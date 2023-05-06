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В Україні поховали 27-річного американського ветерана Крістофера Джеймса Кемпбелла, який загинув під Бахмутом
У Києві попрощалися із американцем Крістофером Джеймсом Кемпбеллом, який загинув 7 квітня під Бахмутом. 27-річний американець мав досвід військової служби в Іраку і Кувейті, а з початком повномасштабної війни приєднався до ССО “Азов”, згодом продовжив службу в іноземному легіоні.
Бути похованим в Україні, на київському цвинтарі, заповідав сам Крістофер Кемпбелл. Його мати дивилася трансляцію церемонії прощання із власного дому у Флориді, погодившись із офіційними застереженнями Сполучених Штатів щодо відвідин України.
“За його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя”, - написав на свої сторінці у Фейсбуці батько нареченої загиблого, Івани Саніної, український режисер Олесь Санін.
Окрім служби в іноземному легіоні Крістофер долучився до волонтерського руху в Україні, був членом волонтерського громадського руху “Вільні”. Представники руху написали у соцмережі: “Його досвід був надзвичайно важливим для нас, адже він був ветераном, який п'ять років служив в Іраку, а потім був у Кувейті. Кріс також допомагав нашому волонтерському руху. Він був хоробрим та рішучим воїном, справжнім другом, людиною з принципами та цінностями. Назавжди в строю!”
За інформацією видання NPR, перед переїздом в Україну навесні 2022 року Крістофер Джеймс Кемпбелл покинув навчання у Сполучених Штатах, продав свої речі, казав, що, відчуває здатність допомогти.
«Найкращі чоловіки світу зараз тут», — цитує NPR Іванну Саніну, наречену загиблого воїна. А колеги засвідчили, що його досвід дозволяв підтримувати місцевих добровольців і призовників на рівні стандартів НАТО, Крістофер допомагав українцям опанувати озброєння, а також зрозуміти воєнну тактику.
Іванна Саніна бачила Крістофера за два дні до його загибелі у Харкові, коли він мав нетривалий перепочинок. Наречена свідчить, що Крістофер відчутно змінився після пережитого жаху у боях з російськими військами за Бахмут. Та назвала його найсміливішим чоловіком.
За словами матері, Крістофер мріяв після війни купити ферму в горах і “бути з коханням всього свого життя”. Американець також вивчав українську мову, щоб попросити руки своєї коханої в її батьків рідною для них мовою, а його наречена сказала, що він і сам став українцем.
Агенція Associated Press повідомляє, що вже щонайменше дев’ять американців загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомляв Голос Америки, раніше влада США підтвердила загибель американського громадянина у Бахмуті - 26-річного добровольця Купера Ендрюса із позивним "Гарріс". Колишній морський піхотинець США був представником Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору (Resistance Committee - ред.). Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих.
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- Голос Америки
Українські ВПС повідомили, що вперше збили російську надзвукову ракету за допомогою систем Patriot
Військово-повітряні сили України заявили в суботу, що збили цього тижня російську гіперзвукову ракету «Кинджал» над Києвом за допомогою нещодавно придбаних американських оборонних систем Patriot. Це є першим відомим випадком, коли українським силам вдалося перехопити одну з найсучасніших російських ракет.
Командувач ВПС Микола Олещук повідомив у Telegram, що балістична ракета типу «Кинджал» була перехоплена під час нічного обстрілу української столиці на початку тижня. Відомо також, що це був перший випадок, коли Україна застосувала оборонні комплекси Patriot.
«Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» «Кинджал»! – написав Олещук у своєму каналі в Telegram. – Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії».
«Кинджал» – один з найновіших і найсучасніших видів російської зброї, яка завдяки поєднанню гіперзвукової швидкості та важкої бойової частини дозволяє знищувати сильно укріплені цілі, такі як підземні бункери чи гірські тунелі. Російські військові кажуть, що балістична ракета повітряного базування має радіус дії до 2000 кілометрів і летить зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку, що ускладнює її перехоплення.
Західні експерти, які разом з українськими, обговорювали цього тижня ще на той момент не підтверджене збиття ракети, зауважували, що, це історичне досягнення для України і розвінчування ще одного міфу Росії.
Густав Грессель, старший політичний співробітник програми «Ширша Європа» в берлінському офісі Європейської ради з міжнародних відносин написав, що це «чудові новини».
«Україна 4 травня вперше успішно перехопив Х-47 Хізал. Ракета прямувала на Київ. Швидше за все за допомогою Patriot PAC-3», – написав експерт у Twitter.
Нова російська зброя мала більше психологічний ефект, ніж реальний, казали британські експерти з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) ще до війни, нагадав експерт з питань безпеки британського часопису Economist Шашанк Йоші.
«Згадайте RUSI у 2021 році: «Російські гіперзвукові можливості – хоч вони й потужні – можливо, більш корисні як психологічний інструмент, ніж як військовий ресурс», – написав він у Twitter.
Українські військові раніше не мали засобів для перехоплення «Кинджалів», але з появою систем Patriot вони отримали можливість захищатися від найновіших російських ракет.
«Вони казали, що Patriot — це застаріла американська зброя, а російська зброя — найкраща в світі», — заявив речник ВПС Юрій Ігнат в ефірі «24 каналу України». А тепр є підтвердження того, що вони ефективно працює навіть проти супергіперзвукової ракети, наголосив Ігнат і додав, що успішне перехоплення «Кинджала» є «ляпасом для Росії».
Як нагадує агентство AP, Україна отримала першу поставку ракет Patriot наприкінці квітня. Україна не уточнювала, скільки систем вона має або де вони були розгорнуті. Про те, що що вони надають Україні системи Patriot повідомляли Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди. Німеччина та США надіслали принаймні одну систему, а Нідерланди заявили, що надали дві.
Повідомлялося, що Patriot є надзвичайно складною системою, для управління якою українським військовим необхідно було пройшли інтенсивну підготовку. Для роботи та обслуговування кожної батареї – ефективної локалізації цілі, фіксації її за допомогою радарів і враження, потрібно до 90 осіб.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вперше попросив системи Patriot під час візиту до США в серпні 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії.
У повідомленні використано інформацію агентства АР.
«Росія не визнає ні релігійної свободи, ні свободи взагалі» – баптистський пастор Ігор Бандура. Слухання в Гельсінській комісії США
У своїй агресії проти України Росія переслідує представників релігійних громад, які не є лояльними окупаційній владі та Російській православній церкві (РПЦ), вона руйнує церкви, ув’язнюює, катує та вбиває багатьох священників і правозахисників. Під каток репресій російської окупаційної влади потрапляють також і представники нехристиянських релігій – мусульмани та євреї, наголосили свідки під час слухань в американському Конгресі.
Виступаючи на засіданні Гельсінської комісії США 27 квітня, вони наголосили, що війна проти України, є нападом на релігійну свободу, якою пишаються українці впродовж всієї історії незалежної України. При цьому, режим президента Росії Володимира Путіна використовує РПЦ для виправдання своїх дій, створення ідеології «русского мира» та для консолідації своєї влади всередині країни та за кордоном, заявили свідки та американські законодавці на слуханнях минулого тижня.
Голова Комісії з безпеки та співпраці в Європі, також відомої як Гельсінська комісія, Джо Вілсон, нагадав, що очільник РПЦ Патріарх Кирил підтримав і брагословив вторгнення Путіна в Україну, прирівнявши його до захисту православної віри. В результаті виникла не лише загроза свободі визнання своєї віри, але і фізична загроза для релігійних діячів, сказав він.
«Війна зробила життя небезпечним для багатьох християн на окупованих територіях України, які не тільки повинні турбуватися про свою фізичну безпеку, але й про захист інших свобод, включаючи право вірити та відправляти релігійні обряди згідно з власною совістю», – сказав Вілсон.
Окупаційна влада використовувала різні тактики, щоб позбавити віруючих права сповідувати свою віру, наголосив Вілсон. Деякі релігійні групи, не схвалені окупаційним урядом під керівництвом Росії, фактично забороняли, а їхні релігійні матеріали знищували, сказав Вілсон на початку дискусії.
Наших священників викрадають і переслідують, їх змушують приєднуватися до Московського патріархату та співпрацювати з окупантамиМитрополит Епіфаній
Звертаючись до присутніх через відео-звернення, голова Православної церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав, що на окупованих територіях священників ПЦУ переслідують, а церкви грабують.
«Наших священників викрадають і переслідують, їх змушують приєднуватися до Московського патріархату та співпрацювати з окупантами. Майно релігійних громад захоплюють і використовують для потреб окупантів», – сказав митрополит Епіфаній.
РПЦ перетворилася на «інструмент пропаганди та гібридної агресії» – митрополит Епіфаній
Він наголосив, що Московська патріархія на чолі з патріархом Кирилом не просто співпрацює з російською державою, а стала частиною державного апарату Росії, на який покладено функцію «керування і контролю релігійного життя не лише в Росії, але на території поширення російської церкви». Ця загроза є актуальною не лише для України, але і в Америці, наголосив митрополит Епіфаній.
«Спекулюючи на консервативних цінностях, через цю патріархію Кремль прагне використовувати в якості союзників і партнерів різні середовища, зокрема і в Америці. Московська патріархія в релігійному вимірі є тим, чим є агенція Russia Today в інформаційному просторі, тобто інструментом пропаганди та гібридної агресії», – попередив митрополит Епіфаній і закликав вільний світ разом з Україною реагувати на ці виклики.
Високопоставлений член Гельсінської комісії Стів Коен висловив занепокоєння щодо використання режимом Путіна державної православної церкви для досягтнення своїх цілей в Україні. Він сказав, що не знає людини, яка була б по-справжньому релігійною, і «яка б виступала за вбивство своїх співгромадян, потурала зґвалтуванням дітей і жінок, а також діяльності, яку Путін провадив в Україні та інших країнах».
"Вони далекі від релігійності, вони є антитезою релігії", - сказав Коен.
Як скзав, відповідаючи на запитання конгресменів, Митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій (Зоря), який долучився до слухань телефоном з України, жоден високопоставлений священник, пов’язаний з Російською православною церквою за кордонами Росії, у Європі, Північній Америці, чи будь-де у світі, не підніс свого голосу протесту проти російської агресії в Україні. Щодо священників нижчого рангу, то ті, які насмілилися висловитися проти війни, були покарані. Такі випадки були у Литві та Нідерландах, сказав митрополит Євстратій.
Знищення церков, священників, громад
Учасники слухань також навели дані досліджень про захоплення релігійних споруд в Україні, пограбування, знищення святинь та релігійної літератури, яку представники російської влади вважають «пропагандистською літературою», а також використання релігійних об’єктів як російських військових баз або для прикриття вогневих позицій російських військ.
За словами свідків, російські війська та окупаційна влада знищують не лише фізичний релігійний ландшафт в Україні, а і людський – зникають цілі етно-релігійні громади. Наприклад, Грецька православна громада у Маріуполі та на півдні Донецької області, унікальна етнічна меншина, яка проживала там протягом сотень років, майже повністю знищена.
Єврейська меншина, хоч і не була офіційно ціллю знищення, значно зменшилася – десятки тисяч євреїв були змушені виїхати, а сотні загинули, кажуть свідки. Ця громада, за словами своїх лідерів, не відновить свою чисельність.
Особливого утиску зазнає корінне населення Криму, кримські татари, які є переважно мусульмани–суніти, наголосили учасники слухань.
Протестанти опинилися перед загрозою фізичного знищення
Присутній на засіданні у Вашингтоні пастор Ігор Бандура, віце-президент Союзу баптистів України з міжнародних справ, сказав, що представляє близько 6000 церков, які діють на території України і є найбільшою групою протестантських церков у Європі.
Він наголосив, що попри війну Україна залишається країною релігійної свободи на всіх територіях країни, крім тих, які є окуповані російськими військами. Пастор Бандура нагадав, що в самій Росії немає релігійної свободи, і що не лише РПЦ, але і всі значні російські релігійні організації підтримали війну проти України.
У своєму свідченні представник протестантських церков нагадав, що на території України переслідування протестантських священників і громад почалося ще з окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей в 2014 році. Зокрема, на окупованій Луганщині, нагадує пастор, «представників баптистських церков та свідків Єгови проголосили терористичними організаціями з усіма відповідними наслідками».
За словами пастора Бандури, російські репресії змусили багатьох протестантів втекти, а ті українські протестанти, що залишилися під владою Росії, яка не визнає ні релігійної свободи, ні свободи взагалі, опинилися перед загрозою своєму фізичному існуванню.
Посилаючись на дані, які зібрав український Інститут релігійної свободи, він сказав, що станом на початок лютого 2023 року, в Україні було зруйновано повністю, або частково, майже 500 релігійни споруд, духовних навчальних закладів та святинь. Більшість із них на території Донецької області, а також Луганської, Київської, Херсонської та Харківської. Лише баптисти втрати близько 200 релігійних споруд на окупованих територіях, сказав Бандура.
Митрополит Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк у своєму свідченні, яке було передано комісії, і копія якого є у розпорядженні Голосу Америки, сказав, що російські війська не щадять навіть релігійних споруд, пов’язаних з церквою, що зберігає єдність з Московським патріархатом.
