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Ядерна держава веде імперіалістичну війну - канцлер Шольц пояснив пріоритет обережності над “поспішними рішеннями”
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі під час Мюнхенської безпекової конференції наголосив, що це вперше в історії ядерна держава веде імперіалістичну загарбницьку війну на європейській землі.
“Ми хочемо бути певні, щоб це не переросло у війну між НАТО та Росією. Тому моє послання полягає в тому, що ми продовжуватимемо знаходити баланс між наданням найкращої можливої підтримки Україні та уникненням ненавмисної ескалації. І я радий та вдячний, що президент Байден і багато інших союзників поділяють цю точку зору”, - сказав Шольц.
“Я вважаю, що нам треба ретельно зважувати всі наслідки наших дій і тісно координувати всі ключові кроки між союзниками, бо це війна по сусідству з нами в Європі, це небезпечна війна”, - зауважив канцлер Німеччини.
Зброя, яку ми постачаємо, не продовжує війну, а навпакиОлаф Шольц
Він закликав країни-союзники надавати Україні танки та інше озброєння. Але при цьому наголосив: “Незважаючи на весь тиск… обережність має мати пріоритет над поспішними рішеннями, а єдність — над самостійними діями”.
“Зброя, яку ми постачаємо, не продовжує війну, а навпаки”, — сказав Шольц.
Канцлер нагадав учасникам безпекової конференції, що Німеччина виділила торік на допомогу Україні понад 12 мільярдів євро, прийняла понад 1 мільйон українських біженців, надавши їм доступ до ринку праці, шкіл, університетів. “Ми постачаємо найсучаснішу зброю, боєприпаси та інші військові товари більше, ніж будь-яка інша країна континентальної Європи”, - сказав Шольц.
“Чим швидше президент Путін зрозуміє, що він не зможе досягти своєї імперіалістичної мети, тим більший шанс, що війна незабаром закінчиться з виведенням окупаційних сил”, - підсумував канцлер.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський на конференції у Мюнхені порівняв Росію з «Голіафом», якого треба перемогти.
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- Голос Америки
Нуланд: Гарантією безпеки України є міцна армія, а не мирні угоди. Захід не має довіряти Росії і після війни
Захід не має довіряти ні президенту Росії Володимиру Путіну, ані іншим російським лідерам після війни, а натомість має допомогти Україні збудувати таку армію, яка не допустить повторного вторгнення, сказала Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США.
США та союзники мають допомогти Україні забезпечити таку обороноздатність, щоб Росія більше ніколи не подумала нападати на неї, сказала Вікторія Нуланд, виступаючи на запрошення Фонду Карнегі у Вашингтоні.
В онлайн розмові, вона сказала, що яким би способом не закінчилася війна – перемогою, чи переговорами, «ми не повинні вірити Путіну», чи будь-якому іншому російському лідеру, навіть якщо це буде «справедливий мир».
«Ми ніколи не повинні вірити, поки при владі є Володимир Путін або хтось на зразок нього, що це справді закінчилося, через те, що ми бачили в 2014 році, коли він знову повернувся», – сказала Нуланд, посилаючись на перше російське вторгнення в Україну в Криму та на Донбасі майже дев'ять років тому.
Вона наголосила, що єдина гарантія існування України, це – не підписана угода, а міцна армія.
«Навіть якщо буде справедливий мир, має бути довгостроковий план і побудова української армії майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-який майбутній апетит, який може мати Путін», – наголосила Нуланд, яка за минулої адміністрації президента Барака Обами опікувалася питаннями України.
Вона зазначила, що це означає, що союзники повинні підтримувати Україну, зокрема у «розбудові довгострокової інтегрованої протиповітряної оборони, довгострокових високоякісних сил охорони кордону та здатності патрулювати свої моря».
За її словами, це довгострокове планування не повинно відкладатися на період «після війни», а має відбуватись вже зараз.
«Ми, очевидно, думаємо про це. Ми думаємо про боротьбу, яку вони ведуть зараз, і боротьбу, яка прискориться, як ми думаємо навесні. Але ми також допомагаємо їм спланувати цей довгостроковий засіб стримування, бо серед іншого, це єдиний спосіб дати їм можливість почуватися достатньо безпечно, щоб ця війна могла закінчитися в якийсь момент», – сказала Вікторія Нуланд.
