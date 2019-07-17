США обговорили з Росією новий механізм контролю ядерної зброї, до якого можуть долучити і Китай

Бачення президентом США "нового напрямку контролю за ядерним озброєнням разом з Росією та Китаєм" стало предметом обговорення під час засідання Американсько-російського стратегічного діалогу, що відбулось в Женеві 17 липня, повідомляє Державний департамент США.

"Делегації обговорили відповідні державні стратегії, як засіб зменшення непорозумінь та невірних уявлень з низки ключових питань безпеки, - йдеться в повідомленні Державного департаменту за результатами зустрічі. – Делегація США обговорила Національну безпекову стратегію США, Національну оборонну стратегію США, Огляд ядерної стратегії, Огляд протиракетного захисту, нові виклики для безпеки та бачення президентом нового напрямку контролю за ядерним озброєнням разом з Росією та Китаєм".

Американську делегацію для участі в діалозі очолив заступник Державного секретаря США Джон Саллівен. З російського боку, керівником делегації став Сергій Рябков – заступник міністра закордонних справ Росїі.

Делегація США наголосила на своій занепокоєності розробкою Росією нестратегічної ядерної зброї і нестачею прозорості стосовно існуючих зобов'язань і підкреслила, що готовність до повноцінного виконання угод, перевірки їх дотримання є необхідною передумовою для ефективного контролю на озброєнням.

США та НАТО неодноразово звинувачували Росію у порушенні існуючого механізму контролю над ядерною зброєю, зокрема Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, який було укладено між США та СРСР у 1987 році і завдяки якому вдалося ліквідувати крилаті та балістичні ракети, які здатні вражати цілі на відстані від 500 до 5500 км.

Наприкінці червня виконуючий обов'язки Міністра оборони США Марк Еспер оголосив, що Росія має термін до другого серпня, щоб врятувати угоду, що передбачає скорочення ядерного арсеналу Росії та США.

"Росія має до другого серпня, щоб вирішити, чи повернеться вона до виконання угоди, - заявив Еспер. - Якщо Москва відмовиться – договір про РСМ припинить своє існування".

Еспер розкритикував Росію за розробку, виробництво та розміщення ракети SSC-8, також відомої, як 9М729, у порушення договору.

"Ця ракета – однозначне підтвердження того, що Росія не дотримується угоди РСМД декілька років і тепер необхідно, щоб наш Альянс вжив заходи, щоб протистояти цим спроможностям", - наголосив посадовець.

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