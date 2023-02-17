Ядерна держава веде імперіалістичну війну - канцлер Шольц пояснив пріоритет обережності над “поспішними рішеннями”

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі під час Мюнхенської безпекової конференції наголосив, що це вперше в історії ядерна держава веде імперіалістичну загарбницьку війну на європейській землі.

“Ми хочемо бути певні, щоб це не переросло у війну між НАТО та Росією. Тому моє послання полягає в тому, що ми продовжуватимемо знаходити баланс між наданням найкращої можливої підтримки Україні та уникненням ненавмисної ескалації. І я радий та вдячний, що президент Байден і багато інших союзників поділяють цю точку зору”, - сказав Шольц.

“Я вважаю, що нам треба ретельно зважувати всі наслідки наших дій і тісно координувати всі ключові кроки між союзниками, бо це війна по сусідству з нами в Європі, це небезпечна війна”, - зауважив канцлер Німеччини.

Зброя, яку ми постачаємо, не продовжує війну, а навпаки

Він закликав країни-союзники надавати Україні танки та інше озброєння. Але при цьому наголосив: “Незважаючи на весь тиск… обережність має мати пріоритет над поспішними рішеннями, а єдність — над самостійними діями”.

“Зброя, яку ми постачаємо, не продовжує війну, а навпаки”, — сказав Шольц.

Канцлер нагадав учасникам безпекової конференції, що Німеччина виділила торік на допомогу Україні понад 12 мільярдів євро, прийняла понад 1 мільйон українських біженців, надавши їм доступ до ринку праці, шкіл, університетів. “Ми постачаємо найсучаснішу зброю, боєприпаси та інші військові товари більше, ніж будь-яка інша країна континентальної Європи”, - сказав Шольц.

“Чим швидше президент Путін зрозуміє, що він не зможе досягти своєї імперіалістичної мети, тим більший шанс, що війна незабаром закінчиться з виведенням окупаційних сил”, - підсумував канцлер.

Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський на конференції у Мюнхені порівняв Росію з «Голіафом», якого треба перемогти.

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