Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Розвідка США звинувачує Росію у проведенні ядерних випробувань

  • Голос Америки
На кадрі з відео Міністерства оборони Росії - атомний безпілотник "Посейдон".

Показати коментарі

Росія проводить ядерні випробування. Про це йдеться в заяві виданій Агентством з оборонної розвідки США в четвер.

"Уряд США, включаючи розвідувальну спільноту встановив, що Росія проводить випробування ядерної зброї з певною ядерною потужністю", - наголошується в заяві.

Раніше посадовці США вже висловлювали припущення про те, що Росія проводить ядерні випробування, але теперішня заява є більш однозначною. Так, виступаючи на події американського аналітичного центру Hudson Institute 29 травня Директор Агенції з оборонної розвідки (DIA) генерал-лейтенант США Роберт Ешлі заявив, що США вважають, що Росія "можливо, не дотримується мораторію на ядерні випробування".

/**/ /**/ /**/ Директор Агенції з оборонної розвідки (DIA) генерал-лейтенант США Роберт Ешлі
Дивіться також:

Росія, можливо, порушує заборону на ядерні випробування, - розвідка США

Відповідаючи на питання журналістів, Ешлі не підтвердив те, що Росія проводила такі випробовування. "Ми вважаємо, що у них є така можливість, судячи з їх організації", - говорить Ешлі.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань СТВТ укладений в рамках ООН в 1996 році передбачає заборону на проведення ядерних вибухів будь-якого розміру з цивільною, або військовою метою.

Раніше Радник з національної безпеки США Джон Болтон критикував угоду CTBT за розмите визначення ядерного випробовування і заявляв, що такі країни, як Китай та Росія інакше розуміють що саме підпадає під заборону в той час, як США дотримуються заборони "нульового рівня", в рамках якої не проводиться жодних ядерних випробувань.

В теперішній заяві військової розвідки США йдеться про те, що випробування, які проводить Росія не відповідають забороні на будь-які ядерні випробування, якої дотримуються США, Великобританія та Франція.

"Ці дії уряд США характеризує, як невідповідні зобов'язанням, які взяли на себе Сполучені Штати, Великобританія та Франція".

В заяві також висловлюються сумніви щодо того, що відповідної заборони дотримується Китай.

Російська сторона заперечує порушення в цій сфері.

Дивіться також: Чи є в України потенціал для створення ядерної зброї? Інтерв'ю з експерткою Мар’яною Буджерин

Чи є в України потенціал для створення ядерної зброї? Інтерв'ю з експерткою Мар’яною Буджерин. Відео
Embed
Чи є в України потенціал для створення ядерної зброї? Інтерв'ю з експерткою Мар’яною Буджерин. Відео

No media source currently available

0:00 0:07:01 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG