Трамп: "Я - не расист"

Президент заявляє, що не використовував приписувані йому образливі висловлювання протягом засідання з питань імміграції.

Президент США Дональд Трамп у суботу відхилив припущення, що він расист. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Трамп під час наради в Білому домі назвав Гаїті та африканські країни, звідки до США прибувають емігранти, «s…holes» - у вільному перекладі: «брудними і зубожілими» країнами

«Я - найменший расист з усіх людей, у яких Ви будь-коли брали інтерв'ю», - заявив Трамп у відповідь на запитання журналістів у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Хоча Білий Дім не заперечував, що Трамп використав непристойний вислів, говорячи про іммігрантів, сам президент заперечує ці заяви.

«Ніколи не говорив нічого принизливого про Гаїті, - написав він у Twitter. - Це вигадали демократи. У мене чудові стосунки з гаїтянцями. Ймовірно, слід записувати майбутні засідання: на жаль, жодної довіри».

Сенатор-демократ Дік Дурбін, який був присутнім на засіданні, заявив, що президент вжив згаданий образливий вислів.

Однак, республіканські сенатори Том Коттон і Девід Пердю в недільних теленовинах, стали на сторону Трампа.

«Я не чув цього, а я сидів від Дональда Трампа не далі, ніж Дік Дурбін», - заявив Коттон, виступаючи на каналі CBS.

Пердю з'явився на телеканалі АВС і категорично заперечив те, що Трамп використовував образливе висловлювання.

Трамп також заявляв журналістам у Флориді в середу, що він намагається досягти домовленості з Програми відкладеної дії для дітей, які прибули в США (DACA), захищаючи від депортації молодих іммігрантів, незаконно привезених в країну в дитячому віці.

DACA виявилася в центрі дискусій між Білим Домом і Конгресом, яка зачіпає продовження фінансування уряду, необхідного, щоб не допустити часткового припинення роботи урядових установ наприкінці цього тижня.

Трамп також пов'язував продовження програми DACA з виділенням фінансування на будівництво стіни на кордоні між США та Мексикою.

Багато демократів наполягають на тому, щоб питання про продовження DACA розглядалося окремо від будівництва стіни, проти якої вони виступають у будь-якому випадку.

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