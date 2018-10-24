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НАТО: розміщення нової ядерної зброї в Європі не передбачається

  • Голос Америки

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Країни-члени НАТО, скоріш за все не будуть розміщувати нову ядерну зброю в Європі у відповідь на порушення Росією договору про контроль над ядерним озброєнням, наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у своєму виступі в середу.

"Я не думаю, що європейські союзники розмістять більше ядерної зброї у відповідь", - наголосив очільник НАТО.

Про порушення Росією Договору заявляли НАТО та країни Заходу.

Вашингтон збирається вийти з Договору, незважаючи на застереження Росії та деяких Європейських країн. Про це заявив радник з національної безпеки США Джон Болтон спілкуючись з пресою після зустрічі з президентом Росії Путіним.

Радник з нацбезпеки США Болтон і міністр закордонних справ Росії Лавров, 22 жовтня 2018 року
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Очільник НАТО також наголосив, що США повною мірою дотримувались вимог Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності від 1987 року (INF) і що рішення Росії з розробки балістичних ракет SSC-8 означало, що договір перестав бути "ефективним".

"Ми не можемо мати угоду між двома сторонами, яку поважає лише одна зі сторін ... Росія має виконувати угоду ... прозоро та достовірно", - наголосив Столтенберґ.

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