Розвідка США звинувачує Росію у проведенні ядерних випробувань

Росія проводить ядерні випробування. Про це йдеться в заяві виданій Агентством з оборонної розвідки США в четвер.

"Уряд США, включаючи розвідувальну спільноту встановив, що Росія проводить випробування ядерної зброї з певною ядерною потужністю", - наголошується в заяві.

Раніше посадовці США вже висловлювали припущення про те, що Росія проводить ядерні випробування, але теперішня заява є більш однозначною. Так, виступаючи на події американського аналітичного центру Hudson Institute 29 травня Директор Агенції з оборонної розвідки (DIA) генерал-лейтенант США Роберт Ешлі заявив, що США вважають, що Росія "можливо, не дотримується мораторію на ядерні випробування".

Відповідаючи на питання журналістів, Ешлі не підтвердив те, що Росія проводила такі випробовування. "Ми вважаємо, що у них є така можливість, судячи з їх організації", - говорить Ешлі.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань СТВТ укладений в рамках ООН в 1996 році передбачає заборону на проведення ядерних вибухів будь-якого розміру з цивільною, або військовою метою.

Раніше Радник з національної безпеки США Джон Болтон критикував угоду CTBT за розмите визначення ядерного випробовування і заявляв, що такі країни, як Китай та Росія інакше розуміють що саме підпадає під заборону в той час, як США дотримуються заборони "нульового рівня", в рамках якої не проводиться жодних ядерних випробувань.

В теперішній заяві військової розвідки США йдеться про те, що випробування, які проводить Росія не відповідають забороні на будь-які ядерні випробування, якої дотримуються США, Великобританія та Франція.

"Ці дії уряд США характеризує, як невідповідні зобов'язанням, які взяли на себе Сполучені Штати, Великобританія та Франція".

В заяві також висловлюються сумніви щодо того, що відповідної заборони дотримується Китай.

Російська сторона заперечує порушення в цій сфері.

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