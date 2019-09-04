Голосування в інтернеті допомогло вивести Італію з чергової політичної кризи 

Італія уникла позачергових загальних виборів і очікує формування наступного уряду на основі нової парламентської коаліції “Руху п’яти зірок” та Демократичної партії.

Очікують, що чинний позапартійний прем’єр-міністр Джузеппе Конте залишиться керувати урядом.

“Рух п’яти зірок” (MoVimento 5 Stelle, М5S) - нова італійська партія, яка називає себе альтернативою традиційним політикам, скористалася голосуванням з допомогою інтернету, щоб підтвердити згоду рядових партійців на створення коаліції.

З приблизно 100 тисяч членів М5S понад 79 тисяч проголосували на спеціальному партійному сайті Rousseau (Руссо), який партія називає “платформою прямої демократії”.

73% учасників підтримали створення коаліції і запропоновану програму для політиків.

Партія М5S, яка використовує платформу “Руссо” з 2016 року, проголошує, що через інтернет координує своїх депутатів у парламенті Італії, в Європейському парламенті та в місцевих радах, а також залучає рядових партійців до створення проектів законів, допомагає визначатися з кандидатськими списками та вирішує інші партійні справи.

Можливість використання інтернету для виборів, референдумів тощо називають ефективною і дешевою альтернативою до традиційних методів голосування на дільницях.

Але застосування новітніх інтернетних технологій для політичних та державних рішень гальмують побоювання технічних проблем, а також зовнішніх втручань, зловмисних маніпуляцій та викрадення даних.

“Руссо” зазнавала хакерських нападів, а у квітні італійський державний орган, який опікується захистом особистих даних, оштрафував “Руссо” за недоліки у захисті користувачів.

Чому виникла криза?

Попередня коаліція “Руху п’яти зірок” з партією “Ліга” (колишня “Ліга північ”) розвалилася, коли лідер “Ліги” Маттео Сальвіні заявив кілька тижнів тому, що коаліція не може працювати.

Сальвіні, який здобув популярність, обіцяючи зупинити потік біженців та мігрантів до Італії, сподівався, що будуть оголошені нові вибори, на яких він міг збільшити кількість своїх партійців у парламенті.

Але прем’єр-міністр Джузеппе Конте, позапартійних професор юриспруденції, відмовився автоматично подавати у відставку, а М5S несподівано пішла на коаліційні переговори у парламенті з опозиційною Демократичною партією.

Маттео Сальвіні та його партія “Ліга“ залишаються потужною політичною силою в Італії.

На виборах депутатів Європейського парламенту “Ліга” здобула 34% голосів виборців.

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