Урядова коаліція Італії розвалилася, каже Сальвіні і пропонує дострокові вибори

Заступник прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні, який очолює партію Ліга в урядовій коаліції, заявив про потребу нових виборів.

Раптове оголошення посилило політичну нестабільність в Італії, яка є третьою найбільшою економікою з поміж країн європейського монетарного союзу.

Сальвіні вважає, що кілька місяців гострих суперечок показали недієспроможність коаліційного уряду крайньо-правої Ліги та популістського Руху п’яти зірок.

Незгода щодо багатомільярдного проекту

Одним з останніх прикладів розходжень в коаліції стала суперечка щодо проекту швидкісної залізничної гілки з Турина на півночі Італії до французького міста Ліона.

Проект, започаткований ще 20 років тому, передбачає завершення прокопування коштовного 58-кілометрового тунелю через Альпи до 2025 року.

Загальну вартість проекту оцінюють сумою від майже 10 мільярдів доларів США до понад 20 мільярдів.

Євросоюз зобов’язався фінансувати до 40% проекту, але в ЄС застерігають проти збільшення внутрішнього боргу Італії.

Рух п’яти зірок виступив проти проекту, називаючи його надто дорогим і шкідливим для довкілля.

Ліга доводить, що проект створить робочі місця і підштовхне економічне зростання, а залізничні перевезення кращі для довкілля ніж автомобільні.

Прем’єр-міністр вимагає пояснень

У зверненні до позапартійного прем’єр-міністра Джузеппе Конте у четвер лідер Ліги визнав, що за менш ніж рік урядування коаліція розвалилася і “виборцям треба швидко дати можливість зробити новий вибір”.

У короткому телевізійному зверненні після цього прем'єр-міністр Конте сказав, що Сальвіні створив кризу і, що він повинен прозоро пояснити італійцям мету зміни уряду.

Італійський парламент зараз на літніх канікулах і його треба було б позапланово зібрати, щоб поставити на голосування питання довіри до уряду та відставки прем’єр-міністра.

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