Зимувати до Європи через відключення світла - історія родини зі Львова

З 10 жовтня Росія майже щотижня проводить масові обстріли енергетичної інфраструктури України. Дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим, повідомляє НЕК «Укренерго».

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації та електромереж, але відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу. Через це майже у всіх областях відбуваються планові та аварійні відключення електроенергії, а мільйони українців - залишаються без світла та тепла.

Ірина Теглівець разом із чоловіком, малою дочкою та двома собаками живуть у приватному будинку за 20 км від Львова. Від початку війни вони залишалися вдома, навіть приймали кілька місяців друзів із Києва і не планували евакуюватися за кордон.

"Ми лише могли бачити, як працює ППО, коли били по Яворівському полігону, тому що він трохи північніше від нас. Але це єдине, як нас напряму зачіпала війна", — розповідає Ірина.

Ситуація змінилася за останні місяці. У будинку Ірини регулярно вимикають електрику. Оскільки будинок приватний, то такі відключення означають також відсутність води — не працює помпа, і опалення — котел запалюється від іскри. З листопада родина Ірини живе у вітальні. Коли світло є, будинок опалює котел, але коли електрики немає, всі збираються в одній кімнаті, яку обігріває буржуйка. Крім того, через перебої зі світлом, зникає інтернет, й Ірина, викладачка англійської мови, не може проводити уроки онлайн.

"Коли стало зрозуміло, що працювати важко і жити стає важко, то я вирішила, що нам з дочкою краще переїхати", — каже жінка.

Російська війна вже призвела до найбільшої міграційної кризи з часу Другої світової війни. Однак експерти кажуть, що знищення інфраструктури може викликати нову хвилю біженців, навіть більшу, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

"Знеструмлення – проблема всієї України, а не лише окремих регіонів. У нас близько 20 мільйонів населення у великих містах — якщо усім цим людям доведеться шукати житло, ціна нової хвилі міграції буде значно вищою, ніж у лютому", — вважає радниця українського міністра енергетики Олена Зеркаль.

Найгірша ситуація з постачанням у Києві. Є райони, які отримують світло близько 5 годин на добу. Але є й такі, де світло є всього 2-3 години. За словами Зеркаль, одна з головних цілей президента Росії Володимира Путіна — створити гуманітарну катастрофу небаченого масштабу в центрі Європи. І тому Київ вражають під час майже кожного масового обстрілу. Адже при мінусовій температурі й відсутності електроенергії комунальникам доведеться зливати воду з систем опалення, щоб не допустити замерзання в трубах води.

"Путін розраховує на те, що українці не зможуть витримати цієї гуманітарної катастрофи, ми хвилею накриємо Європу, й у європейців також почнеться своя гуманітарна катастрофа. На цьому тлі він розраховує укласти на своїх умовах якийсь мир", — розповідає Зеркаль.

Ірина разом із сестрою та малими дітьми переїздить на зиму до Італії. Там вже багато років живе її мама. Доньці, якій два з половиною роки, вона пояснює, що вони їдуть відвідати бабусю: "Вона ще мала, їй подоба﻿ється бавитися при свічці, але нам важко забезпечити їй ті умови, які б ми хотіли, коли по 8 годин немає світла".

Жінка сподівається, що переїзд триватиме лише кілька місяців, але квитка назад додому поки не має. Каже, найбільше сумуватиме за чоловіком та їхнім спільним життям: "В нас є ритуал: кожної неділі ми всі разом печемо млинці. Ми з малою робимо тісто, а чоловік потім пече. Цю традицію ми започаткували до війни, і намагалися зберігати її весь цей час. Це ниточка, яка нас зв'язувала з тим, що життя продовжується і що війна це лише його частина".

Чоловік Ірини чекатиме на родину вдома — разом з батьком Ірини та чоловіком її сестри.

Як повідомили Голосу Америки у Держприкордонслужбі України, поки істотного збільшення кількості людей, які виїжджають за кордон, немає. Але якщо обстріли не припинятимуться, ситуація може змінитися, каже заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Герінг.

"Ми в захваті від того, як стійко українці витримують ці атаки, але в якийсь момент люди зламаються — в таких умовах неможливо жити, ростити дітей, отримувати медичну допомогу", — зазначає дослідниця.

Герінг вважає, що єдиний спосіб уникнути цього — надати Україні військову підтримку для продовження контрнаступу та системи протиповітряної оборони.

Вона каже: "Європі потрібен урок реальності — 10-15 мільйонів українських біженців, будуть дорого коштувати, набагато дешевше зараз відправити танки Leopard, дати Україні те обладнання, про яке вона просить. Навіть якщо ми зможемо відправити Україні необхідні генератори й трансформатори, цього недостатньо без систем протиповітряної оборони, F16 і F15 і літаків. Хочемо перемоги українців — зробімо це. Перевага зараз на боці України".

На час виходу цього матеріалу Ірина разом із сестрою і дітьми вже у Римі й сподіваються повернутися додому навесні.