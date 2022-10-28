Актуально
Путін погрожує ядерною зброєю і обіцяє її не вживати. Яким словам вірять експерти?
Захід має можливість знищити російське військо в Україні, не вдаючися до ядерної зброї у відповідь на дії Москви. А самі ядерні погрози Кремля є «психологічною спецоперацією», метою якої є підірвати підтримку України на Заході. Про це у п’ятницю говорили експерти, яких запросив вашингтонський дослідницький центр «Атлантична Рада» на дискусію про те, що означають останні заяви російського керівництва.
У четвер президент США Джо Байден назвав часті згадки президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю «дуже небезпечними», при цьому він запитав: «Якщо він не має наміру, чому він продовжує про це говорити?» У нещодавньому інтерв’ю американському телеканалу Nexstar він ще раз наголосив, що Путін не є у безвихідній ситуації – щоб закінчити війну, достатньо вивести війська з України.
Американський президент реагував на слова президента Росії Володимира Путіна, який у четвер заперечив будь-які наміри використовувати ядерну зброю в Україні. Виступаючи на конференції міжнародних експертів із зовнішньої політики, Путін заявив, що Росії немає сенсу завдавати ударів по Україні ядерною зброєю. Але він назвав війну в Україні намаганням Заходу «забезпечити своє глобальне панування», що, як він вважає, приречене на провал.
Наміри Путіна – злякати, але і зачарувати – Джон Гербст
Наскільки реальні ядерні загрози Путіна, чи вони просто показують його відчай через військові невдачі? Експерти, які обговорювали ці питання у Вашингтоні, вважають, що такими погрозами Путін проводить «психологічну спецоперацію» проти Заходу, але не можна цілком виключати можливість того, що він вдасться до виконання своїх погроз.
Виступ президента Росії Володимира Путіна у четвер - частина стратегії впливу на американських консерваторів, вважає колишній посол США в Україні, а нині старший директор Центру «Євразія» Джон Гербст.
«Це – частина «стратегії зачаровування», спрямованої на консерваторів у Сполучених Штатах, а також на Заході. Він звертає увагу на те, що говорять популісти серед республіканців у Сполучених Штатах, і думає, що їх можна використати для того, щоб відвернути американську громадську думку від підтримки України. На його думку, є два Заходи, і один з них - це той, що має традиційні цінності, як і він. Хоча він ніяких цінностей не має, він є кагебіст, який вірить у російський імперський контроль. – каже Гербст. – І коли він промовляє до цього Заходу, він каже, що не має наміру використовувати ядерну зброю. І одночасно він культивує образ того самого сумнозівсного щура, загнаного в кут».
При цьому Гербст нагадує, що словам Путіна немає віри, бо російський президент та інші високопосадовці заявляли в середині лютого, тобто напередодні агресії, що не мають наміру посилати великі сили вторгнення в Україну.
На думку генерала Філіпа Брідлава, колишнього Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, в Україні не існує об’єкта, який би міг бути ціллю тактичної ядерної зброї. Тому її використання має єдину мету – підірвати підтримку Заходу України.
«Метою такої операції було б розсварити між собою Захід, а не досягнення якоїсь тактичної цілі на полі бою. Його армія до цього не готова, в них немає захисного спорядження. Тому тут ціль – уми і серця Заходу, тих, хто надає підтримку Україні», – каже він.
Ядерна зброя – неефективна на полі бою – Брідлав
Як каже Брідлав, ця воєнна кампанія показала, що Росія не здатна звичайним озброєнням досягти своїх військових цілей, тому вона погрожує ядерною зброєю, але вона розуміє, що Заходу не потрібно вдаватися до ядерної зброї навіть у відповідь, бо він здатний розбити російське військо в Україні звичайною зброєю. Тому його рекомендацією була б відповідь саме конвенційною зброєю, але пропорційно до того, що зробив би Кремль.
Дебра Кейган, старша співробітниця з питань енергетики Трансатлантичної мережі лідерства, вважає, що президент Путін не ухвалює рішення про вживання ядерної зброї самостійно. І його військові і лідери інших країн, які мають ядерні амбіції, відмовляють його від цього кроку. Особливо, на її думку, проти ядерної зброї виступає Туреччина, чий президент, за її словами, вважає Чорне море «своєю власною ванною», а тому не хотів би бачити його радіаційно зараженим.
«Я думаю, інше важливе питання тут — Китай, Індія, Іран, усі ці країни, ймовірно, відраджують його це робити, тому що це ніби руйнує їхній фасад того, що вони є ядерними державами».
Як каже Кейган, їхня стратегія полягає у тому, щоб погрожувати ядерною зброєю, і на цьому будується їхній вплив. Вживати ядерну зброю вони не збираються, бо розуміють, що на це буде відповідь США, вважає Кейган.
«Навіть Китай не може конкурувати зі Сполученими Штатами. Не кажучи вже про Індію з Пакистаном, які сперечаються через Кашмір, і погрожують одне одному ядерною зброєю, а Путін змішує їхні карти, бо якщо Путін використає ядерну зброю, то цінність їхнього власного стримування ставиться під сумнів», – каже експертка.
На її думку, і самі роосійські військові радять Путіну цього робити, бо по-перше, вони не готові воювати на забруднених радіацією територіях, а по-друге, вони розуміють, що означає опублікована днями нова стратегія національної оборони Пентагону, частиною якої є так звана «ядерна позиція».
«Мені подобається, що міністр Ллойд Остін знову вживає термін «стратегічна двозначність». Бо він є нічим іншим, ніж гарним способом сказати, що «ми є найбільша наддержава на обличчі планети, у нас є багато інших речей, тому не випробовуйте нас», – каже вашингтонська експертка.
Також, на її думку, звичайна зброя за останні десять років розвинулася настільки, що потреба у використанні ядерної зброї відпадає, бо звичайна зброя стає набагато точнішою.
Вона також каже, що паралелі, які наводять прихильники домовленостей з Путіним, такі як Карибська криза, в результаті якої вдалося відійти від ядерного протистояння, не відповідні до ситуації. На її думку, нинішня ситуація більше нагадує Мюнхенські домовленості з Гітлером, які проклали шлях до Другої світової війни.
Цей аргумент підтримав і Джон Гербст, який вважає, що було б наївно думати, що амбіції Кремля закінчуються на кордонах України, і він не буде загрожувати країна-членам НАТО. Тому єдина можливість зупинити Кремль – це зараз, на території України, яка має 40-мільйонне населення, налаштоване боротися за своє існування.
«Навіщо ядерна бомба, якщо можна влаштувати аварію на ядерній електростанції?» – Войціцька
Розмови про «брудну бомбу», які веде Росія, потрібно сприймати серйозно, вважає колишня депутатка Верховної Ради України Вікторія Войціцька. На її думку, заяви Кремля про те, що Україна збирається вживати «брудну бомбу», означає, що це збирається зробити Росія і для цього вона має всі можливості – навіть ті, що дає захоплення атомної електростанції в Запоріжжі.
«Ми маємо не просто саму станцію, але й установку для відпрацьованого ядерного палива, і ця установка, як згадував енергетичний регулятор, була побудована для мирного часу, а не для воєнного часу. Вчора із заявою виступив український регулятор, якому належить станція, що росіяни щось роблять на цьому об'єкті, будують щось, роблять якісь операції, і ніхто з української сторони чи з експертів Міжнародного атомного агентства МАГАТЕ не мають доступ до цього місця. Тому, якщо Путін вирішить створити "брудну бомбу", він може легко використати цей конкретний об’єкт і створити катастрофу, яка точно пошириться на територію самої атомної електростанції та спричинить великі питання щодо здоров'я, гуманітарні питання, психологічні питання та економічні питання», – сказала Войціцька.
Радіаційне зараження та виключення електростанції, що виробляє 25% української електроенергії, на її думку, і метою, бо ціллю є завдати якомога більше збитків для інфраструктури та економіки, якщо не вдається завдати воєнної поразки Україні.
Використання ядерних відходів для зараження українських територій, на її думку, є тим більш імовірним, чим швидше українське військо наближається до міста Енергодар, в якому розташована атомна станція. Тому важливо захистити станцію з повітря, щоб росіяни не мали можливості влаштувати там атомну аварію і звинуватити в ній українців.
Всі новини дня
- Голос Америки
Ілон Маск купив Twitter і не виключає повернення в мережу Дональда Трампа
Після того, як американський мільярдер Ілон Маск придбав соцмережу Twitter за 44 мільярди доларів, у США активно точаться дискусії, як зміниться соцмережа зі зміною власника.
Зокрема, чи повернеться у соцмережу колишній президент США Дональд Трамп, для якого в часи президентства Twitter був важливою платформою для спілкування країною.
Twitter заблокував сторінку Дональда Трампа 8 січня цього року - після насильницького нападу прихильників колишнього президента на будівлю Конгресу. Через напад загинули п'ятеро людей, включно з поліцейським, проти сотень учасників порушені кримінальні справи.
Керівництво Twitter тоді заявило: “Ми назавжди призупинили обліковий запис (Дональда Трампа - ред.) через ризик подальшого підбурювання до насильства”.
Конгрес США пізніше почав розслідування щодо причетності колишнього президента Трампа до насильницького нападу на Капітолій.
У травні цього року Ілон Маск заявляв, що у випадку придбання соціальної мережі Twitter він би розблокував обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа. Блокування сторінки колишнього президента Маск назвав “морально поганим рішенням”.
"Я вважаю, це була помилка, тому що це відвернуло значну частину країни, і в кінцевому підсумку не призвело до того, що Дональд Трамп не мав права голосу», – сказав тоді Маск.
Тепер, коли Маск таки купив соцмережу, Дональд Трамп заявив, що нарешті Twitter - у “здорових руках”.
“Я дуже радий, що Twitter тепер у здорових руках, і ним більше не керуватимуть ліві радикальні божевільні та маніяки”, - написав екс-президент США у соцмережі Truth Social 28 жовтня. Трамп не уточнив, чи готовий повернутися у Twitter, хоча у квітні він заявляв, що не повернеться в цю соцмережу навіть, якщо Маск її придбає.
Як повідомляє видання Politico, першим рішенням Ілона Маска після придбання Twitter було звільнення чотирьох топ-менеджерів компанії, серед них - гендиректор Параг Агравал та дирекорка з юридичних питань Віджая Гадде, які були прямо причетні до рішення компанії заблокувати сторінку Трампа після нападу на Капітолій. За даними New York Times, принаймні одного зі звільнених топ-менеджерів охоронці вивели з приміщення офісу.
Сам Ілон Маск у четвер у зверненні до інвесторів запевняв, що Twitter “не може стати безкоштовним пекельним ландшафтом, де можна сказати що завгодно і без наслідків!”
“Причина, чому я придбав Twitter, тому що він важливий для майбутнього цивілізації, щоб мати спільну цифрова міську площу, де широкий спектр переконань можна обговорювати у здоровій атмосфері, не вдаючись до насильства”, - написав новий власник до інвесторів.
Журналісти видання The Wall Street Journal спілкувались на цю тему з найбільшими рекламодавцями у Twitter. Видання пише, рекламодавці стурбовані планами Ілона Маска пом’якшити модерацію контенту у соцмережі, а також висловлюють хвилювання через ймовірний конфлікт інтересів у рекламі автомобілів, адже Маск є виконавчим директором автовиробника Tesla Inc.
За даними Wall Street Journal, близько десяти компаній вже заявили, що готові призупинити рекламу в Twitter, якщо обліковий запис Трампа буде відновлено. Деякі інші рекламодавці зізнались, що вичікують.
Видання New York Times звертає увагу, що Ілон Маск не змушений повідомляти про прогрес компанії кожні кілька місяців. Так як Twitter не є компанією, що котуєтсья на біржі, її власник не повинен регулярно звітувати перед акціонерами і може вносити зміни в роботу компанії, не оголошуючи про їх.
Ілон Маск на своїй Twitter-сторінці має понад 110 мільйонів підписників.
У середу, 26 жовня, він опублікував відео, де він приходить у штаб-квартиру Twitter. Наступного дня, у четвер, чотири американські видання написали, що Ілон Маск завершив угоду щодо купівлі компанії.
Компанія Twitter знаходиться у м. Сан-Франциско, Каліфорнія. Її штат складає близько 7.5 тис. співробітників.
Дивіться також: Як соцмережі впливають на політичні баталії у США
- Голос Америки
Навіщо Кремлю розмови щодо "брудної бомби", розмірковують аналітики на Заході
Захід відкидає закиди Росії про те, що Україна буцімто готується застосувати "брудну бомбу". Західні лідери кажуть, що твердження Росії про українську брудну бомбу є явною брехнею, і світ побачить будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації.
“Ми знаємо, що українці не планують і не готуються до застосування брудної бомби. Ми знаємо, що це частина російської гри, - сказав чього тижня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. - Знову ж таки, вони звинувачують інших у тому, що збираються зробити самі. Це викликає у нас занепокоєння. Ми дуже пильно будемо за цим спостерігати”.
"Ви вважаєте, що це початок операції під чужим прапором? Росія готується розгорнути саме брудну бомбу чи ядерну зброю?". Таке питання журналісти поставили президенту США Джо Байдену. Байден у відповідь назвав такі можливі дії Росії "серйозною помилкою".
"Росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю. Я поки що можу гарантувати вам, що це операція під чужим прапором. Я не знаю. Але це було б серйозною, серйозною помилкою", - сказав президент США.
Звинувачення в тому, що Україна планує застосувати "брудну бомбу" озвучив західним колегам минулого тижня міністр оборони Росії. Про це говорить і Володимир Путін: "Українську територію перетворили на полігон для військових біологічних експериментів. Відомо і про плани використати для провокацій так звану брудну бомбу".
Президент України Володимир Зеленський у відповідь звинуватив Росію в тому, що вона сама спланувала такий напад і звинуватила в цьому Україну.
У Вашингтоні кажуть, що Росія зіткнеться з наслідками незалежно від того, використає вона "брудну" чи ядерну бомбу. Про те, яких цілей може прагнути досягнути Кремль, коли виступає з такими звинуваченнями, журналістка Грузинської служби Голосу Америки Картлосі Шарашенідзе розпитала американських експертів.
Директор Проекту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен каже, що брудна бомба вважається зброєю терористів і зазвичай не використовується у військових цілях.
"Брудна бомба" в основному, вважається різновидом зброї терористів, яка не має військового застосуванняГанс Крістенсен
"Це, по суті, радіоактивні матеріали, які оточені або знаходяться поблизу хімічних вибухових речовин, так що коли хімікати вибухають, вони поширюють весь цей радіоактивний матеріал.
Це, в основному, вважається різновидом зброї терористів, яка не має військового застосування".
Він додає: "Є різні способи, якими ви можете спробувати збільшити розповсюдження - покращуючи вибухівку або підриваючи її вище, щоб вона поширювалася на більшу територію, але знову ж таки, немає жодних доказів того, що Україна має таку зброю. Або Росія, якщо на те пішло. Але це в основному вважається терористичною зброєю".
Експерт з геопросторової розвідки Інституту вивчення війни США Джордж Баррос каже, що навіть використання такої зброї на полі бою не допоможе досягти цілей Росії в Україні.
"Зараз ми оцінюємо як низьку ймовірність того, що Кремль використає таку зброю, як "брудну бомбу", хімічну зброю чи іншу форму зброї масового знищення. Якщо Кремль використає "брудну бомбу" чи ядерну зброю в терористичній атаці, щоб спробувати деморалізувати український народ і домогтися капітуляції, це не спрацює. Також використання "брудної бомби", хімічної чи іншої форми зброї масового знищення не вирішить фундаментальних проблем, пов’язаних з військовою кампанією Росії.
Якщо Путін використає цю зброю і це не призведе до вирішальної російської перемоги, це, швидше за все, буде самогубством для амбіцій Росії в УкраїніДжордж Баррос
Російські війська і далі не матимуть змогу маневрувати з метою захоплення території і це не вирішить проблеми з їхнім матеріально-технічним забезпеченням. Це також не дасть їм перевагу в повітрі чи не вирішить будь-яких інших структурних проблем російської кампанії. Крім того, якщо Кремль використає цей тип зброї в Україні, це усуне один із останніх стримуючих факторів, який перешкоджає західним державам брати більш рішучу участь у війні в Україні. Якщо Путін використає цю зброю і це не призведе до вирішальної російської перемоги, це, швидше за все, буде самогубством для амбіцій Росії в Україні".
Старший науковий співробітник Атлантичної ради та полишній посол США в Україні Джон Гербст вказує на три ймовірні цілі поширення Кремлем інформації про брудну бомбу, яку нібито планує використати Україна.
"Є дві-три можливі причини, - каже він. - Одна – це просто загальна пропаганда, щоб показати, яка Україна погана, хоча ніхто в це вже не вірить. Друга можливість, гірша за першу, полягає в тому, що Росія планує використати "брудну бомбу" і хоче мати можливість звинуватити Україну. Такою була радянська тактика звинувачення іншої сторони в тому, що вони самі роблять чи мають намір зробити. І третя можливість полягає в тому, що вони знають, що ця тактика буде інтерпретована на Заході як ознака того, що, можливо, Москва збирається використати "брудну бомбу", щоб залякати Захід, щоб він більше не надсилав зброю Україні або наполягав на тому, щоб Україна вела переговори на умовах Росії про припинення вогню".
Проте західні лідери кажуть, що підтримка Заходом України є твердою та непохитною.
- Голос Америки
Чоловіка Ненсі Пелосі "жорстоко побили". Він шпиталізований
Чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі "жорстоко побили" в їхньому помешканні. Інцидент трапився в п'ятницю вранці в їхньому будинку в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Самої спікерки Ненсі Пелосі вдома не було.
Про це повідомив речник спікерки Дрю Гемміл.
“Зловмисник затриманий, мотиви нападу з'ясовуються. Пана Пелосі доставили в лікарню, де він отримує чудову медичну допомогу, очікується його повне одужання”, - повідомив речник лідерки демократичної більшості у Палаті представників США.
Полу Пелосі 82 роки. Видання CNN повідомляє, що на нього напали з молотком.
Їхня родина у відкритій заяві подякувала рятувальникам за оперативність.
“Спікерка та її родина вдячні рятувальникам швидкого реагування та медичним працівникам, які були задіяні. Ми просимо приватності на цей час”, - мовиться в їхньому повідомленні.
Поліція Капітолію США заявила, що долучилась до зусиль ФБР та поліції Сан-Франциско у розслідуванні злому будинку спікерки Палати представників.
“На момент нічного злому спікерка перебувала у Вашингтоні, округ Колумбія, зі своїм підрозділом охорони”, - мовиться в повідомленні поліції Капітолію.
“Спецагенти Каліфорнійського польового офісу капітолійської поліції швидко прибули на місце події, водночас зі східного узбережжя у Сан-Франциско направили групу слідчих із відділу оцінки загроз, щоб допомогти ФБР і поліції Сан-Франциско у спільному розслідуванні”, - повідомляє поліція Капітолію.
Президент США Джо Байден та лідер демократів у Сенаті Чак Шумер висловили підтримку Ненсі Пелосі та її родині телефоном.
Як повідомила прес-служба Білого дому, “президент задоволений, що очікується повне одужання” Пола Пелосі. Байден закликав журналістів поважати приватність родини Пелосі.
Публічно підтримку родині Пелосі висловили її колеги з Конгресу від обох партій.
Кремлю все складніше фінансувати війну: що відбувається з російською економікою. Відео
Кремлю все складніше фінансувати війну. Пояснюємо, що відбувається з російським бюджетом, економікою та нафтодоларами.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum