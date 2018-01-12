Трамп заперечив образливі висловлювання на адресу Гаїті та країн Африки

Президент Дональд Трамп заперечив використання образливих слів на адресу Гаїті та африканських країн.
Трамп зазначив, що слова, з якими він виступив на засіданні в справі імміграційної політики США, яка захищає від депортації дітей, яких батьки нелегально привезли в країну, були жорсткими, але не тими, що йому приписують.
Про це він написав у Twitter.
«Мова, яку я використав на нараді DACA була жорсткою, але ті слова я не використовував. Насправді жорстким була зроблена пропозиція - великий порив для DACA!», - написав Трамп.
Раніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп під час наради в Білому домі назвав Гаїті та африканські країни, звідки до США прибувають емігранти, «s…holes» - у вільному перекладі: «брудними і зубожілими» країнами.
В Управлінні ООН з прав людини назвали таке ймовірне висловлювання Трампа ганебним.
Дивіться також: У Сенаті обговорили деталі розслідування загадкових атак на американців на Кубі
Facebook Forum