Як повідомляв «Голос Америки», на думку експертів, США вже мають бачення довгострокової розбудови української армії, яке вже почала працювати. Зокрема, вони говорять, що той факт, що США замовили танки для України у виробників, означає, що Америка готова вкладатися у безпеку України у довгостроковій перспективі.
Симфонічний оркестр Львівської філармонії гастролює у США. Відео
Від середини січня Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії гастролює Сполученими Штатами. За цей час оркестр проїхав практично пів-країни та дав більше 20-ти концертів. На виступі у Карнегі Гол побували Ірина Соломко та Павло Терехов.
- Голос Америки
Гарріс та Макрон говорили про Україну в Мюнхені
Віце-президентка США Камала Гарріс, яка очолює американську делегацію на безпековій конференції в Мюнхені, в п'ятницю провела двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Серед основних питань зустрічей - підтримка України.
Як повідомили в Білому домі, в ході зустрічей в п'ятницю Гарріс, відзначає хоробрість та стійкість, які виявив народ України, історичні дії міжнародної спільноти з 2022 року, єдність та чіткість трансатлантичної позиції, підтверджує безпекові обов'язки перед союзниками та засуджує незаконні ті жорстокі дії Росії, закликає до відповідальності та справедливості.
"Добре бачити вас знову тут в Мюнхені і говорити про пріоритетність нашої підтримки народові України та багато інших питань", - привітала Гарріс Макрона перед зустріччю. Вона наголосила, що спілкування є "частиною постійної співпраці, яка свідчить про нашу дружбу та партнерство впродовж багатьох поколінь і до сьогодні".
Гарріс планує виголосити промову на конференції в суботу.
Як повідомляв Голос Америки Макрон у своєму виступі на Мюнхенській конференції заявив, що діалог з Росією на на часі і закликав посилити підтримку України.
У своєму виступі на Мюнхенській конференції, що також прозвучав у п'ятницю, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни-союзники надавати Україні танки та інше озброєння. Але при цьому наголосив: “Незважаючи на весь тиск… обережність має мати пріоритет над поспішними рішеннями, а єдність — над самостійними діями”.
- Катерина Лісунова
- Голос Америки
Мюнхенська конференція засвідчує єдність Заходу у підтримці України. Коментарі Сенаторів США
Головне питання Мюнхенської безпекової конференції - російська війна в Україні. Таку думку висловили американські законодавці, як від Демократичної, так і Республіканської партій у коментарі журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій.
Як повідомляв Голос Америки, віце-президентка США Камала Гарріс, державний секретар США Ентоні Блінкен, а також група сенаторів і конгресменів від обох провідних партій Сполучених Штатів беруть участь у конференції.
Члени Конгресу, які перебуватимуть у Мюнхені цього тижня, наголошують: окрім зустрічей із представниками країн-партнерів, вони також зможуть обговорити поточну ситуацію із військовими керівниками. Ключовими пунктами конференції законодавці назвали визначення поточних військових потреб, встановлення плану дій на майбутній рік та зміцнення Альянсу на допомогу Україні.
Нинішню нестабільність у світі спричинила одна людина - Путін, який жертвує молодими росіянами заради власного збагачення нафтою, грошима та владою, вважає конгресмен Конгресмен-республіканець Джо Вілсон.
Путін жертвує молодими росіянами заради власного збагачення нафтою, грошима та владоюДжо Вілсон
Вілсон каже: “Я переконаний, що головним сигналом з Мюнхена буде повідомлення про те, що Західний альянс міцний, як ніколи. І що нинішню нестабільність у світі спричинила одна людина - Путін, який жертвує молодими росіянами заради власного збагачення нафтою, грошима та владою. І тому ненавмисний наслідок, який, я думаю, виникне у Мюнхені, а також у Відні, і вже насправді виник у всьому світі – це ненавмисний наслідок єдності проти тоталітарних авторитарних режимів. І це включає у себе також Комуністичну партію Китаю та авторитарний режим, який зараз править великим народом".
Ми всі, усі члени альянсу, займаємо єдину позицію щодо підтримки УкраїниДжин Шагін
Джин Шагін, сенаторка-демократка додає: “На мою думку, головна мета цієї конференції - переконатись, що ми всі, усі члени Альянсу, займаємо єдину позицію щодо підтримки України. Це також шанс підкреслити, наскільки важливою є підтримка альянсу для України. Я думаю, що ми також почуємо, якими є нагальні потреби. Ми зможемо зустрітись з деякими нашими генералами. Зокрема, там буде генерал Крістофер Каволі, голова Європейського командування США, і він матиме можливість поінформувати нас. Тож я вважаю, що це чудовий шанс перевірити, де ми знаходимось станом на зараз, та спланувати, що нам буде потрібно протягом цього року".
Щоразу, коли ви думаєте, що це питання трохи вщухло, воно знову піднімає свою потворну головуДжим Ріш
Джим Ріш, сенатор-республіканець відзначив рекордну відвідуваність конференції цього року, що дозволяє ефективно скоординувати майбутні кроки з допомоги Україні.
“По-перше, цього року Мюнхенська конференція має рекордну присутність, і це, безсумнівно, через війну в Україні. На цій конференції буде присутньо багато європейців та представників США, - каже Ріш. - Це дає нам змогу зібратись разом та обговорити наші спільні дії, - як ми можемо найкраще реалізувати наші зусилля, щоб допомогти українцям перемогти у цій війні. Звичайно, питання Китаю також продовжує існувати. І щоразу, коли ви думаєте, що це питання трохи вщухло, воно знову піднімає свою потворну голову. Але я думаю, що конференція буде значною мірою зосереджена на Україні, і особливо на тому, що ми будемо робити на початку весни та в поточному році”.
В суботу до учасників конференції планує звернутись віце-президентка США Камала Гарріс, яка зараз перебуває у Мюнхені і проводить зустрічі із лідерами держав-союзниць.
Як повідомили в Білому домі, в ході своїх зустрічей Гарріс, "відзначає хоробрість та стійкість, яку виявив народ України, історичні дії міжнародної спільноти з 2022 року, єдність та чіткість трансатлантичної позиції, підтверджує безпекові обов'язки перед союзниками та засуджує незаконні ті жорстокі дії Росії, закликає до відповідальності та справедливості.
- Голос Америки
Макрон визнав, що діалог з Росією не на часі
"Зараз не час для діалогу" з Росією, заявив президент Франції Еммануель Макрон у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції в п'ятницю. Він закликав міжнародну спільноту збільшити допомогу Україні.
"Ми повинні цілком інтенсифікувати нашу підтримку ... народові України та її Збройним силам, щоб допомогти їм перейти в контрнаступ, і лише це може дозволити почати перемовини, що заслуговують на довіру", - сказав він.
"Наразі не час для діалогу, - зауважив Макрон, - адже Росія обрала війну, її ескалацію і обрала йти шляхом воєнних злочинів та нападів на цивільну інфраструктуру".
Макрон вказав на те, що Росія проводить дестабілізацію на лише в Україні, але і в Африці та на Кавказі і наголосив на ролі в цьому "Групи Вагнера", а також зазначив, що раніше вірив запевненням Путіна, що російський уряд не має стосунку до "Групи Вагнера".
Раніше у своєму виступі на Мюнхенській конференції, що також прозвучав у п'ятницю, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни-союзники надавати Україні танки та інше озброєння. Але при цьому наголосив: “Незважаючи на весь тиск… обережність має мати пріоритет над поспішними рішеннями, а єдність — над самостійними діями”.
“Зброя, яку ми постачаємо, не продовжує війну, а навпаки”, — сказав Шольц.
Мюнхенську конференцію відкрив своїм виступом президент України Володимир Зеленський. Він порівняв Україну з біблейським Давидом, який переміг велетня Голіафа.
"Росія і Голіаф впадуть цього року. І нам вдасться це завершити, так, як вдалося Давиду. Ми переконаємо всіх, що немає альтернативи нашій перемозі", – сказав Зеленський.
В суботу до учасників конференції планує звернутись віце-президентка США Камала Гарріс, яка зараз перебуває у Мюнхені і проводить зустрічі із лідерами держав-союзниць.
Як повідомили в Білому домі, в ході своїх зустрічей Гарріс, "відзначає хоробрість та стійкість, яку виявив народ України, історичні дії міжнародної спільноти з 2022 року, єдність та чіткість трансатлантичної позиції, підтверджує безпекові обов'язки перед союзниками та засуджує незаконні ті жорстокі дії Росії, закликає до відповідальності та справедливості.
В статті використано матеріали АFP
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