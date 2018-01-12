Трамп заперечив образливі висловлювання на адресу Гаїті та країн Африки

Президент Дональд Трамп заперечив використання образливих слів на адресу Гаїті та африканських країн.

Трамп зазначив, що слова, з якими він виступив на засіданні в справі імміграційної політики США, яка захищає від депортації дітей, яких батьки нелегально привезли в країну, були жорсткими, але не тими, що йому приписують.

Про це він написав у Twitter.

«Мова, яку я використав на нараді DACA була жорсткою, але ті слова я не використовував. Насправді жорстким була зроблена пропозиція - великий порив для DACA!», - написав Трамп.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп під час наради в Білому домі назвав Гаїті та африканські країни, звідки до США прибувають емігранти, «s…holes» - у вільному перекладі: «брудними і зубожілими» країнами.

В Управлінні ООН з прав людини назвали таке ймовірне висловлювання Трампа ганебним.

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