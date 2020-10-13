Італійського підлітка називають “святим покровителем інтернету”

Католицька церква проголосила блаженним 15-річного італійського юнака Карло Акутіса, який помер від лейкемії, і очікують, що він стане наймолодшим сучасним святим.

Італійські засоби масової інформації пишуть про нього як про «святого покровителя інтернету», вказуючи, що він використовував свої комп’ютерні навички, допомагаючи зі створенням інтернетних сайтів для католицьких організацій.

Про підлітка розповідають, що він глибоко цікавився релігією, захоплювався футболом та комп’ютерним програмуванням.

Інформаційні джерела Ватикану поширюють розповіді про те, що Карло Акутіс працював у їдальні для бідних і допомагав безпритульним у Мілані, де він жив.

Молоді люди сьогодні знаходять щастя у визнанні Бога і в служінні людям, особливо найбіднішим у нашому суспільстві.

Карло Акутіс раптово захворів і дуже швидко помер у 2006 році від гострої лейкемії.

Папа Римський Франциск назвав діяльність юнака прикладом того, як «молоді люди сьогодні знаходять щастя у визнанні Бога і в служінні людям, особливо найбіднішим у нашому суспільстві».

Під час церемонії беатифікації юнака 10 жовтня в місті Ассізі кардинал Аґостіно Валліні сказав, що Карло Акутіс використовував інтернет «для служіння Євангелію, щоб досягти якомога більше людей».

Католицька церква офіційно проголосила його потенційним святим, визнавши, що він після смерті вчинив те, що названо чудом.

Церква стверджує, що Карло Акутіс причетний до зцілення 2013 року бразильського хлопчика, який хворів на рідкісну хворобу панкреатичної залози.

Для того, що Акутіс став святим Ватикан повинен підтвердити, що він вчинив ще одне «чудо», але Папа Римський може вирішити оголосити підлітка святим і без додаткових підтверджень.

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