депутат Держдуми Адам Делімханов – його близький соратник, який торік публічно поклявся вбити всіх членів сім’ї критика Кадирова – і двоє його братів.
Для Кадирова вручення почестей і подарунків є «свідченням його статусу», сказав політолог Аслан: «Це дозволяє йому утвердити свій статус арбітра, найвищого в ієрархії».
За роки перебування при владі активісти, опоненти та ймовірні жертви звинувачували Кадирова в порушеннях прав людини, включаючи викрадення, тортури, позасудові вбивства, убивства політичних опонентів і переслідування сексуальних меншин.
Генеральна прокуратура та Слідчий комітет Бастрикіна відмовилися розслідувати будь-які звинувачення, незважаючи на благання правозахисників.
Колаборанти просять "про пощаду" — мер Мелітополя розповів про підготовку до деокупації міста
Мелітополь після окупації був осередком партизанського спротиву на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це рік тому зокрема повідомляв американський Інститут дослідження війни.
У інтерв’ю Голосу Америки, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни не можуть зрозуміти, як після року та трьох місяців окупації міста, спротив триває.
“Це не жарт, ворог реально очікував, що він зайде в Мелітополь, і громадяни дякуватимуть йому за звільнення, а міський голова з хлібом і сіллю передасть ключі від міста. Натомість вони отримали тисячі людей на вулицях, які голими руками зупиняли танки і казали: "Геть звідси!" а команда міської влади сказала, що працюватиме лише під українським прапором”, — розповідає мер.
За словами Федорова, міськрада активно співпрацює з партизанами Мелітополя. Водночас росіяни постійно шукають партизан — за рік, наголошує мер, більше ніж 1000 мешканців Мелітополя побували в полоні.
“Всі, хто сьогодні чинить спротив на території тимчасової окупації — герої. Вони чітко усвідомлюють, що кожна їхня хвилина життя може бути останньою. Тому їм потрібно комунікувати з тими, кому вони можуть на 100% довіряти. Всі ми обʼєднані однією метою і мрією — повернутися додому”, — розповідає міський голова.
На думку Федорова, Мелітополь — стратегічне місто для деокупації під час контрнаступу, оскільки це — сухопутний коридор, який пов’язує територію Росії та Кримський півострів.
“Мелітополь — це ворота до українського Криму. 70% всього трафіку з континентальної Росії до Криму ведеться через Мелітополь. І ми розуміємо, що цей трафік треба припиняти. Тоді місто буде обрізане з одного боку Азовським морем, а з іншого — Дніпром і просування далі буде питанням часу”, — запевняє Федоров.
Міська рада вже готується до деокупації і роз’яснює мешканцям, як себе поводити, коли ЗСУ звільнять місто. Водночас, переконаний мер, справжнє здивування чекає на росіян, коли наступ почнеться не лише ззовні, а й зсередини міста.
Мер наголошує, що крім відновлення міста, пріоритетом для влади є виявлення і покарання усіх колаборантів — для цього в мерії навіть є "перевірений" список усіх, хто співпрацює з окупантами.
“Ми чітко знаємо, хто що робить, хто за, хто проти. Всі понесуть відповідальність за зрадництво. Якщо ми сьогодні допустимо що колаборація може зійти з рук, то це розвалить наше суспільство, тому що всі зрозуміють, що так можна і за це нічого не буде”.
Федоров розповів, що колаборанти вже намагаються знайти шляхи відступу.
“Проводиться запис на евакуацію населення — першочергово колаборантів. Але вони не здатні вивезти всіх — йдеться про якісь категорії колаборантів, яких евакуюватимуть,” — пояснює міський голова.
Також за словами мера, після того, як в Мелітополі загинув Олександр Міщенко, співробітники міської ради та силових структур почали отримувати повідомлення “про пощаду” від його колег колаборантів-поліцейських.
Як повідомляють ЗМІ з посиланням на дані російських джерел, а також повідомленням Федорова, Міщенко, який пішов на співпрацю з окупантами, в квітні помер в результаті травм, отриманих від вибуху саморобного пристрою. Відповідальність за вибух взяли на себе Мелітопольські партизани.
42-річний Олександр Міщенко був керівником Приазовського відділку поліції в Мелітополі і добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Федоров наголошує, що Міщенко зробив усе, щоб якомога більше співробітників його відділку стали на бік росіян. За це він отримав статус заступника керівника окупаційної поліції. Він також забезпечував охорону Галини Данильченко — самопроголошеної керівниці Мелітополя під час російської окупації.
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