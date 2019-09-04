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Голосування в інтернеті допомогло вивести Італію з чергової політичної кризи 

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте ймовірно залишиться керувати новим урядом

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Італія уникла позачергових загальних виборів і очікує формування наступного уряду на основі нової парламентської коаліції “Руху п’яти зірок” та Демократичної партії.

Очікують, що чинний позапартійний прем’єр-міністр Джузеппе Конте залишиться керувати урядом.

“Рух п’яти зірок” (MoVimento 5 Stelle, М5S) - нова італійська партія, яка називає себе альтернативою традиційним політикам, скористалася голосуванням з допомогою інтернету, щоб підтвердити згоду рядових партійців на створення коаліції.

З приблизно 100 тисяч членів М5S понад 79 тисяч проголосували на спеціальному партійному сайті Rousseau (Руссо), який партія називає “платформою прямої демократії”.

73% учасників підтримали створення коаліції і запропоновану програму для політиків.

Партія М5S, яка використовує платформу “Руссо” з 2016 року, проголошує, що через інтернет координує своїх депутатів у парламенті Італії, в Європейському парламенті та в місцевих радах, а також залучає рядових партійців до створення проектів законів, допомагає визначатися з кандидатськими списками та вирішує інші партійні справи.

Можливість використання інтернету для виборів, референдумів тощо називають ефективною і дешевою альтернативою до традиційних методів голосування на дільницях.

Але застосування новітніх інтернетних технологій для політичних та державних рішень гальмують побоювання технічних проблем, а також зовнішніх втручань, зловмисних маніпуляцій та викрадення даних.

“Руссо” зазнавала хакерських нападів, а у квітні італійський державний орган, який опікується захистом особистих даних, оштрафував “Руссо” за недоліки у захисті користувачів.

Чому виникла криза?

Попередня коаліція “Руху п’яти зірок” з партією “Ліга” (колишня “Ліга північ”) розвалилася, коли лідер “Ліги” Маттео Сальвіні заявив кілька тижнів тому, що коаліція не може працювати.

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Сальвіні, який здобув популярність, обіцяючи зупинити потік біженців та мігрантів до Італії, сподівався, що будуть оголошені нові вибори, на яких він міг збільшити кількість своїх партійців у парламенті.

Але прем’єр-міністр Джузеппе Конте, позапартійних професор юриспруденції, відмовився автоматично подавати у відставку, а М5S несподівано пішла на коаліційні переговори у парламенті з опозиційною Демократичною партією.

Маттео Сальвіні та його партія “Ліга“ залишаються потужною політичною силою в Італії.

На виборах депутатів Європейського парламенту “Ліга” здобула 34% голосів виборців.

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