«Найбільше від російської агресії постраждали церкви (пов’язані з Московським патріархатом) – принаймні 143 знищено або пошкоджено. Наприклад, Святогірська Лавра, чернечий оплот російського православного впливу на сході України, зазнав серйозних обстрілів і пошкоджень. Велика кількість цивільних вбиті окупантами на сході України є охрещеними членами юрисдикції Московського патріархату», – зауважив він.
Згідно з даними папського нунція у Києві, у східних регіонах під окупацією немає жодного католицького священика, римського чи грецького обряду, які залишаються активнимМитрополит Борис Ґудзяк
«У міжнародному масштабі деякі консервативні християни вважають Путіна захисником християнських цінностей і православної віри. Чи можете ви захищати цінності, вбиваючи їхніх носіїв?» – запитує митрополит Ґудзяк.
Говорячи від імені церкви з найдовшою історією переслідувань з боку імперської, радянської і тепер неоімперської російської влади, він сказав, що «згідно з даними папського нунція у Києві, у східних регіонах під окупацією немає жодного католицького священика, римського чи грецького обряду, які залишаються активним».
«Усім їм довелося виїхати, їх заарештували або вони переховуються», – зазначив у своєму письмовому свідченні Борис Ґудзяк, Архиєпископ Філадельфійський і митрополит для українських єпархій у США.
Двоє священників УГКЦ з Бердянська, Іван Левицький та Богдан Гелета, обидва члени св Ордену Редемптористів, були ув’язнені в листопаді 2022 року, і їх місцезнаходження залишається невідомим, нагадав митрополит Борис Ґудзяк.
Вбивства і переслідування священників – частина політики окупації – свідки
За словами пастора Ігоря Бандури та інших свідків, намагаючись придушити український спротив на окупованих територіях, російські війська цілеспрямовано вишукують місцевих священників як лідерів громад і намагаються шляхом залякувань, шантажу та тортур змусити їх до співпраці, близько 30 священників різних конфесій було вбито.
Митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій (Зоря) сказав, що ці вбивства не були виипадковістю, бо вони є частиною російської окупаційної політики.
«Коли російські війська заходять у певний населений пункт, вони шукають, хто є лідером місцевої громади – політичні лідери, як місцевий мер, бізнес-лідери, як власник бізнесу в цьому місті та релігійні лідери», – каже митрополит Євстратій.
Спираючись на досвід священників з Київщини, він говорить, що ідея полягає у тому, щоб змусити місцевих лідерів колаборувати з окупаційною владою, а якщо вони відмовляються, знищити їх, щоб посіяти атмосферу страху.
«Я знаю від інших священиків з окупованих територій, що росіяни одразу намагалися знайти, викрасти та змусити лідерів місцевої церкви бути колабораціоністами. І це не випадковість, це загальний план, який полягає у тому, щоб створити атмосферу страху. Бо якщо така поважна людина в місцевій громаді не захищена від російського переслідування, тот ніхто з вас, місцеві жителі, не буде мати реального захисту від нової влади», – пояснив митрополит Євстратій.
Разом з тим, свідки під час своїх виступів відзначили безпрецедентний ступінь солідарності українців в опорі російській агресії. Завдяки рокам співпраці та широким горизонтальним зв'язкам в українському суспільстві представники різних конфесій надають допомогу одне одному, не зважаючи на релігійні відмінності.
Вони також наголошували, що повернення релігійних свобод на окупованих ттериторіях українці пов'язують лише з поверненням під контроль України усіх українських територій.
Як повідомляв Голос Америки, керівники Гельсінської комісії, Вілсон і Коен були серед законодавців Палати представників, які наприкінці квітня подали Резолюцію про перемогу в Україні, двопартійну резолюцію, яка зазначає, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.
За словами Вільсона, українська перемога «єдиним шляхом до миру», а Коен додав, що українська перемога "також критична для Сполучених Штатів", бо «Українська боротьба – це наша спільна боротьба».
Конгресмени закликали озброїти Україну, «щоб майбутній контрнаступ міг виправдати очікування, і щоб Україна могла виграти війну якомога швидше».
Комісія з безпеки та співробітництва в Європі, також відома як Гельсінська комісія, є незалежною урядовою агенцією США, створеною в 1976 році, для контролю та заохочення дотримання Гельсінкських угод. У часи холодної війни між Радянським Союзом і Західом Гельсінська комісія майже півстоліття стежила за дотриманням СРСР Гельсінських угод, особливо щодо прав людини, чим допомагала багатьом радянським дисидентам, у тому числі релігійним діячам.
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