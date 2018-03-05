Наслідки виборів в Італії порівнюють з "Брекзитом" і перемогою Трампа у США

Опитування італійських виборців та попередні результати парламентських виборів, що відбулися у неділю, обіцяють поразку урядовій партії та здобутки правих і популістів.

Результати означають значні політичні зміни в Італії, які порівнюють з перемогою Дональда Трампа у США та “Брекзитом” у Великій Британії.

Високе безробіття та наплив за останні кілька років понад півмільйона іммігрантів стали головними питаннями, які турбували італійців.

У Римі тепер буде більше політиків, які хочуть пом’якшити європейські санкції щодо Росії, вказуючи, що італійська економіка втрачає гроші через обмеження у торгівлі з Москвою.

...Головний політичний посил з виборів в Італії - це тріумф над істеблішментом на такому ж рівні, як несподіванки "Брекзиту" й Трампа...

​Майже усі провідні італійські партії під час кампанії перекладали відповідальність за головні проблеми на політику Євросоюзу, але не пропонували припинення членства країни в ЄС.

Жодна з політичних сил не отримує більшості місць у парламенті.

Найбільшою окремою партією може стати “Рух п’яти зірок”, але на право формування уряду ймовірно претендуватиме коаліція правих партій з колишнім прем’єр-міністром Сильвіо Берлусконі.

Сам Берлусконі не може обіймати державні посади до 2019 року, бо раніше був засуджений за шахрайство.

“Рух п’яти зірок”, заснований колишнім комедійним артистом Беппе Ґрілло, згідно з попередніми даними, набирає 31.6% голосів, “Ліга” - 18.2%, очолювана Белусконі “Вперед Італіє!” - 13.8%.

“Демократична партія”, яка досі формувала уряд, має 19.1%, що називають величезним ударом для колишнього прем’єр-міністра Маттео Ренці.

Формування уряду напевне буде затримане тривалим процесом переговорів про створення коаліції у парламенті.

Якщо партії не зможуть домовитися, то в Італії можливі повторні вибори.

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